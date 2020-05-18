И это во времена, когда можно носить любые маски в общественных местах.

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Полиция города Луиза (штат Вирджиния) задержала подозреваемого в краже из местного супермаркета — камеры видеонаблюдения засекли на месте преступления мужчин, которые надели на головы цельные арбузы с прорезями для глаз. Об этом департамент сообщил на своей странице в фейсбуке.

Полицейские сообщили, что 5 мая в 21:25 двое мужчин на чёрной Toyota приехали к супермарету Sheetz, где совершили кражу. Они попросили помощи в поиске подозреваемых и вскоре совершили арест по наводке подписчиков группы. В департаменте назвали дело Melon-heads (буквально — «абрузоголовые», другое значение — «дураки»).

20-летнему Джастину М. Роджерсу (Justin M. Rogers) предъявили обвинение в ношении маски в общественном пространстве во время совершения кражи, мелкой краже алкоголя и хранении алкоголя несовершеннолетним лицом, сообщили в ABC News. Полиция всё ещё пытается найти второго подозреваемого.

Посетитель супермаркета Бэрри Велш (Barry Welch) удивился необычному способу кражи, но похвалил шоплифтеров за изобретательность: «Во времена пандемии можно было надеть любую маску, но они додумались до арбузов».

В комментариях к публикации полицейского департамента пользовательница Дебра Бласко (Derba Blasko) опубликовала снимок с предполагаемыми подозреваемыми.

«Позируют для нас в супермаркете Food Lion в тот же день»