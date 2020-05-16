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Ольга Жигулина
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СК задержал четырёх человек по делу о публикации портретов нацистов на сайтах акции «Бессмертный полк – онлайн» Материал редакции

Следствие предполагает, что все они состояли в одних сообществах в социальных сетях.

41 комментарий
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Задержаны четверо фигурантов дела о размещении портретов Гитлера и Гиммлера под видом советских воинов в рамках виртуальной акции «Бессмертный полк — онлайн».

В отношении Даниила Симонова из Перми, Андрея Шабанова из Самары, Дениса Воронцова из Волгограда и Вячеслава Круглова из Ульяновска возбуждены уголовные дела, проводятся обыски по местам жительства, задержанных допрашивают следователи.

По данным СК, Круглов ранее привлекался к уголовной ответственности: в 2017 году он был осужден за преступление экстремистского характера, а в 2018 – за кражу. Кроме того, следователи полагают, что все четверо задержанных состояли в одних и тех же сообществах в социальных сетях.

Также фотографии нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка» размещали с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.

#новости #деньпобеды #бессмертныйполк

Ольга Жигулина PLUS
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41 комментарий
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Maxim Makoldin

66

Раскрыли новую террористическую группировку, скрывающуюся за мемами

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Игорь Рачук

Maxim
7

Ячейка мемологического государства?

Ответить

Maxim Makoldin

Игорь
9

*запрещенная в России организация

Ответить

Сергей Васильев

37

Также фотографии нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка» размещали с территории иностранных государств, в частности – Украины

Кто бы сомневался...

Ответить

Грэм Грэмский

Сергей
3

#Ихборьба

Ответить

Илья Волочков

36

Когда троллинг зашёл слишком далеко... Хорошо, что когда я был подростком, уголовные дела не возбуждались и интернет был совершенно иным. Мы в подростковом возрасте часто проворачивали различные троллинги типа этого ради забавы, были "шутки" даже жёстче. Нам было просто весело, ни о каких последствиях никто и не задумывался. Никакими нацистами и террористами мы не были, просто веселились как могли. Сейчас бы присели надолго, конечно.  Эх, были времена...

Ответить

Роскошный холод

17

Надеюсь, задерживал до зубов вооружённый взвод ОМОНа при поддержке БТРов и вертолётов? Эти интернет-шутники такие опасные твари...

Ответить

Павел Мухунов

Роскошный
0

Ныряльщиков бы еще подтянули

Ответить

Территориальный хичхакер

Павел
1

Ныряльщики все с портретами дидов плавают.

Ответить

Мощный Каковощи

Территориальный
0

Плавают в пилотках ...хехе

Ответить

Shlomo Goldenberg

10

Ну всё, поймали самых страшных экстремистов 

Ответить

LordChanka

9

Страна в безопасности 

Ответить

Дмитрий

0

Ахахахах, люблю новости с Рахи

Ответить

Приличный колос

Дмитрий
18

Третья Раха

Ответить

Joni Keij

Дмитрий
4
Ответить

Vladic Samovar

Дмитрий
3

Одна Раха, один народ, один Путин!

Ответить

Прохожий Илья

5

Когда СК задержит администрацию комитета за оборот детской порнографии на своих сайтах?

Ответить

Прохожий Илья

Прохожий
3

Когда педофила @alexferman упекут в казахскую дурку?

Ответить

Сергей Васильев

Прохожий
2

Когда Говнова вернут обратно в его стойло?

Ответить

Прохожий Илья

Сергей
3

Когда Васильева повяжут за отрицание холокоста? Где климов с его заявлениями, когда он так нужен

Ответить

Владимир Климов

Прохожий
7
Ответить

Прохожий Илья

Сергей
3

Не знаю, кто это

Ответить

Изящный щит

Прохожий
1

Откуда вообще пошло, что он педофил и казах? Простите, я не в теме. Помоги, Дима.

Ответить

Прохожий Илья

Изящный
2

Он казах. Он постоянно пишет какую-то провокационную хуйню про детей.

Ответить

andrey adamovich

Изящный
1

В новости, про американскую церковь, подавшую в суд на zoom, за демонстрацию порно, в том числе детского, во время урока, alexferman выражал желание ознакомиться с видео материалами

Ответить

Stanley H. Tweedle

6

Скучаю по временам паблика "Аниме лучше ветеранов".

Ответить

Максим Шпилёв

3

Кроме того, следователи полагают, что все четверо задержанных состояли в одних и тех же сообществах в социальных сетях

Вот подписан на Лентач, ТЖ..
А потом одно из доказательств против тебя будет - подписаны на одно и тоже сообщество!

Ответить

Грэм Грэмский

Максим
0

Не, скорее так - лентач, КБ, сталингулаг

Ответить

Андрей Беликов

1

Щас еще комп просканируют, все архивы с цп приобщат к делу 

Ответить

Дыня

1

Не получилось, не фартануло.

Ответить

ouxen

1

Какие нахуй дела какие обыски, какого хера?!

Ответить

Ivan Hohanov

1

наверное, те же чуваки, которые запилили свастику в киевском тц

Ответить

Serg Bootlegger

0

Диссидент. Нобелевскую премию мира ему, когда выйдет.

Ответить

Изящный щит

–1

Хаха допизделись дошутились

Ответить

Madao

0

Опять во всём хохлы виноваты!!

Ответить

Кислоебальный

0

Также фотографии нацистских преступников на сайте «Бессмертного полка» размещали с территории иностранных государств, в частности – Украины и Эстонии.

Нужно намазать дверную ручку Новичком за такой террористический акт!

Ответить

FOX

0

Сторонники Навального?

Ответить

Serg Bootlegger

FOX
0

Del

Ответить

Открытый месяц

0

Ебать, наконец-то можно выдохнуть и спать спокойно...фуууф....

Ответить

Смертный блик

0

Уголовное дело о реабилитации нацизма, ахуеть. Даже на безобидный троллинг статью придумали

Ответить

Поменял Никнейм

0

Нельзя сажать за такую хуйню

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