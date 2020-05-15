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Новости
Алексей Боржонов
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Число заболевших Covid-19 в России превысило 262 тысячи. За сутки зафиксировали 10 598 случаев Материал редакции

За сутки умерли 113 человек, выздоровели — 4696.

63 комментария
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Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 262 тысячи, сообщили в оперштабе.

За сутки зафиксировали 10 598 случаев заболевания коронавирусом, 113 человек умерли, 4696 человек выздоровели.

Число заболевших за всё время увеличилось до 262 843, умерли 2418 человек, выздоровели — 58 226.

Наибольшее число заболевших — в Москве (135 464), на втором месте — Московская область (25 525), на третьем — Петербург (9486).

Динамика распространения коронавируса в Москве — городе с наибольшим числом заболевших Covid-19

#новости #covid19

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63 комментария
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Evgeniy Smirnov

71

🔸 Краснодарский край - 99

Краснодарский край на месте

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Станислав Есин

Evgeniy
12

Какие же они дегенераты, как такое возможно?

Ответить

Maxim Semenov

Станислав
8

100 тестов в день на область выделяют.

Ответить

Кирилл Черняев

Maxim
3

да чтож такое, край, анальный край

Ответить

патау додик

Maxim
0

один-два теряют при доставке?

Ответить

Игорь Рачук

патау
0

Не.
99, 98... это не количество. Это они процент заражения области пишут)

Ответить

Санитарный Абдужаббор

патау
0

Ну не все же тесты показывают положительный результат. 

Ответить

Ilya Pashutin

Станислав
0

что?

Ответить

Георгий Подольский

Ilya
4

У них уже неделю числа 98 99 98 99 96 97 99 (до этого примерное так же).

Ответить

Kyler

Георгий
0

У них там просто установ_очка с верху - не более 100 заражённых в день

Ответить

Ivan

Evgeniy
0

А есть стата на каждый день за неделю скок у них? Чёт ковыряться в прошлых новостях лень, там чёт 99, 96

Ответить

Evgeniy Smirnov

Ivan
2

там от до 96 до 99 всю неделю, да 

Ответить

Руслан Гатин

Ivan
2
Ответить

Ivan

Руслан
0

Спс

Ответить

Egor Ka

Evgeniy
0

Четко как в аптеке.

Ответить

Maxim Semenov

27
Ответить

Близкий кран

Maxim
0

Слава путину

Ответить

Руководящий рак

23

За Лордерон!

Ответить

Кирилл Сосновский

Руководящий
1

За честь и отвагу!

Ответить

Алексей Владимирович

15

Спасибо, путен! Теперь отмени дожди

Ответить

miniawe .

Алексей
4

Отменит ведь. А увидят с зонтом или мокрым - штраф.

Ответить

Ольга Блинова

10

Только вот что интересно, только что на яндекс залили вот какую статистику за сегодня. И через пару минут удалили.

Ответить

Vasya Stark

Ольга
4
Ответить

Антон Белов

Ольга
3

Техническая/человеческая ошибка)

Ответить

Жидкий Денис

Ольга
0

@solawind @Evgenii Evgenii великий заговор, где ваши посты?

Ответить

Роман Белоус

5

Хмм

Ответить

Miguel

Роман
0

На время посмотри. Сверху - 10:35, снизу - 23:25. Надо сравнивать вечерние сводки по регионам с федеральной сводкой на утро следующего дня.

Ответить

Роман Белоус

Miguel
1

Ясно. Посмотрю завтра

Ответить

Роберт Петросян

2

Попова днём ранее:

Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен.

Ответить

Иван Семёныч

Роберт
1

Она имела ввиду альтернативный рост

Ответить

Роберт Петросян

Иван
0

Ну и где остановлен то?

Ответить

Иван Семёныч

Роберт
4

 в России остановлен

Ответить

Аналогичный диод

Роберт
–1

Как же ты заебал

Ответить

Пп Пп

Аналогичный
0

Заебал чем?

Ответить

Евгений Клочков

Аналогичный
0

О, меня не одного Петросян бесит. причем даже непонятно чем

Ответить

Mikhail Pukas

Роберт
0

Один день не показатель. 

Ответить

Bob Kentuki

Роберт
0

отрицательно остановлен?

Ответить

Andrey Alyushin

0

Вот так феномен - в Нижегородской области 5.5 тысяч зараженных суммарно, а в граничащей  с ней Костромской областью 433 зараженных... вирус через границы субъектов не передается?

Ответить

Аксёнтов

Andrey
6

Он по твоему как облако летит, сам по себе? Или может для этого люди должны постоянно туда-сюда ездить?

Ответить

Григорий Жданов

Andrey
3

Так в Нижегородской в 5 раз больше население

Ответить

Иван Семёныч

Andrey
2

Население в пять раз больше в нн области. Плюс к этому в нижний ездило много людей из мск, там поезд всего 4 часа идет.

Ответить

Andrey Alyushin

Иван
0

а до Костромской не 4 часа? Или все массово на Кремль ездили смотреть?

Ответить

Иван Семёныч

Andrey
0

в мск все массово ездили работать, как и из любого РФ города, у которого есть прямое сообщение с москвой. чем проще до мск доехать, тем больше туда людей ездит. до нижнего можно доехать за 4 часа на ласточке или стриже, до костромы за 6 на плацкарте. я сам пару раз ездил в нижний просто так, просто потому что это удобно. с учетом разницы в населении, отношение больных должно быть больше чем в 5 раз, вполне реалистично выглядит.

Ответить

Просто Тимуррр

Andrey
0

Если границы закрыты, то очевидно, что нет. Вирус же не сам перемещается, а в людях.

Ответить

Maxim Semenov

2

в Москве уже вообще не парятся, просто копируют со вчера

Ответить

Kuze Takeshi

0

Рост остановлен, твёрдо и четко

Ответить

Всевозможный кавалер

Kuze
2

Говоришь как моя бывшая. 

Ответить

Костя Васильев

Всевозможный
0

Кидай дикпик, заценим так ли ты хорош 

Ответить

Всевозможный кавалер

Костя
0

Держи, не завидуй

Ответить

патау додик

1

тем временем краснодарский край:

Ответить

Имя Фамилия

0

Будет ли завтра серебро?🤔

Ответить

Иван Касаткин

Имя
1

Свинец

Ответить

Nikita Resh

Имя
0

Бразилия идет на серебро

Ответить

Miguel

Nikita
0

Судя по тому, что со смертностью там давно уже всё ого-го, видимо, они наконец нашли достаточное количество тестов.

Ответить

Иван Касаткин

0

Раньше на TJ была статья с курсом валют, которая каждый день автоматически меняла в тексте цифры на актуальные. Скажите, наработки ещё используются?

Ответить

Всевозможный кавалер

Иван
1

Не помню на TJ курса. На vc вроде был. 

Ответить

Кирилл Кравец

0

Так!

Ответить

Никита Сухов

0

Ой

Ответить

Sergei Bolotov

0

Четвертый день подряд не снижется теперь 🤔

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Да хуйня все эти цифры, уже ведь и коэффициент множителя выяснили настоящий (x3).

https://ria.ru/20200514/1571409324.html

Ответить

Jenny Smith

0

аллилуйя, в пуш и заголовок возвращаются цифры.

Ответить

Stanislav Martynov

–1

Завтра Испанию обгоним, и будем на 2-ом месте

Ответить

Павел Каташев

–1

В Питере майские подъехали

Ответить
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