Прямой эфир
Им придётся пройти двухнедельный карантин.
Правительство сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию: необходимые для этого изменения внесены в распоряжение Правительства «О временном ограничении въезда в РФ».
Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор. Спортсмены и тренеры, вернувшиеся в Россию, будут находиться под наблюдением врачей и отправятся на двухнедельный карантин.
Предполагается, что такое решение поможет профессиональным спортивным организациям возобновить тренировки.