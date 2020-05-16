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За сутки умерли 119 человек, выздоровели 4940.
За последние сутки в России выявлено 9200 новых случаев коронавируса в 83 регионах, сообщает оперштаб. Из них 4124 случая (44,8%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни.
Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 259 802 человека.
Согласно данным Университета Джона Хопкинса, общее число скончавшихся превысило 307 тысяч. Излечились более 1,637 миллиона человек.
Кто выпустил Орлова из загона?
Региональный огонь
Он гордый петух среди обычных кур поэтому сам волен решать когда ему покидать курятник
Как-то подозрительно, что после последнего выступление ВВ заболеваемость на убыль пошла. Совпадение?
Пространственный бас
У нас все болеют и выздоравливают по распоряжению сверху. Как будто впервые такое
Получается правильно, что отменили самоизоляцию?
Чтобы ответить на твой вопрос надо знать реальную статистику, а не ту, что нам рисуют