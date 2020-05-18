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Так медики «поприветствовали» премьер-министра Софи Вильмес.
Во время визита премьер-министра Софи Вильмес в одну из брюссельских больниц медики выстроились вдоль следования её кортежа и повернулись к нему спиной, пишет The Brussels Times. Когда же премьер зашла в помещение, медперсонал снова повернулся к ней спиной и начал аплодировать себе.
Позже представители врачей объяснили, что работники разочарованы тем, как правительство справилось с кризисом и его подходом к здравоохранению в целом, включая такие вопросы, как сокращение бюджета, низкие зарплаты и нехватку персонала. Они также недовольны попытками правительства набрать неквалифицированный персонал.
Вильмес прокомментировала визит в Твиттере. «Посещения больниц стали важными моментами и диалога как для персонала, так и для меня. Состояние здоровья, психическое напряжение, оценка работы, финансирование здравоохранения — все это обсуждалось», — подчеркнула премьер-министр.
Пресс-секретарь премьер-министра сказал: «Задача правительства — поддерживать управление во время кризиса и, конечно же, не усложнить его. Для этого нам иногда приходится принимать трудные решения».
Министр энергетики и окружающей среды Бельгии Мари-Кристин Маргем обвинила врачей в политизированной акции, направленной на то, чтобы попасть на передовицы газет. Она написала об этом в Фейсбуке, но позже удалила пост.
Как мы видим, проблемы есть не только в России. И теперь можно делать выводы что "а может так везде"?
Если это новость то хули ты туда прёшь своё мнение
P.S.
1. Если бы ехал Путин там бы нахуй убрали этих врачей.
2. В России бы врачи испугались так делать (так массово).
3. Если бы они так сделали, то их посадили бы на бутылку.
Да нахуй твоё мнение никому не упало. Нужны сухие факты. Мнение тут у каждого своё и так есть
Мнение не нужно только тогда, когда это неправильное мнение, не согласованное с манямирком мужеложцев ТЖ ;)
Чистый калькулятор
мужеложцев тж
Как-будто что-то плохое.
А вообще пили свое мнение в подсайт разборы, делов то. Там и пообщаемся, нахуй это в новости привлетать.
Нет, просто его мнение не соответствует консенсусу среди аудитории, отсюда и реакция жесткая
Подсайт называется "Новости" а не "Ебаное никому нахуй не нужное мнение". Для этого есть комменты
Вот я нахожу вчерашнюю новость от того же автора, тоже с пропихом личного мнения
https://tjournal.ru/news/169984-gosduma-razreshila-sberbanku-i-veb-ne-vozvrashchat-v-kaznu-500-mlrd-rubley
Но так как мнение не в духе "безрадостны жители Парижа" - вся реакция это пара относительно нейтральных комментов, а большая часть читавших, предположу, с мнением согласна
А тут целый взрыв эмоций, поддержанный аудиторией
Не знаю, почему еще и 80 лойсов собрала статья. Там даже стиль повествования какой-то художественный. Редакам похуй, вот люди и постят всякое говно.
Потому что новость и "мнение" соответствует запросу аудитории. И она с того не шибко требовательна к качеству
И где же там
Да нахуй твоё мнение никому не упало. Нужны сухие факты. Мнение тут у каждого своё и так есть
Только один комментарий по поводу мнения, а не как тут, что явно говорит о том, что дело вовсе не в в объективности и фактах, а в том, что люди готовы хавать и так, лишь бы с их мнением совпадало
Но если бы он написал мнение что в Рашке все хуже, никто ничего бы не написал в комментах)
Толку-то от фактов, если в причины и следствия тут едва ли 80% могут?
Пропихнул чуточку себя тебе за щёку.
Древний Валера
хер дадут пропихнуть чуточку "себя"
Ну ты написал в подсайт Новости, какой тут нахуй "Чуточку себя" ?
Если хочешь чуточку себя пиши разбор, лонгриды или в личный блог.
ФСО ещё бы за неделю до приезда всех зачистила и расстраивала снайперов на крышах. Довольных врачей сыграли бы те же фсошники и друзья главврача, попутно целую песок, по которому проходил вождь. 70 лет совкового рабства и раболепия перед начальством ещё оооочень долго не пройдут (да и пройдут ли).
Никто бы их не посадил. Общество остро нуждается в медиках, но у них нет консолидации, что бы обернуть эту острую зависимость от них в свою пользу.
