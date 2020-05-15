Командам также разрешат делать по пять замен в матче.

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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня, такое решение принял Российский футбольный союз. Места матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации.

Российская премьер-лига заявила, что до конца сезона матчи чемпионата России по футболу будут проходить без зрителей. Командам разрешат делать по пять замен за игру.

Исполком РФС также признал завершёнными сезоны в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге. Два первых клуба в турнирной таблице ФНЛ («Ротор» и «Химки») перейдут в РПЛ. Кубок России по футболу также доиграют, матчи остановились на 1/4 финала.

РФС @rfsruofficial ⚡Решения Исполкома РФС

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– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня

– Командам разрешено делать по 5 замен в матче

– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта