При этом власти США намерены предоставлять ту же сумму, которую выплачивает Китай, что составляет примерно одну десятую от прежнего объёма финансирования (около 40 миллионов долларов в год вместо 400 миллионов). Однако в письме утверждается, что Штаты рассмотрят возможность увеличения финансирования в том случае, если его увеличит Китай.