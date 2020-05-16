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Новости
Ольга Жигулина
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Число заболевших Covid-19 в России превысило 272 тысячи. За сутки зафиксировали 9200 случаев Материал редакции

За сутки умерли 119 человек, выздоровели 4940.

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За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб. Из них 4124 случая (44,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 259 802 человека.

Согласно данным Университета Джона Хопкинса, общее число скончавшихся превысило 307 тысяч. Излечились более 1,637 миллиона человек.

#новости #covid19

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11 комментариев
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Прохожий Илья

0

УРА, ПУТИН ПОБЕДИЛ КОРОНАВИРУС!!

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Сергей Васильев

Прохожий
4

Кто выпустил Орлова из загона?

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Региональный огонь

Сергей
0

Он гордый петух среди обычных кур поэтому сам волен решать когда ему покидать курятник

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Григорий Громов

1

Как-то подозрительно, что после последнего выступление ВВ заболеваемость на убыль пошла. Совпадение?

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Пространственный бас

Григорий
5

У нас все болеют и выздоравливают по распоряжению сверху. Как будто впервые такое

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Григорий Громов

Пространственный
0

Никогда такого не было и вот опять

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Сергей Тихонов

0

Получается правильно, что отменили самоизоляцию?

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Святозавр

Сергей
1

А ты сомневаешься? Люди работают, гуляют, вирус уходит. Жизнь прекраснаааа.

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Алексей Логачев

Сергей
0

Чтобы ответить на твой вопрос надо знать реальную статистику, а не ту, что нам рисуют

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Andre Macareno

0

а чего в Мск так мало нарисовали-то, так хотят снимать карантин?

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Кирилл Кравец

0

Путин, что ты сделал с Краснодарским краем...

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