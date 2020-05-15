Он напомнил, что возраст сексуального согласия в России — 16 лет, а несовершеннолетние первокурсники могут обратиться «в соответствующие организации».

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Исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ Андрей Липгарт считает кампанию против домогательств преподавателей университета «раздуванием нечто из ничего». Об этом пишет РИА «Новости».

Липгарт назвал увольнение преподавателя филфака Сергея Князева из-за отношений со студентами решением «интеллигентного человека облегчить душу». Проверок по этому поводу проводить не будут.

Там сказано, что ничего по принуждению не было. Это взрослые люди общались друг с другом. Если у кого-то возникли претензии — это решается в судебном порядке. Андрей Липгарт исполняющий обязанности декана филологического факультета МГУ

Липгарт напомнил, что возраст сексуального согласия в России — 16 лет. А если претензии возникают у кого-то из несовершеннолетних первокурсников — они могут обратиться «в соответствующие организации». «Раздувается нечто из ничего, кому-то нужен хайп», — добавил он.

8 мая DOXA выпустил материал о домогательствах и харассменте на филологическом факультете МГУ. Издание отметило, что «в целом университет занимает позицию невмешательства, когда дело касается сексуальных домогательств со стороны преподавателей». Через пять дней студенты и аспиранты МГУ составили открытое письмо против домогательств со стороны преподавателей.