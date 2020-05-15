Так компания хочет снизить нагрузку на сеть и процессоры устройств пользователей.

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Google объявила, что будет блокировать рекламу в браузере Chrome, которая расходует много ресурсов.

В компании отметили, что часть рекламы нагружает сеть, а также потребляет «непропорционально большую» долю ресурсов устройств, о чём знают не все пользователи. Поэтому Google решила блокировать баннеры, которые:

Потребляют более 4 мегабайт сетевых данных;

В 30-секундном периоде нагружают процессор в течение 15 секунд;



Требуют в общей сложности более 60 секунд на обработку процессором.



Пользователи увидят надпись «Реклама удалена» Изображение Google

В компании отметили, что только 0,3% объявлений не соответствуют указанным требованиям, но именно на них приходится 27% трафика, используемого в рекламе, и 28% общего использования процессора.

Функцию будут тестировать в течение нескольких месяцев и планируют добавить её для всех пользователей к концу августа. Компания предполагает, что рекламодатели смогут подготовиться к изменениям за это время.