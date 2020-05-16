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Новости
Ольга Жигулина
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В Армавире уволят главврача больницы, в которой сотрудники пожаловались на отсутствие выплат за работу с заражёнными Материал редакции

По словам медиков, никто из них не получил обещанные доплаты за работу с коронавирусными больными.

6 комментариев
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Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после того, как в соцсетях распространился ролик медиков из Армавира. Те пожаловались на отсутствие «обещанных выплат» — вероятно, речь идёт о выплатах за работу с заражёнными Covid-19.

По поручению губернатора в Армавир была направлена комиссия министерства здравоохранения региона. Принято решение об увольнении главного врача городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи.

В минздраве края заверили, что деньги, предназначенные для выплат работающим с коронавирусными больными, переведены вовремя во все учреждения.

16 мая правительство утвердило изменения в рамках поручения президента и отказалось от привязки доплат врачам к часам работы с заражёнными. Федеральные стимулирующие доплаты медработникам «будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени».

По новым правилам такие выплаты также будут полагаться водителям автомобилей скорой помощи.

#новости #регионы #covid19

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6 комментариев
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Dc Maniac

10

Не непонятно
1) Главврач из своего кармана выплаты делает?
2) Если больница получила деньги на выплату , и забрала себе (в виде главврача) почему он еще не присел?

Все это не более чем показательная порка

Необходимо знать мнение главврача (я думаю сейчас ему терять уже нечего — есди он в итоге скажет что все «пиздеж чистой воды» тогда пора снимать руководителей министерства в регионе, и так далее)

Но этого не произойдет «потому что виновные уже наказаны» 🤷🏻‍♂️

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Danila Romanov

Dc
2

главврач это микролигарх

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Иван Семёныч

Dc
0

ну там, наверное, чтоб присесть надо надолго задержать

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Артур Логвинов

7

Деньги спизжены, врач уволен, всем остальным – строгий выговор. Проблема решена? Нет. Деньги врачам выплачены? Нет. Классика совка просто

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Arthur Petrosyan

1

Но приказ солнцеликого помоему относился ко всему мед персоналу - врачам 80 кусков, медсестрам около 50 кусков итд вне зависимости от того контактировали они с ковидными пациетами или нет, а получается на местах всякие чинуши анального калибра по своему интерпретировали волю солнцеликого.

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Abram Dikoy

0

боже, какой стыд

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