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Артём Мазанов
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«Яндекс» прекратил бесплатно тестировать на коронавирус в Москве. Услугой воспользовались 20 тысяч человек Материал редакции

Компания сосредоточится на организации поездок врачей и социальных работников.

17 комментариев
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«Яндекс» прекратил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в Москве — с 20 апреля услугой воспользовались 20 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте проекта «Помощь рядом».

Компания объяснила, что запускала этот проект тогда, когда тесты в Москве проводили «лишь несколько лабораторий», попасть в которые было сложно из-за ограничений на передвижение. Сейчас ситуация улучшилась — власти начали бесплатно тестировать на антитела, а также стало больше возможностей пройти тестирование на Covid-19.

Условия смягчаются, число доступных тестов растёт, а в Москве начинается массовое бесплатное тестирование на антитела. То есть теперь тест можно сделать без нашей помощи.

«Яндекс»

Компания пообещала сосредоточиться на других инициативах: «Яндекс» продолжит поддерживать врачей, социальных работников и благотворительные организации, которые всё ещё работают в режиме повышенной нагрузки.

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#яндекс #covid19 #новости

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17 комментариев
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Пожилой Мартингал

4

 Условия смягчаются, число доступных тестов растёт, а в Москве начинается массовое бесплатное тестирование на антитела. То есть теперь тест можно сделать без нашей помощи.

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rossoshmap

Пожилой
5
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Олег Мельник

–1

Стало больше доступных платных тестов, поэтому Яндекс закрывает бесплатное тестирование, так получается?

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Little Borat

Олег
8

Вы как люди в регионах, которые жалуются, что им хлеба бесплатного не досталось.

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Константин Курасов

Олег
1

Яндекс сделал ЗА СВОЙ СЧЁТ тестирование для 20 000 человек.
Одна из самых раздражающих вещей в обществе - это обнаглевшие халявщики, которым один раз что-то сделаешь хорошее и будешь по гроб должен ЕЩЁ.

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Жидкий Денис

0

Редакция, почему пользователя не банят за оскорбления? https://tjournal.ru/topkek/169211-based?comment=3451581

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CommentBot

Жидкий
2
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Иван Семёныч

CommentBot
14

Возможно, за художественную ценность. Я такое обращение в первый раз вижу, например

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Alex Blake

CommentBot
1

Что оскорбительного в слове "картофельное"? 

Ответить

Жидкий Денис

Жидкий
0

@Сергей Звезда @Roman Persianinov @Denis Shiryaev @Александр Хнычков 

Ответить

Coronadoden

Жидкий
2

@Никита Лихачёв @Николай Чумаков @Руслан Свиридов @Олег Ивахнов @Изолированный Лось @Настя Иванова @Митя Простомолотов @Руслан Усачев @Дмитрий Орлов

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Константин Курасов

2

Яндекс молодец, хейтеры - сасатб

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Иван Семёныч

Константин
0

Уже приступаем, товарищ майор!

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Master Oogway

Иван
0

Так, зубки, ЗУБКИ!!

Ответить

Станислав Назаров

1

А нечего было их на ТЖ разоблачать.  

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Валенок

0

Решили не участвовать в формировании статистики после того как дед объявил "конец пандемии"

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Формальный Артем

0

Воспользовался ещё на старте, всё цивилизованно, вежливая тётя в защитном костюме взяла тест, результаты на следующий день уже были.

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