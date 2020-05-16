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Новости
Ольга Жигулина
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США частично возобновит взносы в ВОЗ. Они составят примерно одну десятую от прежнего объёма Материал редакции

В середине апреля выплаты были приостановлены.

9 комментариев
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Фото AP

Администрация Дональда Трампа намерена восстановить частичное финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Fox News со ссылкой на письмо президента США гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу.

При этом власти США намерены предоставлять ту же сумму, которую выплачивает Китай, что составляет примерно одну десятую от прежнего объёма финансирования (около 40 миллионов долларов в год вместо 400 миллионов). Однако в письме утверждается, что Штаты рассмотрят возможность увеличения финансирования в том случае, если его увеличит Китай.

В середине апреля стало известно, что Вашингтон временно приостанавливает внесение взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения, так как ВОЗ «не выполнила свой основной долг» в ответ на вспышку коронавирусной инфекции Covid-19.

#здоровье #covid19 #сша #трамп #воз #новости

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9 комментариев
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Vladimir Medvedev

4

Интересно, как вообще рассчитывается сумма взносов? Явно не на человека. :)) И еще интересно, что реально делает ВОЗ и зачем она вообще нужна.

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Pavel Zamyatin

Vladimir
0

Рискую предположить, что никак. Кто хочет, чтобы его остальные считали страной, к мнению которой прислушиваются - тот отстегивает на такие вещи больше.

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Bad Bear

3

Нужно настаивать на смене прокитайского руководства ВОЗ.

Ответить

Прохожий Илья

Bad
0

На смене китайского руководства*

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Bad Bear

Прохожий
0

Китай это новый СССР. Войны между США и Китаем не будет никогда.

Ответить

Прохожий Илья

Bad
0

Упущенные возможности

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Знаменитый лолипоп

Bad
0

Почему все так думают? 

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Сергей Васильев

Знаменитый
0

Серьёзно? Сашка, не поспеваешь.

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Компьютерный Никита

0

Зачем нужен ВОЗ, если лучшее средство от всех болезней - это хлорка для мытья сортира внутрь!

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