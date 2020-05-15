Прямой эфир
За сутки умерли 113 человек, выздоровели — 4696.
Число случаев заболевания Covid-19 в России превысило 262 тысячи, сообщили в оперштабе.
За сутки зафиксировали 10 598 случаев заболевания коронавирусом, 113 человек умерли, 4696 человек выздоровели.
Число заболевших за всё время увеличилось до 262 843, умерли 2418 человек, выздоровели — 58 226.
Наибольшее число заболевших — в Москве (135 464), на втором месте — Московская область (25 525), на третьем — Петербург (9486).
🔸 Краснодарский край - 99
Краснодарский край на месте
Какие же они дегенераты, как такое возможно?
100 тестов в день на область выделяют.
один-два теряют при доставке?
Не.
99, 98... это не количество. Это они процент заражения области пишут)
что?
У них уже неделю числа 98 99 98 99 96 97 99 (до этого примерное так же).
Спасибо, путен! Теперь отмени дожди
Только вот что интересно, только что на яндекс залили вот какую статистику за сегодня. И через пару минут удалили.
Хмм
Попова днём ранее:
Рост числа заболеваний коронавирусом в России остановлен.
Она имела ввиду альтернативный рост
Ну и где остановлен то?
Аналогичный диод
Как же ты заебал
Вот так феномен - в Нижегородской области 5.5 тысяч зараженных суммарно, а в граничащей с ней Костромской областью 433 зараженных... вирус через границы субъектов не передается?
Население в пять раз больше в нн области. Плюс к этому в нижний ездило много людей из мск, там поезд всего 4 часа идет.
а до Костромской не 4 часа? Или все массово на Кремль ездили смотреть?
в мск все массово ездили работать, как и из любого РФ города, у которого есть прямое сообщение с москвой. чем проще до мск доехать, тем больше туда людей ездит. до нижнего можно доехать за 4 часа на ласточке или стриже, до костромы за 6 на плацкарте. я сам пару раз ездил в нижний просто так, просто потому что это удобно. с учетом разницы в населении, отношение больных должно быть больше чем в 5 раз, вполне реалистично выглядит.
Если границы закрыты, то очевидно, что нет. Вирус же не сам перемещается, а в людях.
Рост остановлен, твёрдо и четко
Всевозможный кавалер
Говоришь как моя бывшая.
Кидай дикпик, заценим так ли ты хорош
Будет ли завтра серебро?🤔
Бразилия идет на серебро
Раньше на TJ была статья с курсом валют, которая каждый день автоматически меняла в тексте цифры на актуальные. Скажите, наработки ещё используются?
Да хуйня все эти цифры, уже ведь и коэффициент множителя выяснили настоящий (x3).