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Президент считает, что в СНиПах давно надо навести порядок.
Владимир Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны попросил правительство навести порядок в ведении строительной документации, чтобы не затягивать строительство разных объектов, в том числе больниц. Он поручил представить предложения в ближайшее время, пишет ТАСС.
Президент в качество положительного примера привёл Минобороны — в Воронежской области инфекционную больницу планировали построить за несколько лет, но ведомство завершит эту работу в конце июня.
16 мая 2019 года Путин рассказал, что поручил правительству проработать вопрос изменения устаревших строительных норм и правил (СНиПов) и ценообразование в этой сфере. Тогда он пояснил, что часть таких норм появилась еще в 1930-е годы, а технологии и материалы с тех пор сильно изменились.
Когда он хоть с чем-то разберётся, а не поручит разобраться, тогда и пишите новости, а не этот 20 летний пиздёжь
Мне кажется, что у вас слишком предвзятое мнение, которое основано на последних и не самых продуктивных и лучших годах президента РФ. Например, в начале двухтысячных он говорил, что террористов будут мочить в сортирах, и в регион, спустя, правда, 8 лет, но вернулся мир. Он обещал закончить гражданскую войну - он ее закончил, так что фраза про "20 летний пиздёжь" отдает вашей усталостью от того, что его текущие слова мало на что влияют, чем отражают ситуацию на самом деле, на мой взгляд.
откупился.
Я? Путин? Bad Bear? Можно, пожалуйста, немного конкретики?
Здрасте, нет, нельзя, я не готов искать политическое убежище в Нидерландах и получать молотком от некоторых сущностей
кажется, на поручения пыни уже открыто забивают болт
Хрипы? Так-с, у нас новый мемчик.
Я прекрасно отдаю себе отчёт, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, «хрипы», хуипы
Я прекрасно отдаю себе отчёт, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, «хрипы», хуипы, хабипы
отмените бумажный снилс, этот как его хуилс, наверняка так дело и было
Как и "больницы больниц". А вообще, что называется, пока жареный петух не клюнет. Все эти СНИПы выгодны большим игрокам рынка, для которых уладить все эти согласования лишь капля в море общей сметы.
Это я не слышал)
Выходные с сохранением - послан нахуй
Зарплаты врачам - послан нахуй
Разобраться с со снипами - послан нахуй
Зарплаты учителеям и врачам - послан нахуй
Россия - великая империя - послан нахуй
Отджать донбас - послан нахуй
Стабильные поставки газа и нефти в Европу - послан нахуй
Его многочисленные "планы путина" - посланы нахуй
А так да, сильный лидер и борец. Напоминает Генриха 8-го.
Умер от ожирения.
Но суть в том, что во круг него политические элиты создавали иллюзию того что он самый крутой в мире царь, а по факту разворовывали государство.
Вроде норм.
Из Википедии.
Поучаствовал в войнах, из-за которых многие разорились и стали бродягами.
Чтобы решить проблему с бродягами их начали вешать (до 70к человек).
Поругался с церковью, наступил на кота, помирился с церковью.
Настрогал 11 детей.
Разжирел и страдал от гангрены.
Умер от инфекции, которая попала в рану.
Английский хот-дог
Здравствуйте Александр Невский район с чем это может показаться читателю излишне смелым и не покупать наши реквизиты в договоре в приложении к письму
По заголовку подумал что он Варламова посмотрел и теперь бомбит-хрипит сидит
Год назад он просил об этом правительство Медведева
Чот в голос
Жидкий Денис
Казахстан хорошая страна происхождения товара на складе не было возможности ответить в течение не более чем на сайте в разделе о угол
За двадцать лет даже со снипами-хрипами не смог разобраться, что бы он делал приди у нему завтра печенеги.
Давно пора с этим старьём разобраться, а то строим как в 18 веке, только как всегда всё похерят, так как на хрипах и сметах-хуетах очень удобно бабки пиздить товарищам из кооператива.
Английский хот-дог
В 18 веке строили хорошо, как раз
Отлично, но строительные материалы остались в 18 веке, а нормы перекочевали в 20 )))
Накс нужно ликвидировать как ненужного квазиучастника.
СНиП версия 2: холопы должны жить в шалашах либо землянках. Среднему классу дозволено иметь деревянные дома. Богатым разрешается иметь каменные дома без каких-либо ограничений.