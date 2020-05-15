Большинство участников занятия были пожилыми людьми.

В закладки

Лютеранская церковь Сан-Франциско подала в суд на Zoom после того, как во время онлайн-урока по изучению Библии в их видеоконфецеренции показали «отвратительное порно». Об этом пишет CNN.

Церковь провела урок 6 мая, большинство его участников были пожилыми людьми. Представители церкви рассказали, что злоумышленники включили порно через 42 минуты после начала занятия.

Сюжеты видео были отвратительными — там демонстрировались сексуальные действия взрослых друг с другом, а также младенцы и дети, которые подвергались сексуальному и физическому насилию со стороны взрослых.

Лютеранская церковь Сан-Франциско

В иске церковь заявила, что у Zoom в приоритете «прибыль и доход», а не защита данных и безопасность пользователей. «Церковь подала иск только после того, как Zoom отказался серьёзно отнестись к этим проблемам», — сообщил адвокат. По данным Би-би-си, в иске сообщается, что руководители церкви обратились к Zoom за помощью, но компания «ничего не сделала».

Zoom опроверг обвинения о своём бездействии в этой ситуации, компания рассказала, что в день инцидента «установила личность преступника, приняла меры по блокировке его доступа на платформу и сообщила о нём в соответствующие органы».

Мы были глубоко расстроены, услышав об этом инциденте, мы выражаем соболезнования тем, кто пострадал от этого ужасного события. Сложно передать словами, насколько сильно мы осуждаем такое поведение. Zoom