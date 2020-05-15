«Яндекс» прекратил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в Москве — с 20 апреля услугой воспользовались 20 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте проекта «Помощь рядом».

Компания объяснила, что запускала этот проект тогда, когда тесты в Москве проводили «лишь несколько лабораторий», попасть в которые было сложно из-за ограничений на передвижение. Сейчас ситуация улучшилась — власти начали бесплатно тестировать на антитела, а также стало больше возможностей пройти тестирование на Covid-19.