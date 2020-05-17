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Дайджест за 17 мая.
17 мая российские власти сообщили о 9709 новых выявленных случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших превысило 281 тысячу. Всего по России 67 373 человека выздоровели, 2 631 человек умер.
В мире, согласно данным Университета Джона Хопкинса, подтверждено свыше 4,6 миллионов случаев заражения, скончались 314 096 заразившихся.
В Ираке с 22 по 30 мая вводят круглосуточный комендантский час. В этот период попадает трёхдневный праздник Ураза-байрам, которым заканчивается Рамадан;
Дэвид Линч на карантине завёл YouTube-канал, где рассказывает о погоде в Лос-Анджелесе.
Каждый день.
Интересно, как я буду жить без этих коронавирусных дайджестов, когда всё закончится. Надеюсь, это навсегда.
он мне передал тебе сказать, что он тоже тебя любит
Кто такой ДЖОН Хопкинс?
Ну американцы, ну тупые, в честь певца университет назвали.
А чего у нас нет университета Димы Билана?
Почему на отчете о погоде от Линча ебучий синий фильтр ?
Вообще-то в этом весь смысл. Но таким валенкам, как ты, не понять.
Конечно, некоторые могут подумать, что идея на поверхности - отсылка к фильму "Синий бархат". Но стоит пересмотреть эти ролики раз 30, и тебе, может быть, откроется истинный смысл этого.
Да нет конечно, там есть глубокий смысл, точно тебе говорю!
Глава Роспотребнадзора сообщила об остановке роста распространения коронавируса в стране
г-жа Попова , вы остановили тестирование на коронавирус ?
"Ведущий эпидемиолог Китая заявил, что власти Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса"
Что и требовалось доказать.
Как и полагается для тоталитарных помоек, власти повыше тупо перекидывают ответственность на тех, кто ниже.