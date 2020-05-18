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Dc Maniac
5886

«Коридор позора»: бельгийские врачи выразили недовольство действиями правительства во время пандемии Материал редакции

Так медики «поприветствовали» премьер-министра Софи Вильмес.

58 комментариев
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Во время визита премьер-министра Софи Вильмес в одну из брюссельских больниц медики выстроились вдоль следования её кортежа и повернулись к нему спиной, пишет The Brussels Times. Когда же премьер зашла в помещение, медперсонал снова повернулся к ней спиной и начал аплодировать себе.

Позже представители врачей объяснили, что работники разочарованы тем, как правительство справилось с кризисом и его подходом к здравоохранению в целом, включая такие вопросы, как сокращение бюджета, низкие зарплаты и нехватку персонала. Они также недовольны попытками правительства набрать неквалифицированный персонал.

Вильмес прокомментировала визит в Твиттере. «Посещения больниц стали важными моментами и диалога как для персонала, так и для меня. Состояние здоровья, психическое напряжение, оценка работы, финансирование здравоохранения — все это обсуждалось», — подчеркнула премьер-министр.

Sophie Wilmès @Sophie_Wilmes
Les visites des hôpitaux Chirec-Delta et Saint-Pierre furent un moment de rencontres, dialogue important pour personnel soignant comme pour moi. Situation sanitaire, protections, charge mentale, valorisation du métier, financement des soins de santé, aucun sujet n’a été écarté. https://t.co/8uJAuhn99V

Пресс-секретарь премьер-министра сказал: «Задача правительства — поддерживать управление во время кризиса и, конечно же, не усложнить его. Для этого нам иногда приходится принимать трудные решения».

Министр энергетики и окружающей среды Бельгии Мари-Кристин Маргем обвинила врачей в политизированной акции, направленной на то, чтобы попасть на передовицы газет. Она написала об этом в Фейсбуке, но позже удалила пост.

#Бельгия #Врачи #коронавирус #поддержка

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58 комментариев
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Благоприятный Орзэмэс

102

Как мы видим, проблемы есть не только в России. И теперь можно делать выводы что "а может так везде"?

Если это новость то хули ты туда прёшь своё мнение

P.S. 
1. Если бы ехал Путин там бы нахуй убрали этих врачей.
2. В России бы врачи испугались так делать (так массово).
3. Если бы они так сделали, то их посадили бы на бутылку.

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Dc Maniac

Благоприятный
–58

заебали)
хер дадут написать (пропихнуть чуточку "себя") в массы

Ответить

Роман Белоус

Dc
74

Да нахуй твоё мнение никому не упало. Нужны сухие факты. Мнение тут у каждого своё и так есть

Ответить

Казимир Милобендзкий

Роман
5

Мнение не нужно только тогда, когда это неправильное мнение, не согласованное с манямирком мужеложцев ТЖ ;)

Ответить

Чистый калькулятор

Казимир
6

мужеложцев тж 

Как-будто что-то плохое. 

А вообще пили свое мнение в подсайт разборы, делов то. Там и пообщаемся, нахуй это в новости привлетать.

Ответить

Евгений Клочков

Роман
1

Нет, просто его мнение не соответствует консенсусу среди аудитории, отсюда и реакция жесткая

Ответить

Роман Белоус

Евгений
16

Подсайт называется "Новости" а не "Ебаное никому нахуй не нужное мнение". Для этого есть комменты

Ответить

Евгений Клочков

Роман
2

Вот я нахожу вчерашнюю новость от того же автора, тоже с пропихом личного мнения

https://tjournal.ru/news/169984-gosduma-razreshila-sberbanku-i-veb-ne-vozvrashchat-v-kaznu-500-mlrd-rubley

Но так как мнение не в духе "безрадостны жители Парижа" - вся реакция это пара относительно нейтральных комментов, а большая часть читавших, предположу, с мнением согласна

А тут целый взрыв эмоций, поддержанный аудиторией

Ответить

Роман Белоус

Евгений
0

Не знаю, почему еще и 80 лойсов собрала статья. Там даже стиль повествования какой-то художественный. Редакам похуй, вот люди и постят всякое говно.

Ответить

Евгений Клочков

Роман
2

Потому что новость и "мнение" соответствует запросу аудитории. И она с того не шибко требовательна к качеству

Ответить

Грэм Грэмский

Роман
0

И где же там

Да нахуй твоё мнение никому не упало. Нужны сухие факты. Мнение тут у каждого своё и так есть

Только один комментарий по поводу мнения, а не как тут, что явно говорит о том, что дело вовсе не в в объективности и фактах, а в том, что люди готовы хавать и так, лишь бы с их мнением совпадало

Ответить

Роман Белоус

Грэм
0

Отстань, дай лойсами пообмазываться спокойно

Ответить

Алексей Селезнев

Роман
1

Но если бы он написал мнение что в Рашке все хуже, никто ничего бы не написал в комментах)

Ответить

Comrade EightEightSeven

Роман
0

Толку-то от фактов, если в причины и следствия тут едва ли 80% могут?

