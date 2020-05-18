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Новости
Алексей Боржонов
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В Москве приостановили программу благоустройства на время пандемии коронавируса Материал редакции

На неё планировали потратить 119 миллиардов в 2020 году. Часть высвободившихся средств пойдёт на медицину.

Власти Москвы из-за пандемии коронавиурса приостановили расходы на благоустройство, в том числе на программу «Моя улица». Об этом рассказал рассказал «Ведомостям» заместитель мэра по экономике Владимир Ефимов

  • Работы остановлены по указу мэра города до особого распоряжения, сообщил заммэра по ЖКХ Петр Бирюков;
  • В 2020 году в Москве планировалось благоустроить более 40 улиц, набережных, более 180 парков и скверов;
  • Всего по госпрограмме «Развитие городской среды» в 2020 году планировалось потратить 119 миллиардов рублей. Около 26,5 миллиарда высвободившихся средств пойдут на перепрофилирование объектов здравоохранения, закупку дезинфицирующих средств;
  • Всего в городе приостановлены проекты на общую сумму в 350 миллиардов рублей: организация культурно-массовых, спортивных, деловых, праздничных мероприятий, а также ремонт дорог и городских объектов;
  • Программа «Моя улица» — один из самых крупных проектов московских властей, который входит в программу развития городской среды. Он предполагает создание «пешеходного центра» в городе, отмечают «Ведомости»;
  • Мэрию Москвы неоднократно критиковали за расходы на благоустройство. С 2011 года власти города потратили на него 1,5 триллиона рублей.

#новости #москва #деньги

Алексей Боржонов PLUS
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19 комментариев
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Древний Валера

20

Это получается, я, коренной москвич, должен буду ходить по прошлогодней приточке и перешагивать через бордюры из предыдущей коллекции?!!!

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Dra

Древний
2

Это очень жестоко. Какая медицина, они там в своём уме вообще?

Ответить

Евгений Клочков

Древний
0

И без праздника шашлыка

Ответить

Руслан Гатин

14

Хорошо что в остальной России нет никакой программы благоустройства. Не нужно ничего приостанавливать

Ответить

Системный каякер

Руслан
3

Можно приостановить выплаты зарплат, пособий и ипотек под низкий процент.

Ответить

Андрей Ионов

Системный
1

Я думал это основная стратегия провинции

Ответить

Dra

3

Бедный Собянен, как же он жить будет(((

Ответить

I A

Dra
0

Будут делать трижды в год ремонт всех мед. учреждений в городе?

Ответить

Иван Семёныч

3

давайте номер карты Собянина скидывайте, у него щас деньги закончатся, будем помогать, мы же не звери

Ответить

Сергей Васильев

3

Черный день для москвичей. Сочувствую всей душой себе. Как говорил Ломоносов: "благополучие москвича стоит вопля младенца".

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Сергей Предэ

0

350 миллиардов рублей: организация культурно-массовых, спортивных, деловых, праздничных мероприятий, а также ремонт дорог и городских объектов;

то есть примерно 1/2 от 350 млрд на массовые мероприятия? получается у нас на мероприятия заложено по 13500 на каждого жителя Москвы. Неплохо, однако. 

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Сергей Васильев

Сергей
1

Один поход в бар.

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alex twit

0

Благоспиздойства

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Евген

0

Спосибо, нахуй.

Ответить

Andre Macareno

0

Как-то не похоже, что в Москве количество больных снижается, зачем с плитки деньги перекидывать? Или там попилить можно больше?

Ответить

Евгений Клочков

Andre
0

Очень сильно просели доходы в бюджет
Где-то видел график, что якобы за апрель текущего соберут только треть от предполагаемого ранее

Ответить

Vladimir Medvedev

0

Насколько же собянин ворюга, что всей стране уже очевидно, что его благоустройство это полная фигня и все радуются, когда эту дичь наконец останавливают.

Даже при том, что эти деньги могут разворовать другим методом. Но тот идиотизм, который они творили все эти годы, это просто за гранью.

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Светлана Кострова

0

эх, теперь придётся ходить по плитке из старой коллекции... куда мы катимся, господа?

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Евгений Долгий

–1

Первая адекватная новость, по-моему, за все время пандемии.

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