В ведомстве считают, что у сервисов не хватает средств на масштабирование во время пандемии коронавируса.
Минкомсвязи предложило выделять субсидии до 300 миллионов рублей образовательным онлайн-сервисам, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник.
- В ведомстве считают, что инфраструктура сервисов не готова к росту посещаемости во время пандемии коронавируса, и у их владельцев не хватает средств для масштабирования проектов;
- Субсидии предлагается выделять из средств федерального проекта «Цифровые технологии»: малым предприятиям — до 20 миллионов рублей, компаниям-лидерам — до 300 миллионов рублей. Частное финансирование должно составить не менее 20%, уточняет издание;
- Отбором проектов должны заняться Российский фонд развития информационных технологий, фонд «Сколково», Российская венчурная компания и Фонд содействия инновациям;
- Как утверждает «Коммерсантъ», Минфин выступил против инициативы. В ведомстве считают, что финансирование могут получить развлекательные и игровые сервисы.
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"author_name": "Алексей Боржонов",
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Поволжский Мститель .
Мейл ру одобряет
Русский космос
Зачем выделять что-то? Мы же уже на плато, количество выявленных зараженных с каждым днем снижается, все на работу выходят.
theomism
раздать деньги своим?
Левая Пятка
Так ведь у нас пандемия уже почти закончилась
Тактический магнит
Отбором проектов должны заняться Российский фонд развития информационных технологий, фонд «Сколково», Российская венчурная компания и Фонд содействия инновациям
Этот абзац лучше переместить повыше, чтобы можно было дальше не читать.
Свойственный кран
300 миллионов на "правильное" образование. Кто будет неправильное образование делать, загремит как Серебренников :)
Русский космос
Минфин выступил против инициативы. В ведомстве считают, что финансирование могут получить развлекательные и игровые сервисы.
Отбитое государство в 2020 году продолжает считать игровую сферу бесперспективной. А потом жалуется, что IT специалисты утекают за рубеж.
А толковым ребятам с классными идеями настолок ничего не остается, кроме как топать на краудфандинговые платформы.