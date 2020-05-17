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Новости
Ольга Жигулина
3458

Число заболевших Covid-19 в России превысило 281 тысячу. За сутки зафиксировали 9709 случаев Материал редакции

За весь период в России от коронавируса скончался 2631 человек, выздоровели 67 373 человека.

22 комментария
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За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.

Зафиксировано 94 летальных исхода.

Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 262 666 человек.

#новости #covid19

Ольга Жигулина PLUS
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1
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22 комментария
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Андрей Рядькин

3

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5ec030429a794734f1d93d08

Ученые в США обнаружили антитело для полной…
Ученые биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics в США обнаружили антитело, способное…
www.rbc.ru
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Дмитрий Алексеевич

Андрей
4

Специалисты изучили множество антител и пришли к выводу, что одно из них под названием STI-1499 способно защитить клетки человека от заражения коронавирусом.

STI-1499

Чуть-чуть перебрали

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Невинный Макс

Андрей
0
В России разработали препарат от коронавируса
Глава Минздрава Михаил Мурашко объявил, что российская компания смогла разработать лекарственный…
www.google.com
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Литературный паркур

Невинный
7

Этим разработчиком был барий алибасов: 

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Андрей Рядькин

Невинный
0

я бы не сравнивал 

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Невинный Макс

Андрей
1

Ты же понимаешь, что это просто слова какого-то малоизвестного бизнесмена из интервью на fox news?

Препарат еще даже на животных не протестирован, однако владелец заявляет, что оно 100% рабочее.

Пока что это ничем не отличается от таких же голословных заявлений у нас. 

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Иван Семёныч

Невинный
0

блять, точно это же фокс. у них трамповская адженда, они типа хотят открыть америку быстрее. короче это лажа похоже

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Руслан Гатин

1

В краснодарском крае захотели разнообразия и поставили 95?

Ответить

Невинный Макс

Руслан
8

Они увидели, что 98 всех смущает и вчера написали 92, а сегодня 95

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Ivan

Руслан
2

Челябинск заразился у Краснодара линейной статистикой) вчера 98, сегодня 97

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Vladimir Medvedev

2

Стабильность - наша главная скрепа.

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Artur Kutushev

0

Хуя, ХМАО рекорды бьёт

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Ольга Семенова

Artur
3

Предлагаю переименовать ХМАО в ХУЯ (на всякий случай) и присоединить к Пуэрто-Рико. 

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Tellst

Artur
0

Они типо полностью закрыты. Сейчас оттуда вахтовиков не выпускают, и не впускают.

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Ivan Popov

–8
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Илья Волочков

0

Что-то в Татарстане результаты очень странные, количество новых заражённых каждый день около 85. Хотя самоизоляцию тут отменили полностью.

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Просто Тимуррр

Илья
1

Почти у всех регионов болтается возле определенных значений. Татарстан не исключение.

Ответить

Avver Dessert

Просто
0

Это намек на ПЛАТО?

Ответить

Имя Фамилия

0

Упс

Ответить

Hulumulu

0

Во время карантина было больше, мне кажется или что-то не так?

Ответить

Alex Rota

0

Меньше в Москве, но становится больше в регионах

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Ольга Семенова

0

Но это все равно еще не превысило высер одного градоначальника.

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