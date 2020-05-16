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Ольга Жигулина
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Отказ от раздачи бесплатных масок в Москве объяснили тем, что это могло бы привести к спекуляциям Материал редакции

Ношение масок и перчаток в Москве обязательно с 12 мая.

64 комментария
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Московские власти убеждены, что бесплатная раздача медицинских масок может привести к появлению различных спекуляций. Об этом в эфире «Эха Москвы» заявил первый замглавы аппарата мэра и правительства столицы Алексей Немерюк.

Любая бесплатная раздача приводит к тому, что возникают спекуляции. Возникает некий «тёмный рынок». Это не выход из положения. В том же самом Париже возник сразу чёрный рынок масок и спекуляция: если где-то выдается бесплатно, то это «бесплатно» где-то возникает за «платно». Это тоже все проходили, не нами доказанный факт, а мировой опыт, практика.

Алексей Немерюк
первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы

Также Немерюк рассказал, что в Москве производится около 1 из 4 миллионов необходимых масок ежедневно.

12 мая в общественных местах Москвы ношение масок и перчаток стало обязательным, штраф за нарушение режима для физических лиц составляет от 4 до 5 тысяч рублей.

13 мая губернатор Петербурга Александр Беглов также объяснил решение не раздавать бесплатно маски в городе: по его словам, медицинские изделия могут достаться не только петербуржцам, а ещё и приезжим.

#новости #москва #covid19

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64 комментария
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Дыня

21

Введение штрафа, покупка завода, продажа населению или штраф - НЕ СПЕКУЛЯЦИЯ
1 маска бабушке в одни руки - СПЕКУЛЯЦИЯ

АААААААААААААААА СУУУУУУУКААААААААААААААААААА

Ответить

Носорог Бани

Дыня
4
Ответить

Дыня

Носорог
4
Ответить

Уютный Багажник

Дыня
3

ааа блять

Ответить

Дыня

Уютный
0

Выгледит как конец трейлера к последней дьябле

Ответить

Уютный Багажник

Дыня
0

Не видел ещё.

Ответить

Дыня

Уютный
1

Посмотри, он охуенен 

Ответить

Рыбий Глаз

Дыня
–4

Блять, я просто уверен что любая бабушка сможет сшить себе маску сама...

Ответить

Дыня

Рыбий
5

Связать 

Ответить

Рыбий Глаз

Дыня
0

Сплести...

Ответить

Носорог Бани

Рыбий
0

Где найти бабушку

Ответить

Дыня

Носорог
0

на тиндере глянь 

Ответить

Носорог Бани

Дыня
0

Мне на баду часто бабки написывали, я удалился оттуда, сейчас понимаю, что зря. Так бы и пирожки ел, и в маске ходил

Ответить

Рыбий Глаз

Носорог
1

И на пенсию бы жил...

Ответить

Ivan Hohanov

12

как говорится, оставьте спекуляцию профессионалам

Ответить

Костя Васильев

6

Какие же они конченые пидоры. На всю страну такую дичь сказать. Сцука, аж седло горит от возмущения, тащите огнетушитель

Ответить

Designer Startup

Костя
4

У нас возле супермаркета раздавали маски бесплатно с перчатками, вроде даже. Я принципиально не стала хапать и просить добавки, а спокойно прошла мимо и сделала свою многоразовую из домашней ткани. Горжусь собой, что я не жадная, пришлось долго к этому идти. Какая я классная.

Ответить

Иван Вундермахер

Designer
0

А че там по фильтрации в таких ваших масках домашних? Как у ткани Петрянова или решето?

Ответить

Территориальный хичхакер

Костя
1

Так страна сглотнёт.

Ответить

Евгений Клочков

6

Единственная реальная проблема бесплатной раздачи - повторение истории с толпами в метро

Все остальное - попытки защитить свою возможность греть руки на их продаже с свежекупленного "свечного заводика"

Ответить

Носорог Бани

5

Не хотят лишней конкуренции

Ответить

J R

3

У Москвы с Питером соревнование что-ли по самой дурацкой отмазке почему не раздавать маски бесплатно?

