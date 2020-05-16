Прямой эфир
Следствие предполагает, что все они состояли в одних сообществах в социальных сетях.
Задержаны четверо фигурантов дела о размещении портретов Гитлера и Гиммлера под видом советских воинов в рамках виртуальной акции «Бессмертный полк — онлайн».
В отношении Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска возбуждены уголовные дела, проводятся обыски по местам жительства, задержанных допрашивают следователи.
По данным СК, Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу. Кроме того, следователи полагают, что все четверо задержанных состояли в одних и тех же сообществах в социальных сетях.
Также фотографии нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка» размещали с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.
Раскрыли новую террористическую группировку, скрывающуюся за мемами
Ячейка мемологического государства?
Также фотографии нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка» размещали с территории иностранных государств, в частности – Украины
Кто бы сомневался...
Когда троллинг зашёл слишком далеко... Хорошо, что когда я был подростком, уголовные дела не возбуждались и интернет был совершенно иным. Мы в подростковом возрасте часто проворачивали различные троллинги типа этого ради забавы, были "шутки" даже жёстче. Нам было просто весело, ни о каких последствиях никто и не задумывался. Никакими нацистами и террористами мы не были, просто веселились как могли. Сейчас бы присели надолго, конечно. Эх, были времена...
Ныряльщиков бы еще подтянули
Территориальный хичхакер
Ныряльщики все с портретами дидов плавают.
Ахахахах, люблю новости с Рахи
Прохожий Илья
Когда педофила @alexferman упекут в казахскую дурку?
Когда Говнова вернут обратно в его стойло?
Когда Васильева повяжут за отрицание холокоста? Где климов с его заявлениями, когда он так нужен
Изящный щит
Откуда вообще пошло, что он педофил и казах? Простите, я не в теме. Помоги, Дима.
Прохожий Илья
Он казах. Он постоянно пишет какую-то провокационную хуйню про детей.
В новости, про американскую церковь, подавшую в суд на zoom, за демонстрацию порно, в том числе детского, во время урока, alexferman выражал желание ознакомиться с видео материалами
Кроме того, следователи полагают, что все четверо задержанных состояли в одних и тех же сообществах в социальных сетях
Вот подписан на Лентач, ТЖ..
А потом одно из доказательств против тебя будет - подписаны на одно и тоже сообщество!
Также фотографии нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка» размещали с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.
Нужно намазать дверную ручку Новичком за такой террористический акт!
Сторонники Навального?