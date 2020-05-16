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Новости
Ольга Жигулина
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Минтранс РФ допустил возобновление международных авиаперевозок в июле Материал редакции

Россиянам хотят дать «возможность погреться у тёплого моря».

23 комментария
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Минтранс РФ надеется на возобновление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных — с июля, с учётом ряда условий. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.

Мы видим, что люди в долгой самоизоляции и очень устали. В этой ситуации многие из них очень хотят двигаться, и мы должны предоставить им наши безопасные перевозки. Для начала — в июне по внутренним линиям, в точках, расположенных на территории страны.

Если будет получаться, если мы получим соответствующее разрешение от правительства, нам бы конечно хотелось очень и международные линии открыть в этом летнем сезоне, дать людям возможность погреться у тёплого моря, набраться витамина Д, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы.

Евгений Дитрих
министр транспорта РФ

Министр подчеркнул, что решения будут зависеть от обстановки в странах, куда пожелают лететь пассажиры, и от соответствующих разрешений властей.

Из-за пандемии в конце марта Россия полностью приостановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения граждан.

#новости #путешествия #covid19

Ольга Жигулина PLUS
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23 комментария
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Алексей Астафьев

5

Какова позиция Захаровой по данному вопросу?

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Костя Васильев

Алексей
18

Обычная 

Ответить

Здешний микрофон

Костя
0

Отсыпается после пятницы

Ответить

Компьютерный Никита

4

Прикиньте, какие цены будут на билеты!

Ответить

Илья Корнилов

Компьютерный
1

Это к тому, что большие или маленькие?

П.С. Дешёвая "Победа" уже продаёт на июнь по внутренним направлением за гроши. В Питер 999 рублей, например. 

Ответить

Компьютерный Никита

Илья
4

Внутренний, возможно, будет относительно недорогой. Заграничные рейсы могут быть довольно дорогими. Несмотря на помощь правительства, авиакомпании все равно с долгами, их надо как-то погашать. Не будут же они экономить на запчастях, что бы потом оправдывать получение страховки за рухнувший самолёт, верно?

Ответить

Nurbek Yesmagambetov

Компьютерный
0

Верно?🤔

Ответить

Компьютерный Никита

Nurbek
0

У совета директоров кредиторов много, а жопа одна. 
Так понятнее?

Ответить

НечеловеческаяЛогика

Илья
0

билет 999
регистрация на рейс 999
выбор места 999
доставка на автобусе до самолета от терминала 999
доставка на автобусе от самолета до терминала 999

норм будет схема, не забываем про попить, поесть,  ответить на вопрос, платный показ безопасности предполётом и вот это всё

Ответить

Даниил Баздырев

НечеловеческаяЛ…
0

Так летайте аэрофлотом, никто же не заставляет садиться в Победу.

Достали ныть, что лоукостер требует за что-то денег.

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Носорог Бани

0

Второй волны не избежать

Ответить

Знаменитый лолипоп

Носорог
0

Ее никому не избежать

Ответить

Носорог Бани

Знаменитый
–2

Ну если границы держать на замке до появления вакцины, то избежать проще

Ответить

Max Belkov

Носорог
7

И разорить всю туриндустрию и авиакомпании, хороший план. 

Ответить

Носорог Бани

Max
2

Так разорятся не только они

Ответить

Нижний американец

Носорог
1

до появления вакцины

от рака или от спида?

Ответить

Компьютерный Никита

1

А у врачей отпуск будет?

Ответить

Праздничный паук например

1

набраться витамина Д, который традиционно нас несколько примиряет с самими собой и убивает вирусы.

Новая тактика смирения и борьбы с пандемией. Если витамин не убьет вирус, то вам проще будет принять неизбежное

Ответить

George Jejeya

0

У нас полевой сезон в Казахстане из-за этой ситуации накрылся. Интересно, туда будут пускать? Если будут, то может и не накрылся тогда.

Ответить

Mimir

0

Нет монет

Ответить

Смертельный Макс

0

А что значит "возобновление"? Даже сейчас билеты можно купить куда угодно.

Ответить

Seat ivanov

–3

Они идиоты ?

Ответить

Света Воронова

–3

Ещё один сеанс геноцида? Спасибо, то что нужно

Ответить
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