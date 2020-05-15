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Екатерина Кузнецова
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Японский спортсмен-олимпиец устроился курьером в Uber Eats. Так он зарабатывает на соревнования, заодно тренируясь Материал редакции

Фехтовальщик Рё Мияки отказался от спонсорских контрактов, чтобы «не наглеть».

12 комментариев
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Медалист Олимпийских игр по фехтованию Рё Мияке Фото Иссей Като, Reuters

Японский фехтовальщик Рё Мияки устроился курьером в службу доставки еды Uber Eats после переноса Олимпийских игр в Токио в 2020 году из-за пандемии коронавируса. По словам Мияки, такая работа позволяет ему зарабатывать деньги, поддерживая себя в хорошей физической форме из-за передвижения на велосипеде.

Рё Мияки — серебряный призёр Олимпийских игр в Лондоне 2012 году. Он должен был участвовать в Играх Токио-2020, но их перенесли на 2021 год. О переносе Мияки узнал на одном из финальных отборочных соревнований в США. По словам спортсмена, он задумался, сможет ли справиться с ещё одним годом усиленных тренировок перед Олимпиадой: «Это всё равно что наконец-то добраться до финиша 42-километрового марафона, а потом тебе говорят, что ты должен продолжать бежать».

Из-за переноса Олимпиады Мияки на время отказался от нескольких спонсорских контрактов: «Я подумал, что было бы наглостью получать деньги в такой ситуации». У спортсмена были накоплены сбережения, но после месяца изоляции без работы и занятий спортом, он решил устроиться курьером в Uber Eats.

По словам Мияки, службу доставки он выбрал из-за возможности работать по удобному графику, при этом поддерживая физическую форму из-за поездок на велосипеде: «Когда я получаю заказы в холмистых районах Акасака и Роппонги, это становится хорошей тренировкой».

Медалист Олимпийских игр по фехтованию Рё Мияке Фото Иссей Като, Reuters

Работая курьером, Мияки зарабатывает около 19 долларов в день. Спортсмен говорит, что риска заболеть коронавирусом в Uber Eats практически нет: «Я оставляю еду перед дверями людей, поэтому не контактирую с ними».

Мияки собирается продолжать работать, чтобы финансово и физически подготовиться к моменту, когда пандемия отступит: «Я люблю фехтование. Я хочу иметь возможность путешествовать на турниры соревнования и соревноваться на Олимпийских играх. Это единственная причина, по которой я работаю сейчас».

В России спортсменам порой тоже приходится отвлекаться от спортивной карьеры, работая курьером. В феврале 2020 года, ещё до переноса Олимпийских игр, российский параспортсмен Михаил Асташов устроился на работу в «Яндекс.Еду».Спортсмену не хватало около 350 тысяч рублей для поездки на Параолимпийские игры в Токио.

#спорт #деньги

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12 комментариев
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Ваня Погост

1

А чем, кстати, закончилась история с паралимпийцем, который работал в Яндекс.Еда? Это всё же промо было или он правда пошёл работать курьером из необходимости заработать?

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Екатерина Кузнецова

Ваня
1

Надеюсь, перенос игр на год поможет ему лучше подготовиться финансово, либо добиться поддержки от своего региона

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Жидкий Денис

1

https://tjournal.ru/topkek/169211-based?comment=3451581

Почему редакция не банит за оскорбления???

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CommentBot

Жидкий
0
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rossoshmap

1

отказался от нескольких спонсорских контрактов

Но от контракта с убер не отказался, те дали фотографа на велике 

Ответить

Konstantin Tsevelev

1

япония стиль, токио разъеб 🚀

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Всевозможный кавалер

0

Понял, что во время тренировлк можно подрабатывать. Молодец. 

Ответить

Dmitry Yashin

Всевозможный
0

Таки-наш человек.

Ответить

Иван Иванов

0

"Спортсмен говорит, что риска заболеть коронавирусом в Uber Eats практически нет: «Я оставляю еду перед дверями людей, поэтому не контактирую с ними»."

воздух:

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Dmitry Yashin

Иван
0

Сколько вирус на воздухе живёт без слизистых?

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Дана Джумагалиева

0

"Художник должен быть голодным"
Конечно иррациональное убеждение, но это мне помогает двигаться дальше.
Предки с родины пытаются кинуть мне деньги на карту, а я боюсь что привыкну к тепличным условиям и перестану развиваться 😅 отшучиваюсь "приберегите до дня когда мне будет слишком тяжко"
Конечно я не навязываю свои убеждения никому, ни в коем случае, ситуации у всех разные складываются.

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Dmitry Yashin

Дана
0

Ты художник?

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