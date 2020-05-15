Президент считает, что в СНиПах давно надо навести порядок.

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Владимир Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны попросил правительство навести порядок в ведении строительной документации, чтобы не затягивать строительство разных объектов, в том числе больниц. Он поручил представить предложения в ближайшее время, пишет ТАСС.

Я прекрасно отдаю себе отчёт, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, «хрипы» и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок. Владимир Путин президент России

Президент в качество положительного примера привёл Минобороны — в Воронежской области инфекционную больницу планировали построить за несколько лет, но ведомство завершит эту работу в конце июня.

16 мая 2019 года Путин рассказал, что поручил правительству проработать вопрос изменения устаревших строительных норм и правил (СНиПов) и ценообразование в этой сфере. Тогда он пояснил, что часть таких норм появилась еще в 1930-е годы, а технологии и материалы с тех пор сильно изменились.