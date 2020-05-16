Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Жигулина
2285

Власти Италии cообщили о снятии ограничений на въезд и выезд из страны с 3 июня Материал редакции

Значительное ослабление одних из самых жёстких карантинных мер, введённых странами мира из-за пандемии.

16 комментариев
В закладки

С 3 июня в Италии будут сняты ограничения на передвижения внутри страны, а также на въезд и выезд. При этом могут сохраняться ограничения на передвижение для отдельных регионов, а те, у кого подтверждён коронавирус, останутся на карантине.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте настаивает на постепенном возвращении к обычной жизни, утверждая, что тем самым страна может избежать второй волны заражения.

На момент публикации в Италии подтверждено свыше 223 тысяч случаев заражения, более 31 тысячи человек скончались.

#новости #италия #covid19

Ольга Жигулина PLUS
+201 687
3
7
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","\u0438\u0442\u0430\u043b\u0438\u044f","covid19"], "comments": 16, "likes": 7, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 169677, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Sat, 16 May 2020 10:00:09 +0300", "is_special": false }
Бесконтактная доставка косметики
Натуральная французская косметика со скидкой 500 рублей по промокоду ИВРОШЕ-500
Заказать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
16 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Усталый ключ

7

Интересно, каким образом снятие ограничений поможет избежать второй волны? По-моему, это прямой путь к ней, и вообще её невозможно избежать — это закономерный процесс любой эпидемии.

Ответить

Nikita Zubkov

Усталый
4

Предположу, что они считают, что люди сидя дома иммунитет очень медленно выработают, а без массового иммунитета второй волны не избежать.

Ответить

За все хорошее

Усталый
0

Второй волны в теории можно не бояться, так как она не будет такой масштабной, если большинство людей уже переболело.  

Ответить

Изящный щит

За
3

У испанки вторая волна была тяжелее первой

Ответить

Порядочный глобус

7
Ответить

Dc Maniac

0

Отлично👌
Россияне устали сидеть дома — полетят в Италию (а заодно привезут «ковид» и начнется пир на весь мир)

Закупаемся попкорном и ждем развязки ☝️

Ответить

Юра Касьянов

Dc
6

У тебя развязок больше, чем в Москве 👌

Ответить

Dc Maniac

Юра
1

Я мыслю масштабно 👏
Потирая руки
Я радуюсь тому что вскоре хаос приведет мир «в чувство»

Ответить

Иван Семёныч

2
Ответить

Bad Bear

2

Они конечно ебанутые. Потерпите пока в остальном мире не кончится.

Ответить

Изящный щит

Bad
0

Экономика, курортный сезон

Ответить

Екатерина Волова

0

Для кого откроются границы? Для вообще всех, или для граждан ЕС, или только до итальянцев?

Ответить

NiemandDa

Екатерина
1

Думаю, пока ЕС. По крайней мере, в Германии пока границы открывают ток со смежными странами 

Ответить

Vadim G.

Екатерина
0

По ссылке не написано, что только для стран ЕС. Указано, что в целом. Но могут ограничивать конкретные страны в зависимости от ситуации с вирусом в них

Ответить

Сергей Васильев

0

Всё правильно. Жаль Пыня не разрешает на дачку съездить.

Ответить

Вадим Кондратьев

0

У НИХ ДРУГОЕ!!! МОЛОДЦЫ!!!

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Глава ИИ-отдела Facebook начал спор с Илоном Маском об искусственном интеллекте. Маск ответил, что «Фейсбук сосёт»
Собственно, на этом дискуссия об искусственном интеллекте и закончилась.
146
Технологии
Пользователи смартфона OnePlus 8 Pro заметили особенность камеры — она может просвечивать пластик и другие материалы
Но через одежду, кажется, смотреть не получится.
117
Новости
Петиция Навального «5 шагов для России» на сайте РОИ набрала 100 тысяч подписей менее чем за сутки
Теперь её должна рассмотреть федеральная комиссия и составить экспертное заключение.
151
Популярное за три дня
Интернет
Глава ИИ-отдела Facebook начал спор с Илоном Маском об искусственном интеллекте. Маск ответил, что «Фейсбук сосёт»
Собственно, на этом дискуссия об искусственном интеллекте и закончилась.
146
Новости
33 пункта — столько документов бизнес должен предоставить банку для зарплатного кредита во время пандемии
Бюрократия — это святое.
140
Технологии
Пользователи смартфона OnePlus 8 Pro заметили особенность камеры — она может просвечивать пластик и другие материалы
Но через одежду, кажется, смотреть не получится.
117
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Кенчанский

Девять жизней планет Солнечной…

Дмитрий Орлов

Число заболевших Covid-19 в…

Мистер Блондин

Число заболевших Covid-19 в…

Mikhail Lukup

США частично возобновит взносы…

Григорий Громов

Число заболевших Covid-19 в…

Кирилл Кравец

Число заболевших Covid-19 в…

Pavel Zamyatin

США частично возобновит взносы…

Алексей Логачев

Число заболевших Covid-19 в…

Zoibana

Число заболевших Covid-19 в…

Святозавр

Число заболевших Covid-19 в…

Григорий Громов

Число заболевших Covid-19 в…

alex twit

Путин поручил правительству…

Сергей Тихонов

Число заболевших Covid-19 в…

Сергей Васильев

Число заболевших Covid-19 в…

Andre Macareno

Число заболевших Covid-19 в…

Дмитрий Орлов

Число заболевших Covid-19 в…

Филипп Дориан

Девять жизней планет Солнечной…

Вадим Кондратьев

Власти Италии cообщили о снятии…

Александр Пеньков

Девять жизней планет Солнечной…