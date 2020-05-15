Фехтовальщик Рё Мияки отказался от спонсорских контрактов, чтобы «не наглеть».

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Медалист Олимпийских игр по фехтованию Рё Мияке Фото Иссей Като, Reuters

Японский фехтовальщик Рё Мияки устроился курьером в службу доставки еды Uber Eats после переноса Олимпийских игр в Токио в 2020 году из-за пандемии коронавируса. По словам Мияки, такая работа позволяет ему зарабатывать деньги, поддерживая себя в хорошей физической форме из-за передвижения на велосипеде.

Рё Мияки — серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне 2012 году. Он должен был участвовать в Играх Токио-2020, но их перенесли на 2021 год. О переносе Мияки узнал на одном из финальных отборочных соревнований в США. По словам спортсмена, он задумался, сможет ли справиться с ещё одним годом усиленных тренировок перед Олимпиадой: «Это всё равно что наконец-то добраться до финиша 42-километрового марафона, а потом тебе говорят, что ты должен продолжать бежать».

Из-за переноса Олимпиады Мияки на время отказался от нескольких спонсорских контрактов: «Я подумал, что было бы наглостью получать деньги в такой ситуации». У спортсмена были накоплены сбережения, но после месяца изоляции без работы и занятий спортом, он решил устроиться курьером в Uber Eats.

По словам Мияки, службу доставки он выбрал из-за возможности работать по удобному графику, при этом поддерживая физическую форму из-за поездок на велосипеде: «Когда я получаю заказы в холмистых районах Акасака и Роппонги, это становится хорошей тренировкой».

Медалист Олимпийских игр по фехтованию Рё Мияке Фото Иссей Като, Reuters

Работая курьером, Мияки зарабатывает около 19 долларов в день. Спортсмен говорит, что риска заболеть коронавирусом в Uber Eats практически нет: «Я оставляю еду перед дверями людей, поэтому не контактирую с ними».

Мияки собирается продолжать работать, чтобы финансово и физически подготовиться к моменту, когда пандемия отступит: «Я люблю фехтование. Я хочу иметь возможность путешествовать на турниры соревнования и соревноваться на Олимпийских играх. Это единственная причина, по которой я работаю сейчас».