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«Мы всё-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме».
РПЦ решила перенести мозаику с изображением Иосифа Сталина из главного храма вооружённых сил России в подмосковном парке «Патриот» в музей на территории комплекса. Об этом РИА «Новости» рассказал глава экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин.
Ранее стало известно, что в храме, который возводится к 75-летию Победы, планируют разместить мозаику, посвящённую Параду Победы 1945 года. На ней запечатлён Сталин — на портрете, который несёт красноармеец. Такое решение вызвало неоднозначную реакцию в СМИ и соцсетях, критику высказывали и представители церкви.
1 мая в храме также демонтировали мозаичное изображение Путина, которое было частью панно, посвящённого присоединению Крыма. В РПЦ пояснили, что решение связано с пожеланием Путина, который назвал установку мозаики преждевременной.
Мы всё-таки решили, что в музее более уместно, чем в храме. Зачем рождать какое-то противостояние и распрю в народе? Мы должны быть вместе, мы граждане одной страны и одной веры православной, мир и любовь для нас важнее всего
Ебать его самого таращит, когда хоть раз вектор их интересов и людей совпал.
Прям заебись, один народ, одна вера.
Жаль, с храмом в Екатеринбурге, они об этом забыли сперва. Жаль, что на пасху в короновирус тоже позабыли чутка.
Жаль, короче
Белинский еще 153 года назад писал Гоголю -
"...Но неужели и в самом деле Вы не знаете, что наше
духовенство во всеобщем презрении у русского общества и русского народа?
Про кого русский народ рассказывает похабные сказки? Про попа, попадью,
попову дочку, попова работника. Кого русский народ называет: дурья порода,
колуханы, жеребцы? - Попов. Не есть ли поп на Руси, ля всех русских,
представитель обжорства, скупости, низкопоклонничества, бесстыдства? И
будто всего этого Вы не знаете? Странно! По-вашему, русский народ - самый
религиозный народ в мире? - Ложь! Основа религиозности есть пиетизм,
благоговение, страх Божий. А русский человек произносит имя Божие,
почесывая себе задницу. Он говорит об иконе: "Годится - молиться, не
годится - горшки покрывать". Приглядитесь попристальнее, и Вы увидите, что
это по натуре своей глубоко атеистический народ. В нем еще много суеверия,
но нет и следа религиозности. Суеверие проходит с успехами цивилизации, но
религиозность часть уживается и с ним. Живой пример Франция, где и теперь
много искренних, фанатических католиков между людьми просвещенными и
образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно
стоят за какого-то Бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация
вовсе не в его натуре. У него слишком много против этого здравого смысла,
ясности и положительности в уме: вот в этом-то, может быть, и заключается
огромность исторических судеб его в будущем. Религиозность не привилась в
нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных, исключительных личностей,
отличавшихся тихою, холодною, аскетической созерцательностью, - ничего не
доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только
толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех
обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме. Его скорее можно похвалить
за образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявлялась у нас
только в раскольнических сектах, столь противоположных, по духу своему,
массе народа и столь ничтожных перед нею числительностью."
А сейчас из всех источников нам пытаются втирать какие мы охуенно провославные.
Никак вы, блять не научитесь.
Железнодорожный Даниль
А сейчас из всех источников нам пытаются втирать какие мы охуенно провославные.
пропустил закрытие ковычек и был.. эээ.. взволнован пиком речи Белинского)
Это письмо форсилось в советские времена и как всё советское сегодня отрицается. Потому что... потому что тупо идите нахрне, совки поганые, со своим здравым смыслом, вот почему!
лол вмысле блять, есть оригиналы писем, это тебе не план далеса лолошка, гугли перед тем как хуйню свою высирать тут.
Жаль
Кроме нас двоих на этом сайте никого нет?
При нормальном отношении к Сталину, я просто хуею, кому пришло в голову делать с ним мозаику в храме?
Он, конечно, основал современный РПЦ, но афишировать это и вообще политика в храме вешать, это ппц