Судья хотела уйти в отставку по собственному желанию, но ей в этом отказали.

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Мировую судью Елену Переверзеву из Краснодара досрочно лишили полномочий за нарушение судейской этики. Об этом сообщается на сайте краевого суда.

13 апреля «Комсомольская правда — Кубань» опубликовала ролик, на котором Переверзева произносит тост: «За свою супертёлочку, за вредную, кричащую, истеричную, самую ******** [роскошную], сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна! За мою любимую девочку, писечку сладкую, и закушу шоколадным членом».