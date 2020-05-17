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Новости
Ольга Жигулина
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В нижегородском лесу обнаружили свалку вакцины от гриппа Материал редакции

Вакцина рассчитана на период 2019-2020 годов.

В лесу Нижегородской области нашли несколько десятков коробок с вакциной от гриппа. Очевидцы сняли находку на видео, опубликованное в паблике «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте». Судя по маркировке, вакцина была рассчитана на 2019-2020 годы.

Заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в Фейсбуке сообщил, что начато расследование.

Минздрав Нижегородской области не давал никаких поручений по утилизации вакцин таким образом. Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено как преступление. По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда.

Давид Мелик-Гусейнов

#новости #регионы #здоровье

Ольга Жигулина PLUS
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7 комментариев
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Геологический Денис

6

хаха я здесь живу

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Coronadoden

Геологический
0

В нижегородском лесу?

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Пожилой Мартингал

4

Бляяяя, нет слов

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Уральский Мурод

4

По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда

Сказал Давид и начал быстро распихивать по чемоданам слитки золота из подпола 

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Показательный магнит

0

Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено как преступление.

Хуя он детекив

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Coronadoden

Показательный
0

Это сужает круг поиска до детей с серьёзной задержкой в развитии

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Показательный магнит

Coronadoden
0

А чего сразу детей, почему про взрослых забыл? Травишь.

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