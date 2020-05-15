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Компания сосредоточится на организации поездок врачей и социальных работников.
«Яндекс» прекратил бесплатное домашнее тестирование на коронавирус в Москве — с 20 апреля услугой воспользовались 20 тысяч человек. Об этом сообщается на сайте проекта «Помощь рядом».
Компания объяснила, что запускала этот проект тогда, когда тесты в Москве проводили «лишь несколько лабораторий», попасть в которые было сложно из-за ограничений на передвижение. Сейчас ситуация улучшилась — власти начали бесплатно тестировать на антитела, а также стало больше возможностей пройти тестирование на Covid-19.
Компания пообещала сосредоточиться на других инициативах: «Яндекс» продолжит поддерживать врачей, социальных работников и благотворительные организации, которые всё ещё работают в режиме повышенной нагрузки.
Условия смягчаются, число доступных тестов растёт, а в Москве начинается массовое бесплатное тестирование на антитела. То есть теперь тест можно сделать без нашей помощи.
Стало больше доступных платных тестов, поэтому Яндекс закрывает бесплатное тестирование, так получается?
Вы как люди в регионах, которые жалуются, что им хлеба бесплатного не досталось.
Яндекс сделал ЗА СВОЙ СЧЁТ тестирование для 20 000 человек.
Одна из самых раздражающих вещей в обществе - это обнаглевшие халявщики, которым один раз что-то сделаешь хорошее и будешь по гроб должен ЕЩЁ.
Редакция, почему пользователя не банят за оскорбления? https://tjournal.ru/topkek/169211-based?comment=3451581
Возможно, за художественную ценность. Я такое обращение в первый раз вижу, например
Яндекс молодец, хейтеры - сасатб
Уже приступаем, товарищ майор!
Решили не участвовать в формировании статистики после того как дед объявил "конец пандемии"