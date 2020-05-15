Мы делали скидку с начала года, но хотели провести исследование разных рекламных кампаний. В лифтах, где это увидели люди, мы размещаемся больше двух лет и до сих пор не понимали, работает эта реклама или нет. Поэтому решили ввести промокод, но не угадали со словом.