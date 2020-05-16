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По словам медиков, никто из них не получил обещанные доплаты за работу с коронавирусными больными.
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после того, как в соцсетях распространился ролик медиков из Армавира. Те пожаловались на отсутствие «обещанных выплат» — вероятно, речь идёт о выплатах за работу с заражёнными Covid-19.
По поручению губернатора в Армавир была направлена комиссия министерства здравоохранения региона. Принято решение об увольнении главного врача городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи.
В минздраве края заверили, что деньги, предназначенные для выплат работающим с коронавирусными больными, переведены вовремя во все учреждения.
16 мая правительство утвердило изменения в рамках поручения президента и отказалось от привязки доплат врачам к часам работы с заражёнными. Федеральные стимулирующие доплаты медработникам «будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени».
По новым правилам такие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи.
Не непонятно
1) Главврач из своего кармана выплаты делает?
2) Если больница получила деньги на выплату , и забрала себе (в виде главврача) почему он еще не присел?
Все это не более чем показательная порка
Необходимо знать мнение главврача (я думаю сейчас ему терять уже нечего — есди он в итоге скажет что все «пиздеж чистой воды» тогда пора снимать руководителей министерства в регионе, и так далее)
Но этого не произойдет «потому что виновные уже наказаны» 🤷🏻♂️
Деньги спизжены, врач уволен, всем остальным – строгий выговор. Проблема решена? Нет. Деньги врачам выплачены? Нет. Классика совка просто
Но приказ солнцеликого помоему относился ко всему мед персоналу - врачам 80 кусков, медсестрам около 50 кусков итд вне зависимости от того контактировали они с ковидными пациетами или нет, а получается на местах всякие чинуши анального калибра по своему интерпретировали волю солнцеликого.