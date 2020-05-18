На неё планировали потратить 119 миллиардов в 2020 году. Часть высвободившихся средств пойдёт на медицину.
Власти Москвы из-за пандемии коронавиурса приостановили расходы на благоустройство, в том числе на программу «Моя улица». Об этом рассказал рассказал «Ведомостям» заместитель мэра по экономике Владимир Ефимов
- Работы остановлены по указу мэра города до особого распоряжения, сообщил заммэра по ЖКХ Петр Бирюков;
- В 2020 году в Москве планировалось благоустроить более 40 улиц, набережных, более 180 парков и скверов;
- Всего по госпрограмме «Развитие городской среды» в 2020 году планировалось потратить 119 миллиардов рублей. Около 26,5 миллиарда высвободившихся средств пойдут на перепрофилирование объектов здравоохранения, закупку дезинфицирующих средств;
- Всего в городе приостановлены проекты на общую сумму в 350 миллиардов рублей: организация культурно-массовых, спортивных, деловых, праздничных мероприятий, а также ремонт дорог и городских объектов;
- Программа «Моя улица» — один из самых крупных проектов московских властей, который входит в программу развития городской среды. Он предполагает создание «пешеходного центра» в городе, отмечают «Ведомости»;
- Мэрию Москвы неоднократно критиковали за расходы на благоустройство. С 2011 года власти города потратили на него 1,5 триллиона рублей.
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Древний Валера
Это получается, я, коренной москвич, должен буду ходить по прошлогодней приточке и перешагивать через бордюры из предыдущей коллекции?!!!
DraДревний
Это очень жестоко. Какая медицина, они там в своём уме вообще?
Евгений КлочковДревний
И без праздника шашлыка
Руслан Гатин
Хорошо что в остальной России нет никакой программы благоустройства. Не нужно ничего приостанавливать
Системный каякер
Можно приостановить выплаты зарплат, пособий и ипотек под низкий процент.
Андрей ИоновСистемный
Я думал это основная стратегия провинции
Dra
Бедный Собянен, как же он жить будет(((
I ADra
Будут делать трижды в год ремонт всех мед. учреждений в городе?
Иван Семёныч
давайте номер карты Собянина скидывайте, у него щас деньги закончатся, будем помогать, мы же не звери
Сергей Васильев
Черный день для москвичей. Сочувствую всей душой себе. Как говорил Ломоносов: "благополучие москвича стоит вопля младенца".
Сергей Предэ
350 миллиардов рублей: организация культурно-массовых, спортивных, деловых, праздничных мероприятий, а также ремонт дорог и городских объектов;
то есть примерно 1/2 от 350 млрд на массовые мероприятия? получается у нас на мероприятия заложено по 13500 на каждого жителя Москвы. Неплохо, однако.
Сергей ВасильевСергей
Один поход в бар.
alex twit
Благоспиздойства
Евген
Спосибо, нахуй.
Andre Macareno
Как-то не похоже, что в Москве количество больных снижается, зачем с плитки деньги перекидывать? Или там попилить можно больше?
Евгений КлочковAndre
Очень сильно просели доходы в бюджет
Где-то видел график, что якобы за апрель текущего соберут только треть от предполагаемого ранее
Vladimir Medvedev
Насколько же собянин ворюга, что всей стране уже очевидно, что его благоустройство это полная фигня и все радуются, когда эту дичь наконец останавливают.
Даже при том, что эти деньги могут разворовать другим методом. Но тот идиотизм, который они творили все эти годы, это просто за гранью.
Светлана Кострова
эх, теперь придётся ходить по плитке из старой коллекции... куда мы катимся, господа?
Евгений Долгий
Первая адекватная новость, по-моему, за все время пандемии.