Ответить

Михаил Петров

3

в питере просто кретин "не раздавать туристам", а в маскве реальная мразь. потеряется маржа с рублевой маски, не продав её по 30+, собянинский заводик не окупится в 100х раз

Ответить

Региональный огонь

1

Охуенный слухи о масках в мск:
Москва купила неебическое предприятие по производству масок, но скрыла сумму сделки. 
Заключила контракт сама с собой на поставку масок по нормальной цене, а потом разорвала его. И соответственно перезаключила по «нормальной» цене.

Идея для москвы:
Купить еще завод по производству перчаток 

Ответить

Kikidon

Региональный
3

За счет налогоплательщиков причем

Ответить

Региональный огонь

Kikidon
1

Видимо Москва настолько не часть России и Вселенной, что все денешки в ней это личный кошелёк Бога

Ответить

Anton Gostev

1

В том же самом Париже возник сразу чёрный рынок масок и спекуляция

Вы что, хотите как на западе?

А вообще какая разница, появится ли "спекуляция"? Штрафовать за отсутствие того, что ты обязан купить за свои деньги, в условиях чс, когда у многих снизились или исчезли доходы, это пиздец.

Ответить

Designer Startup

Anton
–7

Вы реально не в состоянии купить одно полотенце в супермаркете за 119₽ и нашинковать его на пять многоразовых масок? И дома вот совсем ничего нет из ткани? Прямо в голых бетонных стенах сидите и костёр из газет разводите, поджаривая подвальную крыску? Тогда скажу по секрету, что газета тоже может использоваться в качестве маски, пахнет, конечно, но если у вас совсем нет ничего, вы, наверное, привыкли и не к такому)))

Ответить

Носорог Бани

Designer
8

Это сарказм? Какого хуя в загнивающей Европке мне присылают маски раз в неделю, тупо в почтовый ящик, также маски можно получить бесплатно в аптеках, просто предъявив номер налогоплательщика, а точно, Россия же блядь нищая страна, что деньги на маски из бюджета нельзя выделить, зато можно охуенно штрафовать. 

Ответить

Designer Startup

Носорог
–6

Конечно, сарказм. Из полотенца маска некрасивая, вас засмеют инвесторы и не дадут денег на стартап. А если ещё полотенце в цветочек, или, прости Господи, в горошек?! Понимаете, настоящая маска должна быть хотя бы из шелка натурального, украшенная стразами и обязательно сделанная в Китае или, хотя бы, в Москве и конечно одноразовая. Как вы вообще себе представляете появление в городе или даже деревне с самодельной,  да ещё многоразовой маской? Может вы ещё и завтрак сами себе готовите, а не в Макдональдсе едите? Может ещё и моетесь сами в собственных термах, а не слуги вас моют? Смотрите, а то из Лиги Тру Хипстеров исключение и партбилет на стол быстро происходят.

Ответить

Гибкий микроскоп

Designer
2

Папей таблетки

Ответить

Designer Startup

Гибкий
–1

Те же, что привели тебя к вопиющей безграмотности?)) "Безграмотин" в свечах?

Ответить

Запасной Женя

Designer
0

Хоспаде, кокой ти тупой

Хотя не, это очередной твинк, судя по нику

Ответить

Носорог Бани

Designer
0

Нет, конечно, я Настоящий Патриот, вижу яму на дороге, что ее государство должно заделывать, а как же начни с себя, я покупаю асфальт и заливаю ее, зову рабочих, все им оплачиваю. 

Ответить

Designer Startup

Носорог
–1

Вот так-то лучше. Я уж подумала, что ты из ленивых нытиков, сидящих в темной комнате и ждущих пока государство вкрутит перегоревшую лампочку.