Ответить

Юрий Камерер

Роман
0

у меня нет мнения, не судите строго)

Ответить

ZeramthgiN

Dc
5

Пропихнул чуточку себя тебе за щёку.

Ответить

Благоприятный Орзэмэс

ZeramthgiN
1

Сколько же у тебя твинков

Ответить

Древний Валера

Dc
2

 хер дадут пропихнуть чуточку "себя"

Ну ты написал в подсайт Новости, какой тут нахуй "Чуточку себя" ?
Если хочешь чуточку себя пиши разбор, лонгриды или в личный блог.

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Благоприятный
12

ФСО ещё бы за неделю до приезда всех зачистила и расстраивала снайперов на крышах. Довольных врачей сыграли бы те же фсошники и друзья главврача, попутно целую песок, по которому проходил вождь. 70 лет совкового рабства и раболепия перед начальством ещё оооочень долго не пройдут (да и пройдут ли).

Ответить

Родной жар

Дмитрий
1

70? Мне кажется минимум 700

Ответить

Автомобильный Илья

Благоприятный
–1

Никто бы их не посадил. Общество остро нуждается в медиках, но у них нет консолидации, что бы обернуть эту острую зависимость от них в свою пользу. 
Что мешает им качать права? Все эти жалкие попытки поныть на камеру "нам не заплатили" - хуйня на постном масле.

Ответить

Благоприятный Орзэмэс

Автомобильный
3

посадили бы на бутылку.

Это образно, я имел введу уволили бы или лишили премии.

Ответить

Автомобильный Илья

Благоприятный
0

А лечить бы кто стал?

Ответить

Андрей Рядькин

Автомобильный
1

кадыров уволил своих за жалобы. За такое расстрелял бы 

Ответить

Автомобильный Илья

Андрей
0

Ну вот теперь пускай сам больных и лечит

Ответить

Андрей Рядькин

Автомобильный
0

«Первого больного я убил...»

Ответить

Dc Maniac

Благоприятный
–2

1-2-3 это уже следствие Рашки

Вопрос больше о том пиздице который походу повсеместный

Ответить

Благоприятный Орзэмэс

Dc
0

Да политики мудаки во всем мире, просто где то больше, где то меньше.

Ответить

Енот Волшебный

Благоприятный
0

Он тоже охуел совсем.

Ответить

Evgenii Evgenii

22

Самозанятые, если они вынужденно прекращают работу, получают в марте и апреле по 1291,69 евро. Если у них есть дети и другие иждивенцы, то 1640,10 евро. Плюс медицинская страховка.

Упрощена схема временной безработицы по форс-мажорным обстоятельствам. Право получать вместо зарплаты государственное пособие на время коронавируса дается автоматически.

Про пособия: «Чистыми» получается около 1500 евро, а пока подсчитывают точную сумму, всем полагается единовременный аванс в 1450 евро.

Временная схема SURE предполагает субсидирование зарплаты работникам, вынужденно занятым неполный рабочий день. Она призвана сохранить рабочие места.

Загнивающая Бельгия.
Не догадались придумать каникулы за счет работодателя. @Dc Maniac  Можно список компаний из сферы услуг в Мск(типа салонов красоты), которые могут три месяца просто так аренду платить, кредиты, и зп всем сотрудникам?
https://novayagazeta.ru/articles/2020/04/12/84856-spasti-ryadovogo-predprinimatelya

Новая газета - Novayagazeta.ru
Новая газета - Novayagazeta.ru
novayagazeta.ru
Ответить

Dc Maniac

–58

Заебали минусить
Говноминусаторы

Ответить

Атлант поправил плечи

Dc
19

обидели мышку написяли в норку 

Ответить

Giorno Giovanna

Dc
1

Держи плюс, если так уж хочется

Ответить

Тактический магнит

7

Сейчас бы в рунете писать что "везде пиздец". По ссылке ниже - относительно полный мер поддержки, действующих в Бельгии. Самый сок оттуда:

A one-time grant of EUR 4,000 for shops and establishments closed pursuant to Article 1 of the Ministerial Decree of 23 March 2020, including take-away restaurants and hotels, which employ fewer than 50 full-time equivalents (per company and not per establishment) and which operate in one of the sectors listed in the annex to the Decision of the Government of the Brussels-Capital Region of 26 March 2020 based on the NACE VAT codes registered with the Crossroads Bank for Enterprises on 18 March 2020.

