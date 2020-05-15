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Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь потребовала опубликовать данные до 1 июня.
Автономная некоммерческая организация «ТВ Новости», которая управляет телеканалом, радио и сайтом Russia Today, не публикует в широком доступе отчёты о своей деятельности. Этим она нарушает закон. Об этом говорится в ответе ГУ Минюста по Москве, полученном на запрос юриста Фонда борьбы с коррупцией Любови Соболь.
Соболь пояснила, что так как АНО «ТВ-новости» получает более 3 миллионов рублей ежегодного финансирования, то согласно п. 3 ст. 32 ФЗ «О некоммерческих организациях», она обязаны ежегодно предоставлять отчёт в Минюст и публиковать его в интернете.
В ведомстве рассказали, что получают нужные сведения, а отсутствие их в сети действительно является нарушением. Однако компанию не стали привлекать к ответственности, так как срок давности прошёл.
Соболь заявила, что если до 1 июня отчёт о деятельности за 2019 год не появится, она будет добиваться привлечения организации к административной ответственности.
2 апреля Соболь на канале «Навальный LIVE» обвинила RT в накрутке просмотров и покупке комментариев на YouTube. 6 апреля RT выпустил видеоответ «Любовь Соболь врёт: вся правда о просмотрах RT, клевета на Маргариту Симоньян».
Стоит добавить что после ответки рт себя еще больше закопали и потом вышло второе видео от соболь.
Ну а так все как обычно, своим все, врагам закон