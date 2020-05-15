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Так компания хочет снизить нагрузку на сеть и процессоры устройств пользователей.
Google объявила, что будет блокировать рекламу в браузере Chrome, которая расходует много ресурсов.
В компании отметили, что часть рекламы нагружает сеть, а также потребляет «непропорционально большую» долю ресурсов устройств, о чём знают не все пользователи. Поэтому Google решила блокировать баннеры, которые:
В компании отметили, что только 0,3% объявлений не соответствуют указанным требованиям, но именно на них приходится 27% трафика, используемого в рекламе, и 28% общего использования процессора.
Функцию будут тестировать в течение нескольких месяцев и планируют добавить её для всех пользователей к концу августа. Компания предполагает, что рекламодатели смогут подготовиться к изменениям за это время.
В феврале 2018 года в Chrome появился встроенный фильтр рекламы, в июле 2019 года он стал доступен всем пользователям. Фильтр блокирует баннеры, которые не отвечают требованиям организации Coalition for Better Ads., к которой присоединилась Google. Речь идёт о рекламе, которая открывается на весь экран или автоматически воспроизводит звук.
Они бы еще начали блочить рекламу в ютубе всяких мошенников с "вам выписано пособие/получиье залупу за доступ к личным данным"
Меня тоже обманули — мне никто так и не написал :(
Adsense затронет в первую очередь?
На эту ситуацию можно посмотреть с двух сторон. С одной стороны гугл активно лоббирует улучшение интернета в целом. С другой стороны она начинает диктовать свои условия для разработчиков по всему миру. Не знаю как это оценивать.