В лесу Нижегородской области нашли несколько десятков коробок с вакциной от гриппа. Очевидцы сняли находку на видео, опубликованное в паблике «Типичный Нижний Новгород» во «ВКонтакте». Судя по маркировке, вакцина была рассчитана на 2019-2020 годы.
Заместитель губернатора региона Давид Мелик-Гусейнов в Фейсбуке сообщил, что начато расследование.
В столице из-за недостатка мест в больницах, придумали охуительное решение проблемы. Теперь больные люди, проходящие «самолечение» дома обязаны каждые 20 минут делать селфи в постели через приложение «Социальный мониторинг», а если по каким-то причинам селфи не было сделано, больному начисляется автоматический штраф — 4000 рублей, который…
Геологический Денис
хаха я здесь живу
CoronadodenГеологический
В нижегородском лесу?
Пожилой Мартингал
Бляяяя, нет слов
Уральский Мурод
По номерам партии упаковок проследить путь вакцины не составит особого труда
Сказал Давид и начал быстро распихивать по чемоданам слитки золота из подпола
Показательный магнит
Очевидно, что такое решение было принято кем-то, кто не осознал, что это может быть расценено как преступление.
Хуя он детекив
CoronadodenПоказательный
Это сужает круг поиска до детей с серьёзной задержкой в развитии
Показательный магнит
А чего сразу детей, почему про взрослых забыл? Травишь.