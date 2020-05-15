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Судья хотела уйти в отставку по собственному желанию, но ей в этом отказали.
Мировую судью Елену Переверзеву из Краснодара досрочно лишили полномочий за нарушение судейской этики. Об этом сообщается на сайте краевого суда.
13 апреля «Комсомольская правда — Кубань» опубликовала ролик, на котором Переверзева произносит тост: «За свою супертёлочку, за вредную, кричащую, истеричную, самую ******** [роскошную], сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна! За мою любимую девочку, писечку сладкую, и закушу шоколадным членом».
Коллегия судей решила, что «поведение госпожи Переверзевой умаляет авторитет судебной власти и причиняет ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности». Её досрочно лишили полномочий судьи седьмого квалификационного класса. Женщина хотела уйти в отставку по собственному желанию, но ей в этом отказали, уволив её за «совершение дисциплинарного проступка».
в тех краях какой то пиздец с судьями, да?
В тех?
российских
Выкрутился, гадёныш
Ну раз на то пошло. У Кубаноидов градус пиздеца сильно выше, чем среднее по больнице.
Палятся просто больше
да им реально похуй на все. Прочитай про Хахалеву, не только про свадьбу дочери, а в целом. Они наебывали автопроизводителей на миллионы, те пошли аж в верховный суд и никто не сел
https://tjournal.ru/topkek/169211-based?comment=3451581
Почему редакция игнорит мои жалобы на этот комментарий?
Ну зачем такое снимать на видео? Скандал весь из-за этого, потому что я сильно сомневаюсь, что остальные люди никогда не говорили какие-то непотребства в ироничном тоне.
Хотя конечно я бы со стыда сгорел, если бы такое опубликовали про меня. Сменил бы фамилию и уехал в другой город.
Ну, а если писечка действительно сладкая?
Осенний утюг
Это очень хорошо :)
Почему? Тогда вероятно у неё диабет. А это куча проблем со здоровьем(
Я не понял чем она плохой судья? Я знаю судей мразей которые такого не говорили и на шашлыки не ездят, однако люди по их вине сидят не законно.
может, судьям запрещается иметь сладкую писечку
лучше сладкая писечка и шоколадный член, тем коррупция и судейской произвол
Массовый шмель
Дизлайк если соленая
А если её вообще нет?
Массовый шмель
Оооо маникена порвало
Женщина хотела уйти в отставку по собственному желанию, но ей в этом отказали, уволив её за «совершение дисциплинарного поступка».
Реально дура, надо было проситься уволить двумя неделями ранее и извиниться перед Кабздыровым. Тогда бы никто не посмел отказать.
А музыка какая изысканная играет. Как будто корпоратив у магазина запчастей
Вот еще года триназад Баста был модным, а теперь магазин запчастей. Как быстро летит время
судьи краснодарского края это полностью коррумпированные, продажные и ничтожные создания. Хуже только на кавказе наверное (не имел дело с ними к счастью).
тю. ну и шо?
ну пьянь сняла видео. че сразу с работы гнать?
она что сроки незаконно дает?
взятки?
аааа, ну да...писичку сладкую и х*й шоколадный только...ну нафиг ее