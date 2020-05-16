Прямой эфир
Россиянам хотят дать «возможность погреться у тёплого моря».
Минтранс РФ надеется на возобновление внутренних авиаперевозок с июня этого года, международных — с июля, с учётом ряда условий. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Евгений Дитрих.
Министр подчеркнул, что решения будут зависеть от обстановки в странах, куда пожелают лететь пассажиры, и от соответствующих разрешений властей.
Из-за пандемии в конце марта Россия полностью приостановила международные авиаперевозки, разрешив только чартеры для возвращения граждан.
Какова позиция Захаровой по данному вопросу?
Обычная
Это к тому, что большие или маленькие?
П.С. Дешёвая "Победа" уже продаёт на июнь по внутренним направлением за гроши. В Питер 999 рублей, например.
Компьютерный Никита
Внутренний, возможно, будет относительно недорогой. Заграничные рейсы могут быть довольно дорогими. Несмотря на помощь правительства, авиакомпании все равно с долгами, их надо как-то погашать. Не будут же они экономить на запчастях, что бы потом оправдывать получение страховки за рухнувший самолёт, верно?
Верно?🤔
Компьютерный Никита
У совета директоров кредиторов много, а жопа одна.
Так понятнее?
билет 999
регистрация на рейс 999
выбор места 999
доставка на автобусе до самолета от терминала 999
доставка на автобусе от самолета до терминала 999
норм будет схема, не забываем про попить, поесть, ответить на вопрос, платный показ безопасности предполётом и вот это всё
Так летайте аэрофлотом, никто же не заставляет садиться в Победу.
Достали ныть, что лоукостер требует за что-то денег.
Второй волны не избежать
Знаменитый лолипоп
Ее никому не избежать
Ну если границы держать на замке до появления вакцины, то избежать проще
И разорить всю туриндустрию и авиакомпании, хороший план.
У нас полевой сезон в Казахстане из-за этой ситуации накрылся. Интересно, туда будут пускать? Если будут, то может и не накрылся тогда.