Прямой эфир
Он позволяет вести наблюдение за обстановкой с высоты до 300 метров в радиусе до 5 километров.
В Московской области Росгвардия запустила высотный комплекс видеонаблюдения «ОКО» на базе аэростата.
Предполагается, что он поможет отслеживать нарушителей режима самоизоляции в парках. Собранная комплексом информация передаётся нарядам, патрулирующим район.
Ранее комплекс «ОКО» применяли на массовых мероприятиях: например, на Чемпионате мира по футболу в 2018 году и на фестивале «Нашествие».
Оборудуют лагерь постепенно. Скоро блокпосты и заборы между районами поставят и робы с серийными номерами на спине заставят носить, чтобы с неба видно было "кто это тут у нас". Москва - лучший город мира.
Надо было над Воронежем
спойлер:
НА САМОМ ДЕЛЕ ПУТИН ЭТО ТЫ
Когда генералиссимуса на орбиту запустят, что слышно?
У подмосковья вообще когнитивный диссонанс. Они сначала 12 мая заявили «открываем все предприятия», а потом числа 13-14 Воробьев, скромно в своей инсте сказал «Нет, не открывает предприятия, переносим срок на 18 мая». А все уже открылись и заработали и не ясно кому адресовано это послание было.
Это хитрый план по пополнению бюджета за счет штрафов
Региональный огонь
Так нет никаких штрафов. Рабочий пропуск у всех давно уже есть. У меня так вообще с 30 апреля по 15 июня стоит срок.
Похоже на кланяющуюся овечью голову.
какие же они молодцы и придумали правильное решение столь острой проблемы общества
Очередное представление продолжающегося блядского цирка.
Хотя не, понял в чём причина - раз отменили олимпийские игры в Японии в этом году, мы устраиваем свои аутичные соревнования по ебанутости, вот уже второй месяц к ряду.