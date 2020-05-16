Мы всё-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? Мы должны быть вместе, мы граждане одной страны и одной веры православной, мир и любовь для нас важнее всего. И в такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, — ну, значит, не нужно это.