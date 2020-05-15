Прямой эфир
А ещё это позволяет гостям чувствовать себя «не так одиноко».
Владелец ресторана в Тейлорс (Южная Каролина, США) Паула Старр Мелеш посадила надувных кукол за столики, чтобы обеспечить социальное дистанцирование в заведении и создать видимость большого числа посетителей.
Мелеш рассказала Fox, что не хотела наносить разметку внутри ресторана, и потому обсудила с сотрудниками другие способы обеспечить санитарные требования.
Кроме того, подобное решение позволило создать видимость большого числа посетителей в зале. Как отметили журналисты ABC, теперь гости «чувствуют себя не так одиноко».
Некоторые из гостей рассказали, что идея им понравилась: «Боже, клиенты, которые не слишком много говорят, — нам это нравится».
В Южной Каролине с конца апреля стали ослаблять ограничения, введённые из-за коронавируса. В штате разрешили открыть рестораны, если те будут соблюдать санитарные требования.
Похожие меры также анонсировал ресторан в Вашингтоне, который откроется 29 мая. Там за свободные столы посадят манекены.
Неправильные куклы, надо было вот таких
Как изменился Дыня за лето!
Я предпочел бы в любом ресторане кукол живым людям, равно как и в кинотеатре.