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Новости
Алексей Боржонов
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В американском ресторане рассадили за столики надувных кукол. Так владелец обеспечивает социальное дистанцирование Материал редакции

А ещё это позволяет гостям чувствовать себя «не так одиноко».

9 комментариев
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Владелец ресторана в Тейлорс (Южная Каролина, США) Паула Старр Мелеш посадила надувных кукол за столики, чтобы обеспечить социальное дистанцирование в заведении и создать видимость большого числа посетителей.

Мелеш рассказала Fox, что не хотела наносить разметку внутри ресторана, и потому обсудила с сотрудниками другие способы обеспечить санитарные требования.

Я боялась клеить жёлтую ленту — все бы подумали, что ресторан закрыт или что всё в плохом состоянии. У кукол не было «неприличных» частей тела или чего-то в этом роде. Мы нашли пять мужчин и пять женщин, надели на них свою одежду и надули.

Паула Старр Мелеш
владелец ресторана

Кроме того, подобное решение позволило создать видимость большого числа посетителей в зале. Как отметили журналисты ABC, теперь гости «чувствуют себя не так одиноко».

Некоторые из гостей рассказали, что идея им понравилась: «Боже, клиенты, которые не слишком много говорят, — нам это нравится».

В Южной Каролине с конца апреля стали ослаблять ограничения, введённые из-за коронавируса. В штате разрешили открыть рестораны, если те будут соблюдать санитарные требования.

Похожие меры также анонсировал ресторан в Вашингтоне, который откроется 29 мая. Там за свободные столы посадят манекены.

Фото The Inn at Little Washington, Инстаграм

#новости #covid19

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9 комментариев
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Уютный Багажник

9

Неправильные куклы, надо было вот таких 

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Евгений Клочков

Уютный
1

Как изменился Дыня за лето!

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Уютный Багажник

Евгений
0

Теперь их две

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Maksim Derkach

4

крипота

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Пожилой Мартингал

1

Захожу значит на тж, а там члены опять

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Граф Хрущёв

1

Я предпочел бы в любом ресторане кукол живым людям, равно как и в кинотеатре.

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Daniil Lisnyak

0
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Олег Матвеенко

0

Крипота какая-то.

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Jenny Smith

0

кого только не ебут. (с)

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