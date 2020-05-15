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Новости
Артём Мазанов
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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня, до конца сезона матчи будут проходить без зрителей Материал редакции

Командам также разрешат делать по пять замен в матче.

28 комментариев
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Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня, такое решение принял Российский футбольный союз. Места матчей турнира будут определяться с учётом эпидемиологической ситуации.

Российская премьер-лига заявила, что до конца сезона матчи чемпионата России по футболу будут проходить без зрителей. Командам разрешат делать по пять замен за игру.

Исполком РФС также признал завершёнными сезоны в Футбольной национальной лиге и Профессиональной футбольной лиге. Два первых клуба в турнирной таблице ФНЛ («Ротор» и «Химки») перейдут в РПЛ. Кубок России по футболу также доиграют, матчи остановились на 1/4 финала.

РФС @rfsruofficial
⚡Решения Исполкома РФС

– Сезон ТИНЬКОФФ РПЛ возобновится 21 июня
– Командам разрешено делать по 5 замен в матче
– Олимп-ФНЛ и Олимп-ПФЛ завершены по состоянию на 17 марта

Европейские страны с футбольными чемпионатами поступают по-разному: чемпионат Франции по футболу досрочно завершили ещё 28 апреля, чемпионат Германии возобновляют с 16 мая, чемпионат Италии, по данным СМИ, — с 13 июня, клубы Английской премьер-лиги тоже готовятся к возобновлению матчей 13 июня.

#новости #футбол #спорт

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28 комментариев
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Уютный Багажник

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Иван Алексеев

Уютный
2

09/10г за несколько туров до конца сезона гол Сколза оставил нас в гонке за трофеем. Невилл решил его так "поздравить". А вы дальше вырывайте из контекста 

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Уютный Багажник

Иван
2
Ответить

Иван Алексеев

Уютный
1

Ну так шумные соседи по другому не умеют выигрывать

Ответить

Уютный Багажник

Иван
2

Я уже тупо ради аналитики от тебя продолжаю) 

Ответить

Skoi Skoi

Уютный
0

Чернокожий юноша на заднем плане очень встревожен

Ответить

Уютный Багажник

Skoi
0

Возбудился просто 

Ответить

Руководящий рак

1

Футбольный матч без зрителей? 
Я такой видел только в Северной Корее 

Ответить

Сергей Звезда

Руководящий
4

ты не ходил на ФНЛ

Ответить

Руководящий рак

Сергей
0

Это что?

Ответить

Сергей Звезда

Руководящий
7

лучшая лига в мире

Ответить

Руководящий рак

Сергей
0

Достойно.

Ответить

Dead Horse

Сергей
0

Скройся. "Эксперт"

Ответить

Ольга Щербинина

Сергей
0

а уж на ПФЛ что творится..

Ответить

Низкий микрофон

Руководящий
1

Ufc 249 вот прошёл без зрителей, неделю назад

Ответить

Руководящий рак

Низкий
3

Там же мужики обнимаются , а не мячик пинают 

Ответить

Низкий микрофон

Руководящий
0

И обычно много народу не против посмотреть это в прямом эфире 

Ответить

Руководящий рак

Низкий
1

Многие мужчины начинают забывать, что значит настоящая борьба 

Ответить

Виталий Лановой

2

А толку, через месяц уже новый сезон начинать.

Ответить

Alexey Samarkin

0
Ответить

Алексей Любимцев

Alexey
4

Причём здесь Кац

Ответить

Правый спрей

0

ТИНЬКОФФ РПЛ — УХХ!

Ответить

Alexander Golovnin

Правый
2

До "пепси чемпионат России" не дотягивает

Ответить

Александр Ярви

Alexander
6

Кажется, мы стали забывать...

Ответить

Сергей Сергеев

Правый
0

а почему Согаз Чемпионат России тебя не беспокоил?
Или вообще АПЛ со своей Barclays Premier League?

Ответить

Александр Ярви

Сергей
0

И Carabao Cup aka Кубок Лиги

Ответить

Иван Семёныч

0

А я уж надеялся, что они эту помойку навсегда закрыли.

Ответить

Alex Blake

0

Грёбанные букмекеры снова начнут грести бабло дурачков лопатами.

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