Прямой эфир
Ношение масок и перчаток в Москве обязательно с 12 мая.
Московские власти убеждены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к появлению различных спекуляций. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.
Также Немерюк рассказал, что в Москве производится около 1 из 4 миллионов необходимых масок ежедневно.
12 мая в общественных местах Москвы ношение масок и перчаток стало обязательным, штраф за нарушение режима для физических лиц составляет от 4 до 5 тысяч рублей.
13 мая губернатор Петербурга Александр Беглов также объяснил решение не раздавать бесплатно маски в городе: по его словам, медицинские изделия могут достаться не только петербуржцам, а ещё и приезжим.
Введение штрафа, покупка завода, продажа населению или штраф - НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ
1 маска бабушке в одни руки - СПЕКУЛЯЦИЯ
АААААААААААААААА СУУУУУУУКААААААААААААААААААА
ааа блять
Блять, я просто уверен что любая бабушка сможет сшить себе маску сама...
Где найти бабушку
Мне на баду часто бабки написывали, я удалился оттуда, сейчас понимаю, что зря. Так бы и пирожки ел, и в маске ходил
Какие же они конченые пидоры. На всю страну такую дичь сказать. Сцука, аж седло горит от возмущения, тащите огнетушитель
У нас возле супермаркета раздавали маски бесплатно с перчатками, вроде даже. Я принципиально не стала хапать и просить добавки, а спокойно прошла мимо и сделала свою многоразовую из домашней ткани. Горжусь собой, что я не жадная, пришлось долго к этому идти. Какая я классная.
А че там по фильтрации в таких ваших масках домашних? Как у ткани Петрянова или решето?
Единственная реальная проблема бесплатной раздачи - повторение истории с толпами в метро
Все остальное - попытки защитить свою возможность греть руки на их продаже с свежекупленного "свечного заводика"
У Москвы с Питером соревнование что-ли по самой дурацкой отмазке почему не раздавать маски бесплатно?
в питере просто кретин "не раздавать туристам", а в маскве реальная мразь. потеряется маржа с рублевой маски, не продав её по 30+, собянинский заводик не окупится в 100х раз
Охуенный слухи о масках в мск:
Москва купила неебическое предприятие по производству масок, но скрыла сумму сделки.
Заключила контракт сама с собой на поставку масок по нормальной цене, а потом разорвала его. И соответственно перезаключила по «нормальной» цене.
Идея для москвы:
Купить еще завод по производству перчаток
За счет налогоплательщиков причем
Региональный огонь
Видимо Москва настолько не часть России и Вселенной, что все денешки в ней это личный кошелёк Бога
В том же самом Париже возник сразу чёрный рынок масок и спекуляция
Вы что, хотите как на западе?
А вообще какая разница, появится ли "спекуляция"? Штрафовать за отсутствие того, что ты обязан купить за свои деньги, в условиях чс, когда у многих снизились или исчезли доходы, это пиздец.
Вы реально не в состоянии купить одно полотенце в супермаркете за 119₽ и нашинковать его на пять многоразовых масок? И дома вот совсем ничего нет из ткани? Прямо в голых бетонных стенах сидите и костёр из газет разводите, поджаривая подвальную крыску? Тогда скажу по секрету, что газета тоже может использоваться в качестве маски, пахнет, конечно, но если у вас совсем нет ничего, вы, наверное, привыкли и не к такому)))
Это сарказм? Какого хуя в загнивающей Европке мне присылают маски раз в неделю, тупо в почтовый ящик, также маски можно получить бесплатно в аптеках, просто предъявив номер налогоплательщика, а точно, Россия же блядь нищая страна, что деньги на маски из бюджета нельзя выделить, зато можно охуенно штрафовать.
Конечно, сарказм. Из полотенца маска некрасивая, вас засмеют инвесторы и не дадут денег на стартап. А если ещё полотенце в цветочек, или, прости Господи, в горошек?! Понимаете, настоящая маска должна быть хотя бы из шелка натурального, украшенная стразами и обязательно сделанная в Китае или, хотя бы, в Москве и конечно одноразовая. Как вы вообще себе представляете появление в городе или даже деревне с самодельной, да ещё многоразовой маской? Может вы ещё и завтрак сами себе готовите, а не в Макдональдсе едите? Может ещё и моетесь сами в собственных термах, а не слуги вас моют? Смотрите, а то из Лиги Тру Хипстеров исключение и партбилет на стол быстро происходят.
Гибкий микроскоп
Папей таблетки
Те же, что привели тебя к вопиющей безграмотности?)) "Безграмотин" в свечах?
Запасной Женя
Хоспаде, кокой ти тупой
Хотя не, это очередной твинк, судя по нику
Нет, конечно, я Настоящий Патриот, вижу яму на дороге, что ее государство должно заделывать, а как же начни с себя, я покупаю асфальт и заливаю ее, зову рабочих, все им оплачиваю.
Вот так-то лучше. Я уж подумала, что ты из ленивых нытиков, сидящих в темной комнате и ждущих пока государство вкрутит перегоревшую лампочку.
В состоянии ли? Конечно. Обязан под дулом пистолета? Идите на хуй.
На таких людях, c атрофированным мозгом, держится наша власть
Рабская ментальность
Жабская реальность - это когда европейцы гордятся, что у них огромные доходы.
У тебя какой-то рандомайзер комментариев?
Это называется многосторонне развитая эрудиция.
Есть знакомая бабка из Москвы переехала в Италию , в Италии никогда не работала, переехала к дочке, ей дали пенсию - 500 евро. Загнивают суки
Никто не говории, что много денег - плохо. Но если вот так сложилась жизнь, что нет денег, это же не повод втирать себе комплекс неудачника, вам не кажется? Как раз из-за того, что большинство глотку перегрызут за лишний рубль, чтобы тут же потратить его на какую-нибудь херню, то и складывается система, что одни нагребли и спекулируют, а у других хлеб заканчивается.
Ты, тупейшое создание, конечно, люди могут и шьют маски, но ты блять предлагаешь еще за это благодарить власть, типо все охуенно продолжайте дальше.
Чтобы тебе негры на каждом шагу пытались впарить маленькие эйфелевы башни и всякие сумки?
В чем проблема привязать карту тройка к выдаче масок?
Две маски в день на одну тройку
Ну пусть тогда продают их во всех государственных учреждениях и где возможно рублей по 5 за штуку, не больше 3-4 в руки, к примеру.
А сложно было привязать автоматы по продаже масок к проездным билетам ? 1 билет -1 маска
зачем мне покупать маску, если я знаю, что государство выдаст мне ее бесплатно. не вижу в этой отмазке никакой, даже надуманной, логики
Окей.
1) Сервис «Получить маски» на Госуслугах;
2) Нажимаешь, приходит СМС или QR-код;
3) Вводишь код из СМС или сканируешь QR-код в автомате;
4) ???
5) Получаешь пачку масок на неделю.
"Если где-то выдается бесплатно, то это «бесплатно» где-то возникает за «платно».
Так не доставайся ж ты никому!
С масками и перчатками прокатило, пора вводить штрафы за отсутствие защитных очков и бахил.