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Значительное ослабление одних из самых жёстких карантинных мер, введённых странами мира из-за пандемии.
С 3 июня в Италии будут сняты ограничения на передвижения внутри страны, а также на въезд и выезд. При этом могут сохраняться ограничения на передвижение для отдельных регионов, а те, у кого подтверждён коронавирус, останутся на карантине.
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте настаивает на постепенном возвращении к обычной жизни, утверждая, что тем самым страна может избежать второй волны заражения.
На момент публикации в Италии подтверждено свыше 223 тысяч случаев заражения, более 31 тысячи человек скончались.
Предположу, что они считают, что люди сидя дома иммунитет очень медленно выработают, а без массового иммунитета второй волны не избежать.
Второй волны в теории можно не бояться, так как она не будет такой масштабной, если большинство людей уже переболело.
Отлично👌
Россияне устали сидеть дома — полетят в Италию (а заодно привезут «ковид» и начнется пир на весь мир)
Закупаемся попкорном и ждем развязки ☝️
У тебя развязок больше, чем в Москве 👌
Они конечно ебанутые. Потерпите пока в остальном мире не кончится.
Для кого откроются границы? Для вообще всех, или для граждан ЕС, или только до итальянцев?