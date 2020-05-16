Мы видим, что люди в долгой самоизоляции и очень устали. В этой ситуации многие из них очень хотят двигаться, и мы должны предоставить им наши безопасные перевозки. Для начала — в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны.

Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы конечно хотелось очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у тёплого моря, набраться витамина Д, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы.

