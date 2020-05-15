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Ольга Щербинина
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В Петербурге отказались от идеи оценивать вину медиков в заражении Covid-19 для выплат компенсаций Материал редакции

Теперь медики и их семьи смогут подать жалобу в случае несогласия с решением рабочей комиссии.

10 комментариев
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Комитет по здравоохранению Петербурга изменил порядок предоставления выплат медработникам, заразившимся Covid-19 или умершим от него. Распоряжение опубликовано на сайте Смольного.

Информацию о заражении медработника в специальную комиссию сможет предоставить он сам или больница, в которой он лечился. В случае смерти информацию должно направить медучреждение. В предыдущей версии постановления заявление должны были отправлять родственники погибшего.

Также из акта о признании медработника заразившимся или умершим убрали требование оценивать в процентах вину медика. Теперь работадатель пострадавшего должен только лишь указать дату и обстоятельства заражения.

Если заболевший или члены семьи умершего медработника не согласны с решением рабочей комиссии, они смогут подать жалобу в произвольной форме в комитет по здравоохранению. Их рассмотрит специальной комиссия. Раньше этой возможности не было.

Как и прежде, выплаты полагаются только тем медработникам, которые заразились коронавирусом, помогая пациентам с Covid-19. В Петербурге заразившиеся коронавирусом на работе врачи могут получить компенсацию в 300 тысяч рублей. Если они из-за болезни получили инвалидность — 500 тысяч рублей. В случае гибели медика его семья получит миллион рублей.

30 апреля опубликовали первый вариант постановления, в котором говорилось о порядке признания врачей пострадавшими при лечении пациентов с коронавирусной инфекцией. В частности, там говорилось, что комиссия медучреждения должна выяснить, когда врач заразился Covid-19, что послужило причиной заражения и насколько медик сам виноват в таком заражении. Этот показатель планировали указывать в процентах.

#новости #петербург #карантинвроссии #covid19 #медицина

Ольга Щербинина
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10 комментариев
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Жидкий Денис

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Почему редакция не банит за оскорбления?

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Жидкий
5
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Прохожий торшер

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4

Лови https://tjournal.ru/topkek/169211-based?comment=3451581

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Прохожий
2
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Прохожий торшер

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4

Держи https://tjournal.ru/topkek/169211-based?comment=3451581

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Ivan Hohanov

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1

ору

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Неясный кран

Жидкий
4

Сделайте с ним что-то. Он везде спамит этим 

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Жидкий Денис

Неясный
2

Пруф

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Насущные Проблемы

1

отказались от идеи оценивать вину медиков в заражении

"Хули там оценивать. Всегда сразу понятно что сам виноват."

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FOX

1

по сути ничего не поменялось

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