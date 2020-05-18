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Алексей Боржонов
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«Ъ»: Минкомсвязи предложило выделять до 300 миллионов рублей образовательным онлайн-сервисам Материал редакции

В ведомстве считают, что у сервисов не хватает средств на масштабирование во время пандемии коронавируса.

Минкомсвязи предложило выделять субсидии до 300 миллионов рублей образовательным онлайн-сервисам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.

  • В ведомстве считают, что инфраструктура сервисов не готова к росту посещаемости во время пандемии коронавируса, и у их владельцев не хватает средств для масштабирования проектов;
  • Субсидии предлагается выделять из средств федерального проекта «Цифровые технологии»: малым предприятиям — до 20 миллионов рублей, компаниям-лидерам — до 300 миллионов рублей. Частное финансирование должно составить не менее 20%, уточняет издание;
  • Отбором проектов должны заняться Российский фонд развития информационных технологий, фонд «Сколково», Российская венчурная компания и Фонд содействия инновациям;
  • Как утверждает «Коммерсантъ», Минфин выступил против инициативы. В ведомстве считают, что финансирование могут получить развлекательные и игровые сервисы.

#новости #образование

Алексей Боржонов PLUS
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7 комментариев
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Поволжский Мститель .

1

Мейл ру одобряет

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Русский космос

0

Зачем выделять что-то? Мы же уже на плато, количество выявленных зараженных с каждым днем снижается, все на работу выходят.

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theomism

0

раздать деньги своим?

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Левая Пятка

0

Так ведь у нас пандемия уже почти закончилась

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Тактический магнит

0

 Отбором проектов должны заняться Российский фонд развития информационных технологий, фонд «Сколково», Российская венчурная компания и Фонд содействия инновациям

Этот абзац лучше переместить повыше, чтобы можно было дальше не читать.

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Свойственный кран

0

300 миллионов на "правильное" образование. Кто будет неправильное образование делать, загремит как Серебренников :) 

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Русский космос

–1

Минфин выступил против инициативы. В ведомстве считают, что финансирование могут получить развлекательные и игровые сервисы.

Отбитое государство в 2020 году продолжает считать игровую сферу бесперспективной. А потом жалуется, что IT специалисты утекают за рубеж.
А толковым ребятам с классными идеями настолок ничего не остается, кроме как топать на краудфандинговые платформы.

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