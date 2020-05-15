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Большинство участников занятия были пожилыми людьми.
Лютеранская церковь Сан-Франциско подала в суд на Zoom после того, как во время онлайн-урока по изучению Библии в их видеоконфецеренции показали «отвратительное порно». Об этом пишет CNN.
Церковь провела урок 6 мая, большинство его участников были пожилыми людьми. Представители церкви рассказали, что злоумышленники включили порно через 42 минуты после начала занятия.
В иске церковь заявила, что у Zoom в приоритете «прибыль и доход», а не защита данных и безопасность пользователей. «Церковь подала иск только после того, как Zoom отказался серьёзно отнестись к этим проблемам», — сообщил адвокат. По данным Би-би-си, в иске сообщается, что руководители церкви обратились к Zoom за помощью, но компания «ничего не сделала».
Zoom опроверг обвинения о своём бездействии в этой ситуации, компания рассказала, что в день инцидента «установила личность преступника, приняла меры по блокировке его доступа на платформу и сообщила о нём в соответствующие органы».
Во время пандемии Zoom стал одним из популярных приложений для общения и дистанционных занятий. Но сервис из проблем с безопасностью столкнулся с критикой СМИ и специалистов кибербезопасности, запросами ФБР и сенаторов, исками пользователей и акционеров.
Zoom - эталон дырявого говна, я не понимаю кто и зачем им пользуется
40 мин бесплатно же, прикольные фильтры, фоны и не Skype. Собственно всё, хватило чтобы набрать аудиторию. А дальше уже похую.
у скайпа тоже вроде фоны теперь есть
Не сталкивался) Знаю что там размытие фона было из последнего. Работало (нет) пиздец иногда, всё в мыле, как будто в играх нулевых блюр включаешь.
да, блюр тоже был, это правда. Вот фоны походу недавно выкатили по-тихому
А если бы было не отвратительным, то оценили бы
Хакера с премиум аккаунтом сразу приняли бы в лютеранское сообщество.
А поставить пароль на свою конфу вера не позволяет? Какая в жопу уязвимость, люди элементарно не ставят пароли на свои чаты и к ним залетают все кому не лень. Че зуму делать?
Запретить нулевые пароли, например
Некоторым удобно без паролей и они не против посмотреть немного нового порно. Я считаю что разработчик не должен отвечать за компьютерную неграмотность пользователей. Пускай юзают веру и сознание, а интернеты оставят для нас
Надо полное видео, чтобы определить степень отвратительности
С церковью всё понятно, а как пожилые люди увиденное оценили?
Всевозможный кавалер
Не смогли запомнить актеров, чтобы найти full, остались недовольны.
Уверен, что многие между фразами "какого хера" вспоминали свои молодые годы