Ответить

Носорог Бани

Designer
1

Лампочку вкручивает управляющая компания

Ответить

Andre Macareno

Designer
0

альтернативные издержки такого подхода слишком дорогие

Ответить

Anton Gostev

Designer
0

В состоянии ли? Конечно. Обязан под дулом пистолета? Идите на хуй.

Ответить

Носорог Бани

Anton
0

На таких людях, c атрофированным мозгом, держится наша власть 

Ответить

Anton Gostev

Носорог
0

Рабская ментальность

Ответить

Designer Startup

Anton
0

Жабская реальность - это когда европейцы гордятся, что у них огромные доходы.

Ответить

Anton Gostev

Designer
0

У тебя какой-то рандомайзер комментариев?

Ответить

Designer Startup

Anton
0

Это называется многосторонне развитая эрудиция.

Ответить

Носорог Бани

Designer
0

Жаль, что не у тебя

Ответить

Носорог Бани

Designer
0

Есть знакомая бабка из Москвы переехала в Италию , в Италии никогда не работала, переехала к дочке, ей дали пенсию - 500 евро. Загнивают суки

Ответить

Designer Startup

Носорог
0

Никто не говории, что много денег - плохо. Но если вот так сложилась жизнь, что нет денег, это же не повод втирать себе комплекс неудачника, вам не кажется? Как раз из-за того, что большинство глотку перегрызут за лишний рубль, чтобы тут же потратить его на какую-нибудь херню, то и складывается система, что одни нагребли и спекулируют, а у других хлеб заканчивается.

Ответить

Носорог Бани

Designer
0

Ты, тупейшое создание, конечно, люди могут и шьют маски, но ты блять предлагаешь еще за это благодарить власть, типо все охуенно продолжайте дальше. 

Ответить

ouxen

Anton
0

хочу как в париже

Ответить

Anton Gostev

ouxen
3

Чтобы тебе негры на каждом шагу пытались впарить маленькие эйфелевы башни и всякие сумки?

Ответить

ouxen

Anton
0

негры не нужны!

Ответить

Anton Gostev

ouxen
0

Спекулянты

Ответить

Здешний дебаркадер

1

если где-то выдается бесплатно, то это «бесплатно» где-то возникает за «платно»

именно так это и работает. Москвичи не будут брать что-то бесплатно, будут искать, где за деньги.

Ответить

Андрей Ионов

1

В чем проблема привязать карту тройка к выдаче масок?
Две маски в день на одну тройку

Ответить

Black Fox

1

Ну пусть тогда продают их во всех государственных учреждениях и где возможно рублей по 5 за штуку, не больше 3-4 в руки, к примеру.

Ответить

Территориальный хичхакер

0

Потому что спекуляциями могут заниматься только чиновники.

Ответить

ouxen

0

а ну тогда ладно!

Ответить

Ivan Ivanov

0

Спасибо мудрым чиновникам что так достойно правят нашей великой страной.

Ответить

Seat ivanov

0

А сложно было привязать автоматы по продаже масок к проездным билетам ? 1 билет -1 маска

Ответить

Мягкий пришелец

0

Но если раздавать маски всем подряд, кто будет их покупать?

Ответить

Роскошный шар

0

блять в нью-йорке и франции раздают бесплатно, как же МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ сцуки

Ответить

THEKRONOS31 .

0

зачем мне покупать маску, если я знаю, что государство выдаст мне ее бесплатно. не вижу в этой отмазке никакой, даже надуманной, логики

Ответить

Ловец Слов

0

Окей.

1) Сервис «Получить маски» на Госуслугах;
2) Нажимаешь, приходит СМС или QR-код;
3) Вводишь код из СМС или сканируешь QR-код в автомате;
4) ???
5) Получаешь пачку масок на неделю.

Ответить

Максим Гольдмарк

0

"Если где-то выдается бесплатно, то это «бесплатно» где-то возникает за «платно». 
Так не доставайся ж ты никому!

Ответить

Антон Т

0

С масками и перчатками прокатило, пора вводить штрафы за отсутствие защитных очков и бахил.

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