New lump-sum allowance of EUR 2,500 (in principle free of taxes) for self-employed persons and companies who had to substantially interrupt their activities in March and April 2020

From 1.02.2020 – 30.06.2020: unemployment allowance of 70% of the average capped salary (capped at EUR 2,765.75 per month). The temporarily unemployed worker due to force majeure (reason “Coronavirus) receives a supplement of EUR 5.63 per day from unemployment office on top the unemployment benefit.

Ну и ещё десятки мер, послаблений, отсрочек, беспроцентных кредитов, гарантий от государства и прочего. Общей суммой на социальный бюджет пару десятков российских областей.

Coronavirus business support measures
Businesses experiencing financial difficulties due to the COVID-19@outbreak can apply for various…
www.bdo.be
Ответить

Константин Курасов

6

обратите внимание, какой кортеж у этого Премьера)

Ответить

Иван Семёныч

Константин
2

дикари, хуле

Ответить

Ratstarius

Константин
0

Так это ж не Великая Россия, а какая-то бельгия. Тьфу и растереть! 

Ответить

Иван Семёныч

5

а че, им тоже 25тыс рублей не выплатили?

Ответить

Енот Волшебный

4

Его Воробейшество охуел совсем.

Ответить

Dc Maniac

Енот
–1

Читай выше

Ответить

Енот Волшебный

Dc
0

Я не про тебя. "Коридор Позора", алёсики. Игра Престолов, ну же. Вспоминай!

Ответить

Dc Maniac

Енот
–1

Ну я вот пересматривал)
Думал ты про меня (назвав меня Его Воробейшеством)

Ответить

Енот Волшебный

Dc
1

@Вахтёр TJ удали эту "ветку позора".

Ответить

Благоприятный

Енот
10

Это реально "позор" @Вахтёр TJ оставь

Ответить

Serg Bootlegger

4

Бюджетников наябывабт даже в самом сердце ЕС, пощади манямир, удаляй

Ответить

Илья Гераськин

3

Кому как не рашетудей такое видео постить

Ответить

Robo Krabe

2

Плашка говноRuptly всё объясняет. 

Ответить

Нижний интернет

1

Ахахах загнивающая европка смотрите у них там тоже все плохо ахахах порвались либерахи! Случись у нас такое все уже бы писали про рашку говряшку двойные стандарты от либерах другого и не ожидал ахаха *звуки распития водки*

Ответить

Грэм Грэмский

Нижний
1

Скорее звуки порванного манямирка у тебя

Ответить

Насущные Проблемы

1

И как они вообще живут без Путина?

Ответить

Миша Сергеев

Насущные
1

Ахуенно

Ответить

Dc Maniac

0

— По словам политика, этот «коридор» противоречит тому, что надо делать сегодня – «вместе созидать». Об этом глава ведомства написал в своем Facebook, однако позже пост был удален.

Однако они почему то не созидают с ними вместе в больницах
Не созидают за одним столом
В одном из своих замков

Так что политики они везде «политики» 🤷🏻‍♂️☝️

Ответить

alex twit

1

Наши терпилы даже так не смогут, да и не даст никто. 

Ответить

Василий Лебедев

alex
1

Назло начальству шапку не заломят и на колени не встанут дольше, чем положено!

Ответить

Никита Бабич

1

На реддите прочитал в комментарии под постом с этим видео:
She was the budget minsiter in 2019 and made severe budget cut in the medical field. Now with the pandemic she was quickly promoted as prime minister since we didn't have any government for quite some time (1y+ I think, it's complicated) so they could act during the pandemic and introces new laws to help fight against covid.
Most of the complain are against Maggie de Block (minister of health) that sold our strategic stock of masks in 2019 to reduce the cost.
As for the situation, we never reached more than 55% of the total ICU capacity but the retirement home were hit hard. And at the moment there are very few people in the hospitals for covid and the situation is way better than 1 month ago, a lot of the lockdown rules have been lifted but we will wait until june for the bars/restaurants/.. to open back again.

Ответить

Имя Фамилия

1

Почему она в больнице не в костюме космонавта как Путин. Совсем там охуели в своей Европе.

Ответить

Robo Krabe

0

“Волонтёр «Единой России» в чате с соседями продала несколько продуктовых наборов, которые предназначались для помощи малоимущим семьям.

Один такой набор стоит около 2-2,5 тысяч рублей.“

Вот она! Духовность. 

Ответить

Ler Ler

0

столько людей и никто не взялся и не перевернул эту машинку с министершей ?
ну да проще попой повернуться им .... 

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