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Новости
Алексей Боржонов
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Google Chrome начнёт в тестовом режиме блокировать «тяжёлую» рекламу Материал редакции

Так компания хочет снизить нагрузку на сеть и процессоры устройств пользователей.

7 комментариев
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Google объявила, что будет блокировать рекламу в браузере Chrome, которая расходует много ресурсов.

В компании отметили, что часть рекламы нагружает сеть, а также потребляет «непропорционально большую» долю ресурсов устройств, о чём знают не все пользователи. Поэтому Google решила блокировать баннеры, которые:

  • Потребляют более 4 мегабайт сетевых данных;
  • В 30-секундном периоде нагружают процессор в течение 15 секунд;
  • Требуют в общей сложности более 60 секунд на обработку процессором.
Пользователи увидят надпись «Реклама удалена» Изображение Google

В компании отметили, что только 0,3% объявлений не соответствуют указанным требованиям, но именно на них приходится 27% трафика, используемого в рекламе, и 28% общего использования процессора.

Функцию будут тестировать в течение нескольких месяцев и планируют добавить её для всех пользователей к концу августа. Компания предполагает, что рекламодатели смогут подготовиться к изменениям за это время.

В феврале 2018 года в Chrome появился встроенный фильтр рекламы, в июле 2019 года он стал доступен всем пользователям. Фильтр блокирует баннеры, которые не отвечают требованиям организации Coalition for Better Ads., к которой присоединилась Google. Речь идёт о рекламе, которая открывается на весь экран или автоматически воспроизводит звук.

#новости #google

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7 комментариев
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Евгений Клочков

3

Они бы еще начали блочить рекламу в ютубе всяких мошенников с "вам выписано пособие/получиье залупу за доступ к личным данным" 

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Ваня Погост

Евгений
1

Меня тоже обманули — мне никто так и не написал :(

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Coronadoden

Ваня
1

Опять кисель всей харей хлебала

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умный человек

1

Adsense затронет в первую очередь?

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Всевозможный кавалер

умный
0

Ян#екс Рекламу

Ответить

Уютный калькулятор

умный
0

К себе они и так не пропустят рекламу, нагружающую процессор. Максимальный размер баннера — 150кб с polite-загрузкой до 2.2 Мб.

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Иван Маслов

0

На эту ситуацию можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны гугл активно лоббирует улучшение интернета в целом. С другой стороны она начинает диктовать свои условия для разработчиков по всему миру. Не знаю как это оценивать.

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