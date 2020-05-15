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Артём Мазанов
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Декан филфака МГУ назвал кампанию против домогательств преподавателей «раздуванием нечто из ничего» Материал редакции

Он напомнил, что возраст сексуального согласия в России — 16 лет, а несовершеннолетние первокурсники могут обратиться «в соответствующие организации».

6 комментариев
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Исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ Андрей Липгарт считает кампанию против домогательств преподавателей университета «раздуванием нечто из ничего». Об этом пишет РИА «Новости».

Липгарт назвал увольнение преподавателя филфака Сергея Князева из-за отношений со студентами решением «интеллигентного человека облегчить душу». Проверок по этому поводу проводить не будут.

Там сказано, что ничего по принуждению не было. Это взрослые люди общались друг с другом. Если у кого-то возникли претензии — это решается в судебном порядке.

Андрей Липгарт
исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ

Липгарт напомнил, что возраст сексуального согласия в России — 16 лет. А если претензии возникают у кого-то из несовершеннолетних первокурсников — они могут обратиться «в соответствующие организации». «Раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп», — добавил он.

8 мая DOXA выпустил материал о домогательствах и харассменте на филологическом факультете МГУ. Издание отметило, что «в целом университет занимает позицию невмешательства, когда дело касается сексуальных домогательств со стороны преподавателей». Через пять дней студенты и аспиранты МГУ составили открытое письмо против домогательств со стороны преподавателей.

14 мая преподаватель филологического факультета МГУ Сергей Князев объявил об уходе из вуза. Он подтвердил, что у него были отношения со студентами, но отметил, что считал их добровольными.

#новости #мгу

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6 комментариев
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Руководящий рак

8

Взрослые люди находятся в равном положении, а учитель-ученик прямо наоборот. 
Учитель обладает большей властью, следственно и у него должны быть правила поведения, дабы свою власть применять только в учебном процессе

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Mezzo Deesa

Руководящий
0

Так может разделить профессию учителя и экзаменатора?

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Формальный Артем

Руководящий
0

Безотносительно ситуации в МГУ, охуевшего препода можно и нужно ставить на место, для этого есть возможности, например, обращение в деканат или пересдача комиссии.

"Власть" преподавателя исключительно в голове студента, не готового хоть что-то делать для соблюдения своих прав.

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Структурный Влад

1

Может возраст согласия и с 16 лет, но это по взаимному согласию. А преподы, пользуясь своей властью, домогаются до молодежи. Помню, как-то мне бывшие однокурсники рассказывали про чувака, который с нами учился. Он был этаким омегой и задротом, его никто не уважал ещё и за говнистый характер. В последствии он пошел работать в ВУЗ и как потом сам хвастался кому-то, что за пятерку в зачётке трахает студенток. Врал он или нет - не знаю, но, возможно, про него я ещё услышу где-то в СМИ.

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Mezzo Deesa

Структурный
0

Естественно круглых отличниц, и если бы не он, то они бы давно нобелевки получили?
Коррупция ведь не настолько проста.
Проблема не в людях (отсутствии кодексов), а в системе.

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Золотой пистолет

0

Оказывается в МГУ работают дебилы с купленными дипломами. Самое место этому вузу на помойке 

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