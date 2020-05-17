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Новости
Ольга Жигулина
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Глава Роспотребнадзора сообщила об остановке роста распространения коронавируса в стране Материал редакции

«И это, конечно, результат очень бережного отношения к своему здоровью».

19 комментариев
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Ситуация с заражением коронавирусом в стране стабилизировалась, рост числа заражений удалось остановить, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью на канале «Россия 1».

Тот уровень стабильности, которого мы все ждали, мы к нему двигались. Я бы сказала, что мы остановили рост на сегодняшний день.

Анна Попова
руководитель Роспотребнадзора

При этом, по её словам, назвать ситуацию нормальной можно будет, «когда число инфицированных в сутки сравняется с нулём».

Попова отметила, что рост числа заболевших замедлился по всей стране, «и это, конечно, результат очень такого бережного отношения к своему здоровью». По её словам, большинство россиян не заразились, так как соблюдают введённые правила.

За сутки в России выявлено 9709 новых случаев заражения, при этом второй день подряд число новых случаев держится ниже отметки в 10 тысяч.

#новости #covid19

Ольга Жигулина PLUS
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Master Oogway

7

Каждую неделю одно и то же

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Дыня

5

"Хочу - творю, хочу - вытворяю"

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Таможенный Денис

5

Чего только не сделаешь, ради того, что бы как можно быстрее провести голосование по изменению конституции.

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Сегодняшний Мика

3

Согласно новому федеральному закону, коронавирусу запрещено распространяться на территории РФ. В противном случае предусмотрен штраф в размере 4000 рублей!

Ответить

Andre Macareno

3

Да просто скажите, что боитесь финансового кризиса, у нас полстраны на экономистов отучились и поймут

Ответить

Поменял Никнейм

Andre
0

И на вирусологов ещё

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Litnikov Danil

Andre
0

Наш министр финансов говорит что нет кризиса, это вызов

Ответить

Litnikov Danil

1

когда число инфицированных в сутки сравняется с нулём

То есть чисто статистическая задача?

Ответить

Иван Семёныч

Litnikov
3

поэтому и решать ее будет росстат

Ответить

Alexey Snooker

1

Выстрел в хуй

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Дыня

1

Ну вот могут ведь делать невероятные результаты, когда хотят! Молодцы! (мудаки) 

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Святозавр

1

А не рановато ли такие заявления делать? Я понимаю если бы каждый день падало и падало бы количество.
Завтра же может быть опять 11к, или не может?)

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Alex Rudnitsky

1

Возможно, это результат очень бережного отношения к статистике?
В свое время с каждым новым руководителем в Кремле число жертв Великой Отечественной скачкообразно росло. Вероятно, это же ждет и число жертв коронавируса в России.

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Sergey Smirnov

1

Т.е. я правильно понимаю коллективный разум, что пока все россияне по три раза не переболеют и каждый пятый не помрет - никакого плато и падения не ждать, а все остальное - домыслы и манипуляции? 

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Ольга Семенова

0

Нужно было остановить и они остановили) 

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andorus

0

Они уже не стесняются Москву Россией называть 

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Киевский кот

0

назвать ситуацию нормальной можно будет, «когда число инфицированных в сутки сравняется с нулём».

То есть когда будет вакцина, в лучшем случаи к следующему лету

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Сергей Гращенко

0
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Артур Логвинов

0

У России свой путь, как обычно. Not great, not terrible. 

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