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Новости
Алексей Боржонов
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В Петербурге с помощью дополненной реальности переделали социальную рекламу о Covid-19 в плакаты о ВИЧ Материал редакции

Акцию подготовили ко Дню памяти умерших от СПИДа.

7 комментариев
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Ассоциация «Е.В.А.» запустила рекламную кампанию в Петербурге ко Дню памяти умерших от СПИДа и при помощи технологии дополненной реальности переделала плакаты о коронавирусе в плакаты о ВИЧ.

Организаторы акции обращаются к жителям городам, которые знают о своём положительном ВИЧ-статусе, но не принимают терапию. «Во время эпидемии коронавируса они попадают в группу риска. Мы называем их „потеряшки“», — говорится в описании к ролику.

Посмотреть рекламу можно при помощи приложения Argin. Необходимо навести камеру смартфона на любую рекламу о Covid-19 в Петербурге, и тогда на экране устройства появятся плакаты о ВИЧ.

День памяти умерших от СПИДа проводится каждое третье воскресенье мая. Впервые его провели в 1983 году в Сан-Франциско, США. В России он впервые состоялся в 1992 году.

#новости #петербург #вич

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7 комментариев
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Магнитный череп

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Что мне делать, если я не в Питере, а рекламу посмотреть хочу?

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Ответный диод

Магнитный
5

Уехать в Таджикистан, создать семью, ассимилироваться, вырастить детей и уже с таджикским говором приехать в Питер на заработки.
Единственный верный способ, дабы точно приехать туда

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Магнитный череп

Ответный
0

У меня есть в Питере родственники. Могу и без этих заморочек 

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Roman Golovin

Магнитный
0

Мультиварка?

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Магнитный череп

Roman
1

Пароварка и кондиционер 

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Магнитный череп

Магнитный
0

Но с таджиками выйдет быстрее 

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Mezzo Deesa

0

Такая бодрая рекламка, аж захотелось заразиться!

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