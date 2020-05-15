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Новости
Ольга Щербинина
1838

Путин поручил правительству разобраться со строительными нормами. Год назад он просил об этом правительство Медведева Материал редакции

Президент считает, что в СНиПах давно надо навести порядок.

37 комментариев
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Владимир Путин на совещании об открытии медцентров Минобороны попросил правительство навести порядок в ведении строительной документации, чтобы не затягивать строительство разных объектов, в том числе больниц. Он поручил представить предложения в ближайшее время, пишет ТАСС.

Я прекрасно отдаю себе отчёт, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, «хрипы» и примазавшиеся к этому виду деятельности квазиучастники процесса — их нужно зачистить в конце концов, надо навести там порядок.

Владимир Путин
президент России

Президент в качество положительного примера привёл Минобороны — в Воронежской области инфекционную больницу планировали построить за несколько лет, но ведомство завершит эту работу в конце июня.

16 мая 2019 года Путин рассказал, что поручил правительству проработать вопрос изменения устаревших строительных норм и правил (СНиПов) и ценообразование в этой сфере. Тогда он пояснил, что часть таких норм появилась еще в 1930-е годы, а технологии и материалы с тех пор сильно изменились.

Я с правительством это обсуждал, поручение есть у правительства, надеюсь, в ближайшее время будут сделаны предложения.

Владимир Путин
президент России

#новости #путин

Ольга Щербинина
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37 комментариев
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Bad Bear

28

Когда он хоть с чем-то разберётся, а не поручит разобраться, тогда и пишите новости, а не этот 20 летний пиздёжь

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Alexander Jfk

Bad
–2

Мне кажется, что у вас слишком предвзятое мнение, которое основано на последних и не самых продуктивных и лучших годах президента РФ. Например, в начале двухтысячных он говорил, что террористов будут мочить в сортирах, и в регион, спустя, правда, 8 лет, но вернулся мир. Он обещал закончить гражданскую войну - он ее закончил, так что фраза про "20 летний пиздёжь" отдает вашей усталостью от того, что его текущие слова мало на что влияют, чем отражают ситуацию на самом деле, на мой взгляд.

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Yuri Miller

Alexander
0

откупился.

Ответить

Alexander Jfk

Yuri
0

Я? Путин? Bad Bear? Можно, пожалуйста, немного конкретики?

Ответить

Yuri Miller

Alexander
0

Здрасте, нет, нельзя, я не готов искать политическое убежище в Нидерландах и получать молотком от некоторых сущностей

Ответить

Bad Bear

Alexander
0

Лахтамразь, зарегистрированная сегодня.

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Вячеслав Лобозов

9

кажется, на поручения пыни уже открыто забивают болт

Ответить

bor_vn

Вячеслав
4

Постонавляю выплатить врачам премии за короновирус - 11 мая. 
Ладно, 15 мая точно обязаны выплатить!
Какие вы плохие!
Ладно через  неделю выплатить!

Ответить

Dmitry Yashin

5

Хрипы? Так-с, у нас новый мемчик.

Ответить

Пожилой Мартингал

Dmitry
2

 Я прекрасно отдаю себе отчёт, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, «хрипы», хуипы 

Ответить

Вячеслав Лобозов

Пожилой
4
Ответить

Dmitry Yashin

Пожилой
2

Нет ничего лучше хорошего комментария, так держать!

Ответить

Евгений Кочин

Пожилой
1

Я прекрасно отдаю себе отчёт, что происходит в этой сфере, мы много раз это обсуждали, всякие СНиПы, «хрипы», хуипы, хабипы 

Ответить

Вячеслав Лобозов

Евгений
1

прогибы, полипы, лимиты, Медведева обиды

Ответить

Yuri Miller

Евгений
0

отмените бумажный снилс, этот как его хуилс, наверняка так дело и было

Ответить

Семен Семеныч

Dmitry
0

Как и "больницы больниц". А вообще, что называется, пока жареный петух не клюнет. Все эти СНИПы выгодны большим игрокам рынка, для которых уладить все эти согласования лишь капля в море общей сметы.

Ответить

Dmitry Yashin

Семен
0

Это я не слышал)

Ответить

Семен Семеныч

Dmitry
0

Да прям здесь, в статье.

Ответить

Руководящий рак

4

Нет времени на раскачку!(с)

Ответить

Станислав Назаров

3

Выходные с сохранением - послан нахуй
Зарплаты врачам - послан нахуй
Разобраться с со снипами - послан нахуй
Зарплаты учителеям и врачам - послан нахуй 
Россия - великая империя - послан нахуй
Отджать донбас - послан нахуй 
Стабильные поставки газа и нефти в Европу - послан нахуй
Его многочисленные "планы путина" - посланы нахуй  
А так да, сильный лидер и борец. Напоминает Генриха 8-го.  

Ответить

alex twit

Станислав
0

тот плохо кончил, напомните?

Ответить

Станислав Назаров

alex
2

Умер от ожирения.
Но суть в том, что во круг него политические элиты создавали иллюзию того что он самый крутой в мире царь, а по факту разворовывали государство.  

Ответить

bor_vn

alex
0

Вроде норм.
Из Википедии. 
Поучаствовал в войнах, из-за которых многие разорились и стали бродягами. 
Чтобы решить проблему с бродягами их начали вешать (до 70к человек). 
Поругался с церковью, наступил на кота, помирился с церковью. 
Настрогал 11 детей. 
Разжирел и страдал от гангрены. 
Умер от инфекции, которая попала в рану. 

Ответить

Жидкий Денис

2

Ольга здравствуйте меня интересует стоимость изготовления в этом случае там можно будет забрать в понедельник с уважением Сергей отправлено с моего счета в Сбербанке

Ответить

Английский хот-дог

Жидкий
2

Здравствуйте Александр Невский район с чем это может показаться читателю излишне смелым и не покупать наши реквизиты в договоре в приложении к письму

Ответить

Алексей Любимцев

1

По заголовку подумал что он Варламова посмотрел и теперь бомбит-хрипит сидит

Ответить

alexferman

1

Год назад он просил об этом правительство Медведева

Чот в голос

Ответить

Жидкий Денис

alexferman
0

Казахстан хорошая страна происхождения товара на складе не было возможности ответить в течение не более чем на сайте в разделе о угол

Ответить

Атлант поправил плечи

1

За двадцать лет даже со снипами-хрипами не смог разобраться, что бы он делал приди у нему завтра печенеги.

Ответить

Люциан Бужор

1

Давно пора с этим старьём разобраться, а то строим как в 18 веке, только как всегда всё похерят, так как на хрипах и сметах-хуетах очень удобно бабки пиздить товарищам из кооператива.

Ответить

Английский хот-дог

Люциан
0

В 18 веке строили хорошо, как раз

Ответить

Люциан Бужор

Английский
0

Отлично, но строительные материалы остались в 18 веке, а нормы перекочевали в 20 )))

Ответить

Правый спрей

0

Димка просто спал!

Ответить

Albert Valiahmetov

0

Накс нужно ликвидировать как ненужного квазиучастника.

Ответить

Yuri Miller

Albert
0

СРО, членство в котором покупается за монету

Ответить

Yuri Miller

0

СНиП версия 2: холопы должны жить в шалашах либо землянках. Среднему классу дозволено иметь деревянные дома. Богатым разрешается иметь каменные дома без каких-либо ограничений.

Ответить

Апгрейд Заголовка

0

Путин поручил не важно что не важно кому всё равно забьют болт  

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