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Ольга Жигулина
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Правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию Материал редакции

Им придётся пройти двухнедельный карантин.

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Правительство сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию: необходимые для этого изменения внесены в распоряжение Правительства «О временном ограничении въезда в РФ».

Разрешение распространяется на тех, кто имеет действующий трудовой договор. Спортсмены и тренеры, вернувшиеся в Россию, будут находиться под наблюдением врачей и отправятся на двухнедельный карантин.

Предполагается, что такое решение поможет профессиональным спортивным организациям возобновить тренировки.

#новости #спорт #covid19

Ольга Жигулина PLUS
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