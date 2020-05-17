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Мероприятие назначено на 3 ноября.
Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект о проведении референдума по вопросу о вхождении страны в состав США. Этот референдум станет третьим за последние 8 лет.
«Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!» — написала губернатор в своём твиттере. При этом изменение статуса Пуэрто-Рико невозможно без одобрения Конгрессом США.
С 1952 года Пуэрто-Рико имеет статус неинкорпорированной организованной территории, зависимой от Соединённых Штатов. Пуэрториканцы являются гражданами США, но не имеют права голосовать на выборах президента, а действие американской Конституции на территории Пуэрто-Рико ограничено.
да они уже раз 10 за это голосовали. америка клала на это всегда. а щас в кризис ей только не хватало пуэрто-рикский мост строить
Может в Россию вступить? Мы всех берём.
ваще это шикарная тема, но нам придется сибирь продать, чтобы это осуществить
Звездный фитиль
А ее ещё не продали?
вот не знаю, последний раз, когда я там был, вроде меня без заграна пустили, хотя, может, это какой-то особый безвизовый режим
А что, на Гавайи есть мост? Чем не устраивает остров?
Таможенный Денис
Это дорогое удовольствие, надо будет на флаг ещё одну звезду добавлять, менять учебники, везде писать другую информацию и, вишенка на торте, создавать дополнительные бюрократические структуры.
Не обязательно звёздочки рисовать, они могут стать частью какого то штата, а не самостоятельным штатом.
подсказка (если ты из рф, то точно знаешь ответ): когда в состав страны входит относительно бедный или раздолбанный регион, что нужно с ним сделать?
Интересно, каким будет результат, если такой же референдум провести в РФ (или в Крыму)
Они давно управляются США. С 1898 года.
Спасибо, я знаю, да и об этом в статье написано
Да-да, я читаю статьи
Я к тому, что сравнение с Крымом неактуально
Да я гипотетически
Действительный
Хуйню картофельную пишешь
Гипотетически можно писать о том же Крыме и длнр через 100 лет управления со стороны РФ, когда уже всем будет абсолютно пофиг, а эти части не смогут без РФ нормально функционировать
А ты подумал, что в РФ будет референдум о присоединении к США? Я про ДЛНР вообще нихуя не писал.
Брат, тебе пора переехать на успокоительные
А причем тут РФ к США? Пуэрто-Рико под США уже больше сотни лет, там даже частично действует их конституция. Территории РФ к США не имеют никакого отношения и даже повода для такого референдума нет.
Звездный фитиль
Хотя они уже не могут функционировать без помощи
Действительный
Что за хуйню вы пишите?
несите изоленту срочно
Действительный
Нитки и иголки
Ты меня преследуешь минусами
Мы уже обсуждаем твой бан со Звездой в личной беседе
Крым давно управляется Россией, был временно под юрисдикцией Украины. И что?
«но не имеют права голосовать на выборах президента»
Вот наверное и основная причина вхождения в состав США. Кому-то очень нужны их голоса
Подумаешь. У нас вообще без учёта мнения граждан. Вы вообще видели кого-то, кто голосует? Президент с автопродлением. По подписке. Номер карты даёшь один раз и всё)
В Твиттере тоже написал. На США наложат санкции за аннексию Пуэрто-Рико?
не факт, что США еще их примет в свой состав
Ой. в США умные люди живут. Это же пенсии платить, права граждан выдавать... Да уж. Не буду продолжать развивать мысль. А то палку перегну.
А можно мне тоже?