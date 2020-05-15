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Новости
Ольга Щербинина
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Смоленская фирма ритуальных услуг предложила скидку по промокоду «корона». Её директор извинился Материал редакции

Он объяснил, что это «неудачно выбранное слово».

17 комментариев
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Агентство ритуальных услуг «Свеча» из Смоленска расклеило в лифтах жилых домов объявления, в которых предлагает скидку в 20% на памятники по промокоду «корона». Объявление опубликовала в соцсетях Readovka.

Некоторые местные жители возмутились из-за такой рекламной кампании и посчитали, что «люди с презрением отнеслись к ситуации в стране». Другие не увидели ничего страшного и отметили, что «каждый зарабатывает как может».

Глава агентства «Свеча» Денис Яновский рассказал «Подъёму», что не собирался злорадствовать на фоне пандемии коронавируса. Он пояснил, что это неудачно выбранное слово и извинился.

Мы делали скидку с начала года, но хотели провести исследование разных рекламных кампаний. В лифтах, где это увидели люди, мы размещаемся больше двух лет и до сих пор не понимали, работает эта реклама или нет. Поэтому решили ввести промокод, но не угадали со словом.

Денис Яновский
глава агентства «Свеча»

Он заверил, что если бы мог отменить расклейку объявлений, то сделал бы это сразу, но так как на баннере около 20-30 объявлений разных фирм, убрать их оперативно не получилось.

#новости #регионы

Ольга Щербинина
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17 комментариев
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Руководящий рак

13

Приводи друга и получи плюс 10% кешбека!

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умный человек

Руководящий
2

Приноси друга

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Насущные Проблемы

Руководящий
0

Зарази друга

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Уютный калькулятор

6

Дарю им идею для следующей рекламы

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Тесный Мурод

2

А где дыня?

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Nikita Zubkov

Тесный
3

В Багажнике, где же еще?

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Костя Васильев

Nikita
0

Бля, не комментарий, а тест на извращенность. Я не прошёл 

Ответить

умный человек

Костя
1
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x mst

1

Местные жители возмутились

Местные жители мудаки, которые не могут в юмор. Им ещё и скидку дарят.

Ответить

Кирилл Сосновский

x
3

Так и представляю. Сидят себе семьями на кухнях и внезапно: "Да шож это такое делается?!"

Сразу после следует заголовок:
Местные жители возмутились

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Nikita Zubkov

1

Не понимаю от чего тут должно полыхнуть. Где тут «юмор» и что не так с промокодом корона?

Ответить

Рыбий Глаз

Nikita
0

Полагаю они бесплатно памятники должны делать...

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Магомед Шереметьев

Nikita
0

Типа коронавирус 

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Nikita Zubkov

Магомед
0

И что?

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Bad Bear

0

Гениальный смм

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Пупсик Бай

0

https://www.google.com/search?q=тц+корона+рб

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Aleks Ad

0

нужно изменить промокод на "директор этой фирмы гнойный пидор" будет очень удачное название, прямо в точку)

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