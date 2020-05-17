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Вместо «Евровидения-2020» состоялось специальное шоу без выявления победителя.
Музыкальный конкурс «Евровидение» в 2021 году пройдет в Роттердаме. Это решение было объявлено во время специального шоу «Europe Shine A Light», которое состоялось 16 мая вместо отменённого из-за пандемии конкурса.
На нём выступила в том числе группа Little Big: вместе с участниками из других стран, которые тоже находятся дома в изоляции, россияне исполнили песню «Love shine a light». Онлайн-шоу организаторы посвятили тем, кто борется с коронавирусом.
«Евровидение-2020» должно было пройти с 12 по 16 мая в Роттердаме, Нидерланды получили право провести конкурс после победы Дункана Лоуренса в 2019 году.
Выключил после часа просмотра в фоновом режиме.
Скучнейшее минорное шоу, состоящее из одинаковых пожеланий, которые сыпались одно за другим, прерываясь на рекламу.
Могли бы сделать более веселый и праздничный формат, но предпочли заунывный.
Порадовал только Прусикин в мятой футболке с символикой Blink-182.
Так сказал, как обычное Евровидение веселее.
Ну это такое праздничное шоу, ролики каждой страны прикольные и т.д.
Можно ведь не смотреть
А хейторов Евровидения миллион, это почти всегда нитакиекаквсе