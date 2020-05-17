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Новости
Ольга Жигулина
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Пуэрто-Рико проведёт референдум о вхождении в состав США Материал редакции

Мероприятие назначено на 3 ноября.

45 комментариев
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Фото из твиттера Ванды Васкес Гарсед

Губернатор Пуэрто-Рико Ванда Васкес Гарсед подписала законопроект о проведении референдума по вопросу о вхождении страны в состав США. Этот референдум станет третьим за последние 8 лет.

«Пришло время для 3,2 миллиона американских граждан, проживающих в Пуэрто-Рико, перестать быть последними в очереди. Полное равенство!» — написала губернатор в своём твиттере. При этом изменение статуса Пуэрто-Рико невозможно без одобрения Конгрессом США.

С 1952 года Пуэрто-Рико имеет статус неинкорпорированной организованной территории, зависимой от Соединённых Штатов. Пуэрториканцы являются гражданами США, но не имеют права голосовать на выборах президента, а действие американской Конституции на территории Пуэрто-Рико ограничено.

#новости #политика #сша

Ольга Жигулина PLUS
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45 комментариев
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Иван Семёныч

15

да они уже раз 10 за это голосовали. америка клала на это всегда. а щас в кризис ей только не хватало пуэрто-рикский мост строить

Ответить

Насущные Проблемы

Иван
5

Может в Россию вступить? Мы всех берём.

Ответить

Иван Семёныч

Насущные
0

ваще это шикарная тема, но нам придется сибирь продать, чтобы это осуществить

Ответить

Звездный фитиль

Иван
1

А ее ещё не продали?

Ответить

Иван Семёныч

Звездный
0

вот не знаю, последний раз, когда я там был, вроде меня без заграна пустили, хотя, может, это какой-то особый безвизовый режим

Ответить

Vladislav Donets

Насущные
0

Вот вообще не всех.

Ответить

Yuri Miller

Иван
0

А что, на Гавайи есть мост? Чем не устраивает остров?

Ответить

Юрий Коновалов

Yuri
6

это отсылка к крымскому мосту. куба что-то вроде местных хохлов

Ответить

Таможенный Денис

Yuri
3

Это дорогое удовольствие, надо будет на флаг ещё одну звезду добавлять, менять учебники, везде писать другую информацию и, вишенка на торте, создавать дополнительные бюрократические структуры.

Ответить

Vitalii Nechaev

Таможенный
0

Не обязательно звёздочки рисовать, они могут стать частью какого то штата, а не самостоятельным штатом.

Ответить

Звездный фитиль

Vitalii
0

Вроде как вечная тема у них стать ещё одним штатом 

Ответить

Иван Семёныч

Yuri
0

подсказка (если ты из рф, то точно знаешь ответ): когда в состав страны входит относительно бедный или раздолбанный регион, что нужно с ним сделать?

Ответить

Nikita Zubkov

12

Пуэрто-Рико их!

Ответить

Дмитрий Мищенко

5

Интересно, каким будет результат, если такой же референдум провести в РФ (или в Крыму)

Ответить

Звездный фитиль

Дмитрий
3

Они давно управляются США. С 1898 года.

Ответить

Дмитрий Мищенко

Звездный
1

Спасибо, я знаю, да и об этом в статье написано
Да-да, я читаю статьи

Ответить

Звездный фитиль

Дмитрий
1

Я к тому, что сравнение с Крымом неактуально 

Ответить

Дмитрий Мищенко

Звездный
1

Да я гипотетически

Ответить

Действительный

Дмитрий
0

Хуйню картофельную пишешь

Ответить

Дмитрий Мищенко

Действи…
3

Ну это бан

Ответить

Звездный фитиль

Дмитрий
–1

Гипотетически можно писать о том же Крыме и длнр через 100 лет управления со стороны РФ, когда уже всем будет абсолютно пофиг, а эти части не смогут без РФ нормально функционировать 

Ответить

Дмитрий Мищенко

Звездный
1

А ты подумал, что в РФ будет референдум о присоединении к США? Я про ДЛНР вообще нихуя не писал.
Брат, тебе пора переехать на успокоительные

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
1

зачем, если есть статус неинкорпорированной зависимой территории?

Ответить

Звездный фитиль

Дмитрий
1

А причем тут РФ к США? Пуэрто-Рико под США уже больше сотни лет, там даже частично действует их конституция. Территории РФ к США не имеют никакого отношения и даже повода для такого референдума нет.

Ответить

Звездный фитиль

Звездный
–1

Хотя они уже не могут функционировать без помощи 

Ответить

Действительный

Звездный
1

Что за хуйню вы пишите?

Ответить

Yuri Miller

Действи…
2

несите изоленту срочно

Ответить

Действительный

Yuri
–1

Нитки и иголки

Ответить

Yuri Miller

Действи…
2

точно, нитки и иголки тоже пойдёт. Нить prolene пойдёт?

Ответить

Yuri Miller

Действи…
1
Шовный материал Пролен ETHICON
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Дмитрий Мищенко

Действи…
2

Ты меня преследуешь минусами
Мы уже обсуждаем твой бан со Звездой в личной беседе

Ответить

Yuri Miller

Звездный
0

Крым давно управляется Россией, был временно под юрисдикцией Украины. И что?

Ответить

Андрей Рядькин

Дмитрий
0

какой нужен тем, кто считает 

Ответить

Евгений Митрохин

1

«но не имеют права голосовать на выборах президента»

Вот наверное и основная причина вхождения в состав США. Кому-то очень нужны их голоса 

Ответить

Yuri Miller

Евгений
3

Подумаешь. У нас вообще без учёта мнения граждан. Вы вообще видели кого-то, кто голосует? Президент с автопродлением. По подписке. Номер карты даёшь один раз и всё)

Ответить

Звездный фитиль

1

Удачи Пуэрто-Риканской народной республике. Они же там давно под управлением США

Ответить

Yuri Miller

Звездный
0
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Yuri Miller

–3

В Твиттере тоже написал. На США наложат санкции за аннексию Пуэрто-Рико?

Ответить

Андрей Беликов

Yuri
1

не факт, что  США еще их примет в свой состав

Ответить

Yuri Miller

Андрей
0

Ой. в США умные люди живут. Это же пенсии платить, права граждан выдавать... Да уж. Не буду продолжать развивать мысль. А то палку перегну.

Ответить

Дмитрий Прокофьев

0

А можно мне тоже? 

Ответить

Stan Majors

Дмитрий
0

Нет

Ответить

Yuri Miller

Дмитрий
0

Можно, тебя такой шить будем 

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Ольга Семенова

0

Бля, скока знатоков Пуэрто-Рико 🇵🇷 Думаю, это бан. 

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n4rym

0

Испортят флаг(((

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