Что мешает им качать права? Все эти жалкие попытки поныть на камеру "нам не заплатили" - хуйня на постном масле.
Благоприятный Орзэмэс
посадили бы на бутылку.
Это образно, я имел введу уволили бы или лишили премии.
кадыров уволил своих за жалобы. За такое расстрелял бы
Автомобильный Илья
Ну вот теперь пускай сам больных и лечит
Благоприятный Орзэмэс
Да политики мудаки во всем мире, просто где то больше, где то меньше.
Самозанятые, если они вынужденно прекращают работу, получают в марте и апреле по 1291,69 евро. Если у них есть дети и другие иждивенцы, то 1640,10 евро. Плюс медицинская страховка.
Упрощена схема временной безработицы по форс-мажорным обстоятельствам. Право получать вместо зарплаты государственное пособие на время коронавируса дается автоматически.
Про пособия: «Чистыми» получается около 1500 евро, а пока подсчитывают точную сумму, всем полагается единовременный аванс в 1450 евро.
Временная схема SURE предполагает субсидирование зарплаты работникам, вынужденно занятым неполный рабочий день. Она призвана сохранить рабочие места.
Загнивающая Бельгия.
Не догадались придумать каникулы за счет работодателя. @Dc Maniac Можно список компаний из сферы услуг в Мск(типа салонов красоты), которые могут три месяца просто так аренду платить, кредиты, и зп всем сотрудникам?
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/12/84856-spasti-ryadovogo-predprinimatelya
Сейчас бы в рунете писать что "везде пиздец". По ссылке ниже - относительно полный мер поддержки, действующих в Бельгии. Самый сок оттуда:
A one-time grant of EUR 4,000 for shops and establishments closed pursuant to Article 1 of the Ministerial Decree of 23 March 2020, including take-away restaurants and hotels, which employ fewer than 50 full-time equivalents (per company and not per establishment) and which operate in one of the sectors listed in the annex to the Decision of the Government of the Brussels-Capital Region of 26 March 2020 based on the NACE VAT codes registered with the Crossroads Bank for Enterprises on 18 March 2020.
New lump-sum allowance of EUR 2,500 (in principle free of taxes) for self-employed persons and companies who had to substantially interrupt their activities in March and April 2020
From 1.02.2020 – 30.06.2020: unemployment allowance of 70% of the average capped salary (capped at EUR 2,765.75 per month). The temporarily unemployed worker due to force majeure (reason “Coronavirus) receives a supplement of EUR 5.63 per day from unemployment office on top the unemployment benefit.
Ну и ещё десятки мер, послаблений, отсрочек, беспроцентных кредитов, гарантий от государства и прочего. Общей суммой на социальный бюджет пару десятков российских областей.
обратите внимание, какой кортеж у этого Премьера)
Его Воробейшество охуел совсем.
Я не про тебя. "Коридор Позора", алёсики. Игра Престолов, ну же. Вспоминай!
@Вахтёр TJ удали эту "ветку позора".
Ахахах загнивающая европка смотрите у них там тоже все плохо ахахах порвались либерахи! Случись у нас такое все уже бы писали про рашку говряшку двойные стандарты от либерах другого и не ожидал ахаха *звуки распития водки*
И как они вообще живут без Путина?
Наши терпилы даже так не смогут, да и не даст никто.
Назло начальству шапку не заломят и на колени не встанут дольше, чем положено!
На реддите прочитал в комментарии под постом с этим видео:
She was the budget minsiter in 2019 and made severe budget cut in the medical field. Now with the pandemic she was quickly promoted as prime minister since we didn't have any government for quite some time (1y+ I think, it's complicated) so they could act during the pandemic and introces new laws to help fight against covid.
Most of the complain are against Maggie de Block (minister of health) that sold our strategic stock of masks in 2019 to reduce the cost.
As for the situation, we never reached more than 55% of the total ICU capacity but the retirement home were hit hard. And at the moment there are very few people in the hospitals for covid and the situation is way better than 1 month ago, a lot of the lockdown rules have been lifted but we will wait until june for the bars/restaurants/.. to open back again.
Почему она в больнице не в костюме космонавта как Путин. Совсем там охуели в своей Европе.
“Волонтёр «Единой России» в чате с соседями продала несколько продуктовых наборов, которые предназначались для помощи малоимущим семьям.
Один такой набор стоит около 2-2,5 тысяч рублей.“
Вот она! Духовность.
столько людей и никто не взялся и не перевернул эту машинку с министершей ?
ну да проще попой повернуться им ....