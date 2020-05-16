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Новости
Ольга Жигулина
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В Подмосковье Росгвардия запустила аэростат для контроля за соблюдением режима самоизоляции Материал редакции

Он позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 километров.

25 комментариев
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В Московской области Росгвардия запустила высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата.

Предполагается, что он поможет отслеживать нарушителей режима самоизоляции в парках. Собранная комплексом информация передаётся нарядам, патрулирующим район.

Ранее комплекс «ОКО» применяли на массовых мероприятиях: например, на Чемпионате мира по футболу в 2018 году и на фестивале «Нашествие».

#новости #росгвардия #подмосковье

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25 комментариев
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Андрей Заварзин

11
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Уютный Багажник

7

Оборудуют лагерь постепенно. Скоро блокпосты и заборы между районами поставят и робы с серийными номерами на спине заставят носить, чтобы с неба видно было "кто это тут у нас". Москва - лучший город мира. 

Ответить

Кеша Шушпанов

4

Высотный комплекс наблюдения "ОКО"

Ответить

Пожилой Мартингал

2

Надо было над Воронежем

Ответить

Эмиль Рубанов

Пожилой
1

зашел за этой фоткой

Ответить

Светский будильник

Пожилой
1

Можем повторить

Ответить

Коренной Никита

0

капец, и даже Комсток имеется

Ответить

Эмиль Рубанов

Коренной
1

спойлер:

НА САМОМ ДЕЛЕ ПУТИН ЭТО ТЫ

Ответить

Коренной Никита

Эмиль
0

ух как я недовольна щас

Ответить

Yuri Miller

Эмиль
0

ЯМы Путин?

Ответить

Сплошной завод

Коренной
0

Rosgvardia shall baptize the Sodom Below with fire

Ответить

Eugen T

0

Когда генералиссимуса на орбиту запустят, что слышно? 

Ответить

Окорок Псковский

Eugen
1

Строго по плану, товарищ. До 2042 года. 

Ответить

Региональный огонь

0

У подмосковья вообще когнитивный диссонанс. Они сначала 12 мая заявили «открываем все предприятия», а потом числа 13-14 Воробьев, скромно в своей инсте сказал «Нет, не открывает предприятия, переносим срок на 18 мая». А все уже открылись и заработали и не ясно кому адресовано это послание было.

Ответить

Андрей Гришин

Региональный
0

Это хитрый план по пополнению бюджета за счет штрафов

Ответить

Региональный огонь

Андрей
1

Так нет никаких штрафов. Рабочий пропуск у всех давно уже есть. У меня так вообще с 30 апреля по 15 июня стоит срок. 

Ответить

Евгений Клочков

0

Готэм-сити какой-то недоделанный

Ответить

Ловец Слов

0
Ответить

Сергей Морозов

0

Дикпик же запостили

Ответить

Мультиварка REDMOND

0
Ответить

Человек Кирпич

0

Похоже на кланяющуюся овечью голову.

Ответить

Светский будильник

Человек
0

Если бы запускали в Дагестане, то не взлетела из-за дырок

Ответить

Андрей Ионов

0

какие же они молодцы и придумали правильное решение столь острой проблемы общества

Ответить

Светский будильник

0

Сука, воздушка не была полезна как-никогда 

Ответить

Евгений Мартынов

0

Очередное представление продолжающегося блядского цирка.
Хотя не, понял в чём причина - раз отменили олимпийские игры в Японии в этом году, мы устраиваем свои аутичные соревнования по ебанутости, вот уже второй месяц к ряду.

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