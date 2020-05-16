По словам медиков, никто из них не получил обещанные доплаты за работу с коронавирусными больными.

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Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после того, как в соцсетях распространился ролик медиков из Армавира. Те пожаловались на отсутствие «обещанных выплат» — вероятно, речь идёт о выплатах за работу с заражёнными Covid-19.

По поручению губернатора в Армавир была направлена комиссия министерства здравоохранения региона. Принято решение об увольнении главного врача городской больницы, в состав которой входит служба скорой медицинской помощи.

В минздраве края заверили, что деньги, предназначенные для выплат работающим с коронавирусными больными, переведены вовремя во все учреждения.

16 мая правительство утвердило изменения в рамках поручения президента и отказалось от привязки доплат врачам к часам работы с заражёнными. Федеральные стимулирующие доплаты медработникам «будут рассчитываться, исходя из самого факта работы с такими пациентами, без привязки ко времени».