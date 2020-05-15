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Он объяснил, что это «неудачно выбранное слово».
Агентство ритуальных услуг «Свеча» из Смоленска расклеило в лифтах жилых домов объявления, в которых предлагает скидку в 20% на памятники по промокоду «корона». Объявление опубликовала в соцсетях Readovka.
Некоторые местные жители возмутились из-за такой рекламной кампании и посчитали, что «люди с презрением отнеслись к ситуации в стране». Другие не увидели ничего страшного и отметили, что «каждый зарабатывает как может».
Глава агентства «Свеча» Денис Яновский рассказал «Подъёму», что не собирался злорадствовать на фоне пандемии коронавируса. Он пояснил, что это неудачно выбранное слово и извинился.
Он заверил, что если бы мог отменить расклейку объявлений, то сделал бы это сразу, но так как на баннере около 20-30 объявлений разных фирм, убрать их оперативно не получилось.
В Багажнике, где же еще?
Бля, не комментарий, а тест на извращенность. Я не прошёл
Местные жители возмутились
Местные жители мудаки, которые не могут в юмор. Им ещё и скидку дарят.
Так и представляю. Сидят себе семьями на кухнях и внезапно: "Да шож это такое делается?!"
Сразу после следует заголовок:
Местные жители возмутились
Не понимаю от чего тут должно полыхнуть. Где тут «юмор» и что не так с промокодом корона?
Типа коронавирус
нужно изменить промокод на "директор этой фирмы гнойный пидор" будет очень удачное название, прямо в точку)