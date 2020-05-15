А ещё это позволяет гостям чувствовать себя «не так одиноко».

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Владелец ресторана в Тейлорс (Южная Каролина, США) Паула Старр Мелеш посадила надувных кукол за столики, чтобы обеспечить социальное дистанцирование в заведении и создать видимость большого числа посетителей.

Мелеш рассказала Fox, что не хотела наносить разметку внутри ресторана, и потому обсудила с сотрудниками другие способы обеспечить санитарные требования.

Я боялась клеить жёлтую ленту — все бы подумали, что ресторан закрыт или что всё в плохом состоянии. У кукол не было «неприличных» частей тела или чего-то в этом роде. Мы нашли пять мужчин и пять женщин, надели на них свою одежду и надули. Паула Старр Мелеш владелец ресторана

Кроме того, подобное решение позволило создать видимость большого числа посетителей в зале. Как отметили журналисты ABC, теперь гости «чувствуют себя не так одиноко».

Некоторые из гостей рассказали, что идея им понравилась: «Боже, клиенты, которые не слишком много говорят, — нам это нравится».

В Южной Каролине с конца апреля стали ослаблять ограничения, введённые из-за коронавируса. В штате разрешили открыть рестораны, если те будут соблюдать санитарные требования.

Похожие меры также анонсировал ресторан в Вашингтоне, который откроется 29 мая. Там за свободные столы посадят манекены.