Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Узнавайте важные новости первыми
Подписаться на push-уведомления
Новости
Ольга Жигулина
1547

Мозаику со Сталиным перенесут из храма в музей парка «Патриот» Материал редакции

«Мы всё-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме».

26 комментариев
В закладки
Фото МБХ медиа

РПЦ решила перенести мозаику с изображением Иосифа Сталина из главного храма вооружённых сил России в подмосковном парке «Патриот» в музей на территории комплекса. Об этом РИА «Новости» рассказал глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.

Мы всё-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? Мы должны быть вместе, мы граждане одной страны и одной веры православной, мир и любовь для нас важнее всего. И в такой ситуации, когда действительно страсти разгорелись и неприятие откровенное возникло, — ну, значит, не нужно это.

Леонид Калинин
представитель РПЦ

Ранее стало известно, что в храме, который возводится к 75-летию Победы, планируют разместить мозаику, посвящённую Параду Победы 1945 года. На ней запечатлён Сталин — на портрете, который несёт красноармеец. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в СМИ и соцсетях, критику высказывали и представители церкви.

1 мая в храме также демонтировали мозаичное изображение Путина, которое было частью панно, посвящённого присоединению Крыма. В РПЦ пояснили, что решение связано с пожеланием Путина, который назвал установку мозаики преждевременной.

#новости #сталин #рпц

Ольга Жигулина PLUS
+201 721
1
10
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Ольга Жигулина", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0442\u0430\u043b\u0438\u043d","\u0440\u043f\u0446","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 26, "likes": 10, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 169688, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Sat, 16 May 2020 11:04:53 +0300", "is_special": false }
Бесконтактная доставка косметики
Натуральная французская косметика со скидкой 500 рублей по промокоду ИВРОШЕ-500
Заказать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Поздний торшер

7

 Мы всё-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? Мы должны быть вместе, мы граждане одной страны и одной веры православной, мир и любовь для нас важнее всего

Ебать его самого таращит, когда хоть раз вектор их интересов и людей совпал. 
Прям заебись, один народ, одна вера.

Жаль,   с храмом в Екатеринбурге, они об этом забыли сперва. Жаль, что на пасху в короновирус тоже позабыли чутка. 
Жаль, короче 

Ответить

Eugen T

Поздний
2

Один фюрер ヽ(｀⌒´)

Ответить

Просто Тимуррр

Поздний
0

одной веры православной

Особенно мусульмане

Ответить

Dmitry Murmur

7

Белинский еще 153 года назад писал Гоголю -
 "...Но неужели и в самом деле Вы не знаете, что наше
духовенство во всеобщем презрении у русского общества и русского народа?
Про кого русский народ рассказывает похабные сказки? Про попа, попадью,
попову дочку, попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода,
колуханы, жеребцы? - Попов. Не есть ли поп на Руси, ля всех русских,
представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И
будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ - самый
религиозный народ в мире? - Ложь! Основа религиозности есть пиетизм,
благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие,
почесывая себе задницу. Он говорит об иконе: "Годится - молиться, не
годится - горшки покрывать". Приглядитесь попристальнее, и Вы увидите, что
это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия,
но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но
религиозность часть уживается и с ним. Живой пример Франция, где и теперь
много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и
образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно
стоят за какого-то Бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация
вовсе не в его натуре. У него слишком много против этого здравого смысла,
ясности и положительности в уме: вот в этом-то, может быть, и заключается
огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в
нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных, исключительных личностей,
отличавшихся тихою, холодною, аскетической созерцательностью, - ничего не
доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только
толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех
обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме. Его скорее можно похвалить
за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявлялась у нас
только в раскольнических сектах, столь противоположных, по духу своему,
массе народа и столь ничтожных перед нею числительностью."

А сейчас из всех источников нам пытаются втирать какие мы охуенно провославные. 
Никак вы, блять не научитесь.

Ответить

Железнодорожный Даниль

Dmitry
1

А сейчас из всех источников нам пытаются втирать какие мы охуенно провославные.

пропустил закрытие ковычек и был.. эээ.. взволнован пиком речи Белинского)

Ответить

Константин Курасов

Dmitry
–1

Это письмо форсилось в советские времена и как всё советское сегодня отрицается. Потому что... потому что тупо идите нахрне, совки поганые, со своим здравым смыслом, вот почему!

