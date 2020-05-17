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что происходит в интернете
За весь период в России от коронавируса скончался 2631 человек, выздоровели 67 373 человека.
За последние сутки в России выявлено 9709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 42,4% не имели клинических проявлений болезни.
Зафиксировано 94 летальных исхода.
Под медицинским наблюдением в целом по России остаются 262 666 человек.
Специалисты изучили множество антител и пришли к выводу, что одно из них под названием STI-1499 способно защитить клетки человека от заражения коронавирусом.
STI-1499
Чуть-чуть перебрали
я бы не сравнивал
Ты же понимаешь, что это просто слова какого-то малоизвестного бизнесмена из интервью на fox news?
Препарат еще даже на животных не протестирован, однако владелец заявляет, что оно 100% рабочее.
Пока что это ничем не отличается от таких же голословных заявлений у нас.
блять, точно это же фокс. у них трамповская адженда, они типа хотят открыть америку быстрее. короче это лажа похоже
В краснодарском крае захотели разнообразия и поставили 95?
Хуя, ХМАО рекорды бьёт
Предлагаю переименовать ХМАО в ХУЯ (на всякий случай) и присоединить к Пуэрто-Рико.
Что-то в Татарстане результаты очень странные, количество новых заражённых каждый день около 85. Хотя самоизоляцию тут отменили полностью.
Почти у всех регионов болтается возле определенных значений. Татарстан не исключение.