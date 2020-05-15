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Артём Мазанов
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На Кубани лишили полномочий судью, которая произнесла тост «за супертёлочку и свою писечку сладкую» Материал редакции

Судья хотела уйти в отставку по собственному желанию, но ей в этом отказали.

48 комментариев
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Мировую судью Елену Переверзеву из Краснодара досрочно лишили полномочий за нарушение судейской этики. Об этом сообщается на сайте краевого суда.

13 апреля «Комсомольская правда — Кубань» опубликовала ролик, на котором Переверзева произносит тост: «За свою супертёлочку, за вредную, кричащую, истеричную, самую ******** [роскошную], сексуальную кошечку. Вдохновляющую, радостную, не такую как все. До дна! За мою любимую девочку, писечку сладкую, и закушу шоколадным членом».

Коллегия судей решила, что «поведение госпожи Переверзевой умаляет авторитет судебной власти и причиняет ущерб репутации судьи во внеслужебной деятельности». Её досрочно лишили полномочий судьи седьмого квалификационного класса. Женщина хотела уйти в отставку по собственному желанию, но ей в этом отказали, уволив её за «совершение дисциплинарного проступка».

#новости #судьи

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48 комментариев
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Андрей Рядькин

10

в тех краях какой то пиздец с судьями, да? 

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Уютный Багажник

Андрей
2

В тех?

Ответить

Андрей Рядькин

Уютный
17

российских

Ответить

Уютный Багажник

Андрей
5

Выкрутился, гадёныш 

Ответить

Пожилой Мартингал

Уютный
11

Ну раз на то пошло. У Кубаноидов градус пиздеца сильно выше, чем среднее по больнице.

Ответить

Уютный Багажник

Пожилой
2

Палятся просто больше

Ответить

Андрей Рядькин

Уютный
2

да им реально похуй на все. Прочитай про Хахалеву, не только про свадьбу дочери, а в целом. Они наебывали автопроизводителей на миллионы, те пошли аж в верховный суд и никто не сел

Ответить

Пожилой

Уютный
1

Ну хз. Даже корона началась с новостей про их главного вирусолога. Я уже не говорю про всяких цапков и тд.

Ответить

Дмитрий

Уютный
0

Пялятся? 

Ответить

Андрей Рядькин

Уютный
1

олд, хуле 

Ответить

Vladislav Donets

Андрей
0
Ответить

Структурный Влад

11

Коллегия судей - лицемерные твари.
Пить за пизду лучше, чем сажать в тюрягу невиновных.

Ответить

Жидкий Денис

–11

https://tjournal.ru/topkek/169211-based?comment=3451581

Почему редакция игнорит мои жалобы на этот комментарий?

Ответить

Культурный алмаз

Жидкий
10

От тебя говной воняит. Не пиши сюда больше.

Ответить

CommentBot

Жидкий
3
Ответить

Осенний утюг

0

Ну зачем такое снимать на видео? Скандал весь из-за этого, потому что я сильно сомневаюсь, что остальные люди никогда не говорили какие-то непотребства в ироничном тоне.

Хотя конечно я бы со стыда сгорел, если бы такое опубликовали про меня. Сменил бы фамилию и уехал в другой город.

Ответить

Андрей Стаховский

Осенний
11

Ну, а если писечка действительно сладкая? 

Ответить

Осенний утюг

Андрей
0

Это очень хорошо :)

Ответить

Антон Сциталов

Осенний
0

Почему? Тогда вероятно у неё диабет. А это куча проблем со здоровьем( 

Ответить

Bradstreet Smith

1

Я не понял чем она плохой судья? Я знаю судей мразей которые такого не говорили и на шашлыки не ездят, однако люди по их вине сидят не законно.

Ответить

Иван Семёныч

Bradstreet
5

может, судьям запрещается иметь сладкую писечку

Ответить

Kyler

Иван
0

Не справедливо я считаю

Ответить

Давний спрей

1

Выходит, не всесильна сладкая писечка...

Ответить

Денис Ахмадиев

1

Ей удалось до дна

Ответить

unidentified flying BASTARD 🌈

1

лучше сладкая писечка и шоколадный член, тем коррупция и судейской произвол

Ответить

Stanley H. Tweedle

1

Акт цензуры

Ответить

Kyler

1

Кстати, нормальный тост за писечку то, вот душнилы

Ответить

Массовый шмель

0

Ставь лайкшери если твоя писечка тоже сладкая

Ответить

Массовый шмель

Массовый
0

Дизлайк если соленая

Ответить

Структурный Влад

Массовый
0

А если её вообще нет?

Ответить

Массовый шмель

Структурный
1

Оооо маникена порвало

Ответить

Структурный Влад

Массовый
0

А ещё, говорят, врач - существо бесполое.

Ответить

bor_vn

Массовый
0

Так никто не пробовал свою, вот и не лайкают. 

Ответить

Массовый шмель

bor_vn
0

Окей, я беру на себя девчонок, а ты парней. Через неделю подведем статистику. Все погнали

Ответить

Дмитрий Прокофьев

0

Все блиадь скрепы у меня порвалис

Ответить

Овжешко Пожежниченко

0

Женщина хотела уйти в отставку по собственному желанию, но ей в этом отказали, уволив её за «совершение дисциплинарного поступка».
Реально дура, надо было проситься уволить двумя неделями ранее и извиниться перед Кабздыровым. Тогда бы никто не посмел отказать.

Ответить

Покойный калькулятор

0

Я не понял, она про свою писечку? Или подружку, или любовницу поздравляет? Нужен комментарий.

Ответить

Необычный кот

Покойный
0

Нужно мнение дегустаторов писечек.

Ответить

Dennis Naidyuk

0

дисциплинарного поступка

Проступка*

Ответить

Артём Мазанов

Dennis
0

Спасибо

Ответить

Андрей Балконский

0

А музыка какая изысканная играет. Как будто корпоратив у магазина запчастей

Ответить

Иван Семёныч

Андрей
0

Вот еще года триназад Баста был модным, а теперь магазин запчастей. Как быстро летит время

Ответить

Konstantin Tsevelev

0

судьи краснодарского края это полностью коррумпированные, продажные и ничтожные создания. Хуже только на кавказе наверное (не имел дело с ними к счастью).

Ответить

Дмитрий Прокофьев

Konstantin
0

в каком крае живут другие? хочу туда

Ответить

Руководящий рак

0

Вот вы говорите, что Россия не передовая страна, а искусственный интеллект, который увольняет сотрудников по собственному за ДНИ до плохого поступка, работает исправно. Американцы завидуйте!

Ответить

Всевозможный кавалер

0

Как то бедно празднуют.. Может она не воровала? 

Ответить

Ivan

0

когда уже йогурт будет решать наши судьбы

Ответить

David Smagin

0

тю. ну и шо?
ну пьянь сняла видео. че сразу с работы гнать?
она что сроки незаконно дает?
взятки? 
аааа, ну да...писичку сладкую и х*й шоколадный только...ну нафиг ее

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