Ответить

Прохожий Илья

Константин
0

Фанат холокоста порвался

Ответить

Dmitry Murmur

Константин
0

лол вмысле блять, есть оригиналы писем, это тебе не план далеса лолошка, гугли перед тем как хуйню свою высирать тут.

Ответить

Прохожий Илья

5

Мозаику с Гитлером перенесут из рейхстага в музей холокоста

Ответить

Изящный щит

Прохожий
2

Жаль

Ответить

Прохожий Илья

Изящный
3

Кроме нас двоих на этом сайте никого нет?

Ответить

Изящный щит

Прохожий
14
Ответить

Kyler

Прохожий
2

Просто вы вдвоем занимаетесь хуйней

Ответить

Изящный щит

Kyler
3

А ты что тут делаешь?

Ответить

Kyler

Изящный
3

Я наблюдаю

Ответить

Прохожий Илья

Изящный
1

Смотрит, как мы занимаемся хуйней

Ответить

Прохожий Илья

Kyler
1

И вообще стучаться надо

Ответить

Никита Сопов

Прохожий
0

дыня и багажник еще есть 

Ответить

Прохладный пистолет

6

мы граждане одной страны и одной веры православной

Пиздец они там отбитые

Ответить

Alexei Kuksin

4

Ну все. Пойду бухать от горя.

Ответить

Ловец Слов

3

мозаика с изображением Сталина

в храме

Ответить

Evgeniy Smirnov

1

Настоящий патриот эту мозаику обоссыт

Ответить

Осторожный Гоша

1

Этот парк со временем станет стойким синонимом лепрозория.

Ответить

Антон Пострунин

0

Выглядит плохо.

Ответить

alex twit

0

Может, лучше на помоечку? Нет? Ну лан..

Ответить

Константин Курасов

0

При нормальном отношении к Сталину, я просто хуею, кому пришло в голову делать с ним мозаику в храме?
Он, конечно, основал современный РПЦ, но афишировать это и вообще политика в храме вешать, это ппц

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Интернет
Глава ИИ-отдела Facebook начал спор с Илоном Маском об искусственном интеллекте. Маск ответил, что «Фейсбук сосёт»
Собственно, на этом дискуссия об искусственном интеллекте и закончилась.
146
Разборы
Искажение диагнозов и «ограничения» на смерти: главное из расследования «Медузы» о статистике погибших от Covid-19
Новая методика учёта смертей позволяет сознательно скрывать смерти от коронавируcа, заметили врачи, патологоанатомы и родственники погибших.
111
Гость TJ
Гость TJ: Православный священник — иеромонах Макарий Маркиш
Начало — в 17:00 во московскому времени.
563
Популярное за три дня
Интернет
Глава ИИ-отдела Facebook начал спор с Илоном Маском об искусственном интеллекте. Маск ответил, что «Фейсбук сосёт»
Собственно, на этом дискуссия об искусственном интеллекте и закончилась.
146
Новости
Петиция Навального «5 шагов для России» на сайте РОИ набрала 100 тысяч подписей менее чем за сутки
Теперь её должна рассмотреть федеральная комиссия и составить экспертное заключение.
152
Технологии
Пользователи смартфона OnePlus 8 Pro заметили особенность камеры — она может просвечивать пластик и другие материалы
Но через одежду, кажется, смотреть не получится.
117
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

German Times

Число заболевших Covid-19 в…

Dmitry Murmur

Мозаику со Сталиным перенесут…

Никита Сопов

Мозаику со Сталиным перенесут…

nonsense

Число заболевших Covid-19 в…

kolen jihg

Число заболевших Covid-19 в…

Михаил Углов

Японский спортсмен-олимпиец…

Дмитрий Чернышов

Путин поручил правительству…

Evgeniy Smirnov

Число заболевших Covid-19 в…

Michael Smith

Число заболевших Covid-19 в…

Артем Кихтёв

Число заболевших Covid-19 в…

Дмитрий Орлов

Мозаику со Сталиным перенесут…

Константин Курасов

Мозаику со Сталиным перенесут…