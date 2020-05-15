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Новости
Артём Мазанов
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Церковь в Калифорнии подала в суд на Zoom из-за показа «отвратительного порно» во время церковного урока Материал редакции

Большинство участников занятия были пожилыми людьми.

24 комментария
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Лютеранская церковь Сан-Франциско подала в суд на Zoom после того, как во время онлайн-урока по изучению Библии в их видеоконфецеренции показали «отвратительное порно». Об этом пишет CNN.

Церковь провела урок 6 мая, большинство его участников были пожилыми людьми. Представители церкви рассказали, что злоумышленники включили порно через 42 минуты после начала занятия.

Сюжеты видео были отвратительными — там демонстрировались сексуальные действия взрослых друг с другом, а также младенцы и дети, которые подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны взрослых.

Лютеранская церковь Сан-Франциско

В иске церковь заявила, что у Zoom в приоритете «прибыль и доход», а не защита данных и безопасность пользователей. «Церковь подала иск только после того, как Zoom отказался серьёзно отнестись к этим проблемам», — сообщил адвокат. По данным Би-би-си, в иске сообщается, что руководители церкви обратились к Zoom за помощью, но компания «ничего не сделала».

Zoom опроверг обвинения о своём бездействии в этой ситуации, компания рассказала, что в день инцидента «установила личность преступника, приняла меры по блокировке его доступа на платформу и сообщила о нём в соответствующие органы».

Мы были глубоко расстроены, услышав об этом инциденте, мы выражаем соболезнования тем, кто пострадал от этого ужасного события. Сложно передать словами, насколько сильно мы осуждаем такое поведение.

Zoom

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#новости #церковь #сша #zoom

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24 комментария
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Структурный Влад

26

"В иске церковь заявила, что у Zoom в приоритете «прибыль и доход»"
Чья бы корова мычала!

Ответить

MedievalRain

Структурный
0

У Лютеранской церкви большой доход что ли?

Ответить

Ебаный Кошмар

6

Zoom - эталон дырявого говна, я не понимаю кто и зачем им пользуется

Ответить

Дмитрий Новик

Ебаный
6

40 мин бесплатно же, прикольные фильтры, фоны и не Skype. Собственно всё, хватило чтобы набрать аудиторию. А дальше уже похую. 

Ответить

Emile Zäkiev

Дмитрий
0

у скайпа тоже вроде фоны теперь есть

Ответить

Дмитрий Новик

Emile
0

Не сталкивался) Знаю что там размытие фона было из последнего. Работало (нет) пиздец иногда, всё в мыле, как будто в играх нулевых блюр включаешь. 

Ответить

Emile Zäkiev

Дмитрий
0

да, блюр тоже был, это правда. Вот фоны походу недавно выкатили по-тихому

Ответить

Евгений Клочков

3

А если бы было не отвратительным, то оценили бы

Ответить

Михаил Чуриков

Евгений
0

Хакера с премиум аккаунтом сразу приняли бы в лютеранское сообщество.

Ответить

Английский хот-дог

2

Сложно передать словами, насколько сильно мы осуждаем такое поведение

Но чинить дырявые механизмы безопасности все равно не будем

Ответить

Антон Крутьков

Английский
2

А поставить пароль на свою конфу вера не позволяет? Какая в жопу уязвимость, люди элементарно не ставят пароли на свои чаты и к ним залетают все кому не лень. Че зуму делать?

Ответить

alexferman

Антон
0

Запретить нулевые пароли, например

Ответить

Антон Крутьков

alexferman
5

Некоторым удобно без паролей и они не против посмотреть немного нового порно. Я считаю что разработчик не должен отвечать за компьютерную неграмотность пользователей. Пускай юзают веру и сознание, а интернеты оставят для нас

Ответить

alexferman

1

Надо полное видео, чтобы определить степень отвратительности

Ответить

Жидкий Денис

alexferman
–1

Казашка педофил

Ответить

Костя Васильев

0

С церковью всё понятно, а как пожилые люди увиденное оценили? 

Ответить

Всевозможный кавалер

Костя
4

Не смогли запомнить актеров, чтобы найти full, остались недовольны. 

Ответить

Разумный крюк

–1

Пусть подадут иск на производителей оружия с такой логикой

Ответить

Жидкий Денис

Разумный
0

Какой логикой?

Ответить

Роман Белоус

Жидкий
3

с такой

Ответить

Оранжевый корабль

0

большинство его участников были пожилыми людьми

включили порно

Сильнейший удар по психике 

Ответить

Костя Васильев

Оранжевый
2

Уверен, что многие между фразами "какого хера" вспоминали свои молодые годы

Ответить

Жидкий Денис

0

младенцы и дети, которые подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны взрослых.

Им хентай включили? 

Ответить

Ivan Hohanov

0

для лютеранской церкви шутки про секс с детьми катят?

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