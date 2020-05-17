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Ольга Жигулина
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Всероссийский онлайн-выпускной для вузов и возвращение иностранных спортсменов в Россию. Главное о Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест за 17 мая.

22 комментария
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17 мая российские власти сообщили о 9709 новых выявленных случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 281 тысячу. Всего по России 67 373 человека выздоровели, 2 631 человек умер.

В мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, подтверждено свыше 4,6 миллионов случаев заражения, скончались 314 096 заразившихся.

В России:

  • Глава Роспотребнадзора сообщила об остановке роста распространения коронавируса в стране;
  • Правительство РФ сняло ограничение на возвращение иностранных спортсменов и тренеров в Россию;
  • Сотрудники больницы Армавира записали видеообращение в поддержку главного врача, уволенного после скандала с невыплатами дополнительных денег за работу с коронавирусными больными;
  • Более 40 врачей Дагестана скончались от коронавируса или пневмонии;
  • Всероссийский выпускной для вузов пройдёт онлайн.

В мире:

  • В Ираке с 22 по 30 мая вводят круглосуточный комендантский час. В этот период попадает трёхдневный праздник Ураза-байрам, которым заканчивается Рамадан;

  • Эстония запретила полёты в страны с высокой заболеваемостью коронавирусом, включая Россию;
  • В Испании зафиксировано самое низкое за 2 месяца суточное число смертей от Covid-19;
  • Ведущий эпидемиолог Китая заявил, что власти Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса;
  • 62 страны поддержали идею Австралии о расследовании истоков пандемии.

Бонус:

Дэвид Линч на карантине завёл YouTube-канал, где рассказывает о погоде в Лос-Анджелесе.

Каждый день.

#covid19 #covidtoday

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22 комментария
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Ваня Погост

8

Интересно, как я буду жить без этих коронавирусных дайджестов, когда всё закончится. Надеюсь, это навсегда.

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applejerk

Ваня
3

Я уже не помню своей жизни без пушей о вирусе каждый день, будто так было всегда.

Ответить

Andrey Alyushin

Ваня
0

когда все закончится

Не хочу тебя расстраивать

Ответить

Геологический Денис

2

как же ж я Линча-то обожаю

Ответить

Brown Zweig

Геологический
3

он мне передал тебе сказать, что он тоже тебя любит

Ответить

Геологический Денис

Brown
0

(*≧ω≦*)

Ответить

ouxen

1

руки?

Ответить

Верующий спрей

ouxen
1

вверх

Ответить

Andrey Alyushin

0

Кто такой ДЖОН Хопкинс?

Ответить

subprocess.check_output

Andrey
1
Ответить

Andrey Alyushin

subprocess.chec…
0

Ну американцы, ну тупые, в честь певца университет назвали.
А чего у нас нет университета Димы Билана?

Ответить

Иван Семёныч

Andrey
0

музыкант какой-то

Ответить

Валенок

0

Почему на отчете о погоде от Линча ебучий синий фильтр ?

Ответить

Былой звук

Валенок
0

Вообще-то в этом весь смысл. Но таким валенкам, как ты, не понять.

Ответить

Валенок

Былой
0

так и в чем смысл, объясни мне недалёкому?

Ответить

Былой звук

Валенок
0

Конечно, некоторые могут подумать, что идея на поверхности - отсылка к фильму "Синий бархат". Но стоит пересмотреть эти ролики раз 30, и тебе, может быть, откроется истинный смысл этого.

Ответить

Валенок

Былой
0

Синий бархат или синий ключ из Малхолланд Драйв ?
Или может он просто угорает, чтобы люди гадали и искали ответы ?

Ответить

Былой звук

Валенок
0

Да нет конечно, там есть глубокий смысл, точно тебе говорю!

Ответить

Валенок

Былой
0

походу ты сам нихуя не понял
раз не можешь ответить

Ответить

Andrey Alyushin

Валенок
0

Сам Линч ещё не понял даже сам

Ответить

Seat ivanov

0

Глава Роспотребнадзора сообщила об остановке роста распространения коронавируса в стране

г-жа Попова , вы остановили тестирование на коронавирус ?

Ответить

Валенок

0

"Ведущий эпидемиолог Китая заявил, что власти Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса"
Что и требовалось доказать.
Как и полагается для тоталитарных помоек, власти повыше тупо перекидывают ответственность на тех, кто ниже.

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