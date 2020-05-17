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«И это, конечно, результат очень бережного отношения к своему здоровью».
Ситуация с заражением коронавирусом в стране стабилизировалась, рост числа заражений удалось остановить, заявила руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова в интервью на канале «Россия 1».
При этом, по её словам, назвать ситуацию нормальной можно будет, «когда число инфицированных в сутки сравняется с нулём».
Попова отметила, что рост числа заболевших замедлился по всей стране, «и это, конечно, результат очень такого бережного отношения к своему здоровью». По её словам, большинство россиян не заразились, так как соблюдают введённые правила.
За сутки в России выявлено 9709 новых случаев заражения, при этом второй день подряд число новых случаев держится ниже отметки в 10 тысяч.
Да просто скажите, что боитесь финансового кризиса, у нас полстраны на экономистов отучились и поймут
когда число инфицированных в сутки сравняется с нулём
То есть чисто статистическая задача?
А не рановато ли такие заявления делать? Я понимаю если бы каждый день падало и падало бы количество.
Завтра же может быть опять 11к, или не может?)
Возможно, это результат очень бережного отношения к статистике?
В свое время с каждым новым руководителем в Кремле число жертв Великой Отечественной скачкообразно росло. Вероятно, это же ждет и число жертв коронавируса в России.
Т.е. я правильно понимаю коллективный разум, что пока все россияне по три раза не переболеют и каждый пятый не помрет - никакого плато и падения не ждать, а все остальное - домыслы и манипуляции?