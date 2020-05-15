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Новости
Ольга Щербинина
2031

В Петербурге отказались от оценки вины врачей, «Яндекс» прекратил бесплатное тестирование. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 15 мая.

Российские власти отчитались о 10 598 новых случаях заражения в России. За всё время в стране 262 843 случаев заболевания. 58 226 человек выздоровели, 2418 — умерли.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 4,5 миллионов человек. Число погибших превысило 304 тысячи человек.

В России:

  • Петиция Навального «5 шагов для России» на сайте РОИ набрала 100 тысяч подписей менее чем за сутки. Её уже передали экспертной группе федерального уровня;
  • В Петербурге передумали оценивать вину медиков в заражении Covid-19 для выплат компенсаций;
  • Владимир Путин отругал чиновников за оплату работы врачей с заражёнными Covid-19 по часам и минутам. Президент напомнил, что выплаты медикам за апрель должны быть закончены в срок до 15 мая;
  • Михаил Мишустин поручил создать на портале госуслуг специальный раздел, где медики смогут сообщить о проблемах с доплатами за работу с пациентами с Covid-19;
  • Главного врача межрайонной больницы №3 города Козельска Калужской области уволили после того, как он выплатил надбавку в 27 рублей медикам, работавшим с больными коронавирусом;
  • Мэрия Москвы решила обязать магазины не пускать покупателей без масок;
  • Мэрия Москвы запланировала разрешить работу каршеринга. Взять машину можно будет минимум на пять дней;
  • В Смоленской области по рекомендации главного санитарного врача вернули ряд ограничений;
  • В Бурятии сообщили о повторной госпитализации пациентки, ранее уже переболевшей коронавирусом. Власти объяснили, что такое может происходить;
  • Крупнейшие российские туроператоры начали аннулировать туры с вылетом на июнь;
  • Россияне подали более 5 миллионов заявлений на выплаты в 10 тысяч рублей на ребёнка;
  • Из Италии в Россию вылетел последний борт с российскими военными специалистами и техникой;
  • Минобороны построило 16 Covid-центров в 15 регионах России;
  • Первый официальный случай заболевания коронавирусом среди российских военнослужащих за пределами РФ зарегистрировали в Абхазии;
  • Росгвардия обязала всех своих призывников получить справки об отсутствии коронавируса;
  • Чемпионат России по футболу возобновится 21 июня, но матчи будут проходить без зрителей. Сезоны ФНЛ и ПФЛ завершены;
  • «Яндекс» прекратил бесплатно тестировать на коронавирус в Москве — с 20 апреля услугой воспользовались 20 тысяч человек.

В мире:

  • Зеленский подписал закон о массовом тестировании граждан Украины на коронавирус;
  • Германия отменила обязательный двухнедельный карантин для приезжающих из стран ЕС, стран Шенгенского соглашения и Великобритании;
  • Франция выделит на поддержку туризма и культуры 18 миллиардов евро;
  • Словения первой в Европе объявила о завершении на своей территории эпидемии коронавируса;
  • В Белоруссии сообщили о выходе на плато по заболеваемости Covid-19;
  • Власти разрешили провести гонку Гран-при Бельгии «Формулы-1» 30 августа при пустых трибунах;
  • В Иране зафиксировали самый большой за последний месяц прирост заболевших;
  • Бельгийская футбольная лига Pro League объявила о досрочном завершении сезона 2019/2020 годов. Чемпионом стал ФК «Брюгге»;
  • Министр здравоохранения Бразилии Нелсон Тейш спустя менее месяца после назначения на этот пост ушёл в отставку;
  • Власти Австрии планируют постепенно открыть театры и кинотеатры;
  • Ограничения на въезд в Норвегию и выезд из страны сохранятся до 20 августа.

И бонус:

Турецкий музыкант Сарпер Думан и одна из его кошек на карантине @sarperduman

#covid19 #covidtoday

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7 комментариев
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Дыня

1

@Ольга Щербинина скажите мне спасибо пожалуйста

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Ольга Щербинина

Дыня
0

спасибо!

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Low Catch

Ольга
0

Пожалуйста! 

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Yuri Miller

0

Отказались от оценки вины это типа решили сказать что сами виноваты? Вообще, будет звучать цинично, но да, они сами виноваты. Образование должно было им напомнить, что они идут в зону риска. Они не бастовали, не требовали условий. Они сами виноваты что заболели. Потому, что пошли к больным и вдохнули их бациллы. Но ведь они знали что так будет и не начали бить во все бубны, что типа чиновники офигели не дали им средства защиты. Напоминает очень сильно ликвидаторов чернобыльской аварии. Но те хотя бы не были специалистами по радиации. Им сказали фигня, как на солнце позагорать, они не знали и пошли. А эти знали и пошли. Так как, есть вина медиков в том, что они заразились или ну прям совсем нет?

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ouxen

0

руки

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Yuri Miller

–1

В частности часть клятвы Гиппократа "не навреди". А себе навредить разве не считается? Врач в первую очередь не должен работать себе в ущерб. 

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Litnikov Danil

Yuri
0

Врачи не клянутся гиппопотаму

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