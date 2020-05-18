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Акцию подготовили ко Дню памяти умерших от СПИДа.
Ассоциация «Е.В.А.» запустила рекламную кампанию в Петербурге ко Дню памяти умерших от СПИДа и при помощи технологии дополненной реальности переделала плакаты о коронавирусе в плакаты о ВИЧ.
Организаторы акции обращаются к жителям городам, которые знают о своём положительном ВИЧ-статусе, но не принимают терапию. «Во время эпидемии коронавируса они попадают в группу риска. Мы называем их „потеряшки“», — говорится в описании к ролику.
Посмотреть рекламу можно при помощи приложения Argin. Необходимо навести камеру смартфона на любую рекламу о Covid-19 в Петербурге, и тогда на экране устройства появятся плакаты о ВИЧ.
День памяти умерших от СПИДа проводится каждое третье воскресенье мая. Впервые его провели в 1983 году в Сан-Франциско, США. В России он впервые состоялся в 1992 году.
Ответный диод
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Единственный верный способ, дабы точно приехать туда
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Мультиварка?