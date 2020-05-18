Так медики «поприветствовали» премьер-министра Софи Вильмес.

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Во время визита премьер-министра Софи Вильмес в одну из брюссельских больниц медики выстроились вдоль следования её кортежа и повернулись к нему спиной, пишет The Brussels Times. Когда же премьер зашла в помещение, медперсонал снова повернулся к ней спиной и начал аплодировать себе.

Позже представители врачей объяснили, что работники разочарованы тем, как правительство справилось с кризисом и его подходом к здравоохранению в целом, включая такие вопросы, как сокращение бюджета, низкие зарплаты и нехватку персонала. Они также недовольны попытками правительства набрать неквалифицированный персонал.

Вильмес прокомментировала визит в Твиттере. «Посещения больниц стали важными моментами и диалога как для персонала, так и для меня. Состояние здоровья, психическое напряжение, оценка работы, финансирование здравоохранения — все это обсуждалось», — подчеркнула премьер-министр.

Sophie Wilmès @Sophie_Wilmes Les visites des hôpitaux Chirec-Delta et Saint-Pierre furent un moment de rencontres, dialogue important pour personnel soignant comme pour moi. Situation sanitaire, protections, charge mentale, valorisation du métier, financement des soins de santé, aucun sujet n’a été écarté. https://t.co/8uJAuhn99V [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EYKH3uGXsAYaVpg.jpg","width":2048,"height":1366}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EYKH3u-WAAA0l3m.jpg","width":2048,"height":1366}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EYKH3wVXgAAeAOs.jpg","width":1920,"height":1280}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/pbs.twimg.com\/media\/EYKH3viXYAAJxF0.jpg","width":1920,"height":1280}}}]

Пресс-секретарь премьер-министра сказал: «Задача правительства — поддерживать управление во время кризиса и, конечно же, не усложнить его. Для этого нам иногда приходится принимать трудные решения».

Министр энергетики и окружающей среды Бельгии Мари-Кристин Маргем обвинила врачей в политизированной акции, направленной на то, чтобы попасть на передовицы газет. Она написала об этом в Фейсбуке, но позже удалила пост.