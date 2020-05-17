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Новости
Ольга Жигулина
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«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме Материал редакции

Вместо «Евровидения-2020» состоялось специальное шоу без выявления победителя.

8 комментариев
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Музыкальный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме. Это решение было объявлено во время специального шоу «Europe Shine A Light», которое состоялось 16 мая вместо отменённого из-за пандемии конкурса.

На нём выступила в том числе группа Little Big: вместе с участниками из других стран, которые тоже находятся дома в изоляции, россияне исполнили песню «Love shine a light». Онлайн-шоу организаторы посвятили тем, кто борется с коронавирусом.

«Евровидение-2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды получили право провести конкурс после победы Дункана Лоуренса в 2019 году.

#новости #евровидение

Ольга Жигулина PLUS
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8 комментариев
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Дмитрий Колодиец

3

Выключил после часа просмотра в фоновом режиме.
Скучнейшее минорное шоу, состоящее из одинаковых пожеланий, которые сыпались одно за другим, прерываясь на рекламу.
Могли бы сделать более веселый и праздничный формат, но предпочли заунывный.

Порадовал только Прусикин в мятой футболке с символикой Blink-182.

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Антон Пострунин

Дмитрий
1

Так сказал, как обычное Евровидение веселее. 

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Дмитрий Мищенко

Антон
0

Ну это такое праздничное шоу, ролики каждой страны прикольные и т.д.
Можно ведь не смотреть
А хейторов Евровидения миллион, это почти всегда нитакиекаквсе

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Таможенный Денис

0

2020: вроттердам

Ответить

Alexander Petcoglo

0

Special people event

Ответить

Дмитрий Цепилов

0

Смотрел только ради Сони❤❤❤

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Ебаный Кошмар

0

Снова гей-пропаганда на тж

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Действительный Петя

–1

Жаль

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