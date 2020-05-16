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В середине апреля выплаты были приостановлены.
Администрация Дональда Трампа намерена восстановить частичное финансирование Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Fox News со ссылкой на письмо президента США гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу.
При этом власти США намерены предоставлять ту же сумму, которую выплачивает Китай, что составляет примерно одну десятую от прежнего объёма финансирования (около 40 миллионов долларов в год вместо 400 миллионов). Однако в письме утверждается, что Штаты рассмотрят возможность увеличения финансирования в том случае, если его увеличит Китай.
В середине апреля стало известно, что Вашингтон временно приостанавливает внесение взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения, так как ВОЗ «не выполнила свой основной долг» в ответ на вспышку коронавирусной инфекции Covid-19.
Интересно, как вообще рассчитывается сумма взносов? Явно не на человека. :)) И еще интересно, что реально делает ВОЗ и зачем она вообще нужна.
Рискую предположить, что никак. Кто хочет, чтобы его остальные считали страной, к мнению которой прислушиваются - тот отстегивает на такие вещи больше.
Нужно настаивать на смене прокитайского руководства ВОЗ.
На смене китайского руководства*
Знаменитый лолипоп
Почему все так думают?