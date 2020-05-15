Теперь медики и их семьи смогут подать жалобу в случае несогласия с решением рабочей комиссии.

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Комитет по здравоохранению Петербурга изменил порядок предоставления выплат медработникам, заразившимся Covid-19 или умершим от него. Распоряжение опубликовано на сайте Смольного.

Информацию о заражении медработника в специальную комиссию сможет предоставить он сам или больница, в которой он лечился. В случае смерти информацию должно направить медучреждение. В предыдущей версии постановления заявление должны были отправлять родственники погибшего.

Также из акта о признании медработника заразившимся или умершим убрали требование оценивать в процентах вину медика. Теперь работадатель пострадавшего должен только лишь указать дату и обстоятельства заражения.

Если заболевший или члены семьи умершего медработника не согласны с решением рабочей комиссии, они смогут подать жалобу в произвольной форме в комитет по здравоохранению. Их рассмотрит специальной комиссия. Раньше этой возможности не было.

Как и прежде, выплаты полагаются только тем медработникам, которые заразились коронавирусом, помогая пациентам с Covid-19. В Петербурге заразившиеся коронавирусом на работе врачи могут получить компенсацию в 300 тысяч рублей. Если они из-за болезни получили инвалидность — 500 тысяч рублей. В случае гибели медика его семья получит миллион рублей.