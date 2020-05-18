Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Даша Лейзаренко
661

В Вирджинии подозреваемые в краже алкоголя из супермаркета вместо масок надели цельные арбузы с прорезями для глаз Материал редакции

И это во времена, когда можно носить любые маски в общественных местах.

8 комментариев
В закладки

Полиция города Луиза (штат Вирджиния) задержала подозреваемого в краже из местного супермаркета — камеры видеонаблюдения засекли на месте преступления мужчин, которые надели на головы цельные арбузы с прорезями для глаз. Об этом департамент сообщил на своей странице в фейсбуке.

Полицейские сообщили, что 5 мая в 21:25 двое мужчин на чёрной Toyota приехали к супермарету Sheetz, где совершили кражу. Они попросили помощи в поиске подозреваемых и вскоре совершили арест по наводке подписчиков группы. В департаменте назвали дело Melon-heads (буквально — «абрузоголовые», другое значение — «дураки»).

20-летнему Джастину М. Роджерсу (Justin M. Rogers) предъявили обвинение в ношении маски в общественном пространстве во время совершения кражи, мелкой краже алкоголя и хранении алкоголя несовершеннолетним лицом, сообщили в ABC News. Полиция всё ещё пытается найти второго подозреваемого.

Посетитель супермаркета Бэрри Велш (Barry Welch) удивился необычному способу кражи, но похвалил шоплифтеров за изобретательность: «Во времена пандемии можно было надеть любую маску, но они додумались до арбузов».

В комментариях к публикации полицейского департамента пользовательница Дебра Бласко (Derba Blasko) опубликовала снимок с предполагаемыми подозреваемыми.

«Позируют для нас в супермаркете Food Lion в тот же день»

#новости #сша

Даша Лейзаренко PLUS
+40 940
подписывайтесь на меня в тви и инсте 🥺 👉👈
3
11
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Даша Лейзаренко", "author_type": "editor", "tags": ["\u0441\u0448\u0430","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 8, "likes": 11, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 170169, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 18 May 2020 10:31:05 +0300", "is_special": false }
Бесконтактная доставка косметики
Натуральная французская косметика со скидкой 500 рублей по промокоду ИВРОШЕ-500
Заказать
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
8 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Master Oogway

3

Просили надеть маску? Пожалуйста

Ответить

Роман Белоус

2

Ебанулись наотличненько

Ответить

Иван Семёныч

1

симпатичные

Ответить

Andre Macareno

1

А могли бы еще два арбуза приклеить и включить во время ограбления дедмауса

Ответить

theomism

0

нобелевскую премию ему

Ответить

Yaroslav

theomism
0

Дарвина, за эволюцию в нужную сторону

Ответить

Лысый фонарь

0

Прикольно(нет)

Ответить

Олег Ивахнов

0

Короче в 2003 году поехал я на ролевую игру Хоббитские Игрища на полигон Шелангер в республике Марий Эл.
И под конец игровой недели сделал себе из арбуза шлем и ходил в нем а со мной все фоикались.
Вот такая занимательная история. (Нет)

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Технологии
США ужесточат блокаду Huawei. С компанией не сможет работать бизнес, использующий американское ПО и технологии
Под это описание подпадают почти все подрядчики за пределами Китая.
206
Интернет
Это происходит в паблике у Позднякова?
Да нет же, это паблик КНН (Куны Не Нужны)
74
Новости
Послы разных стран в Казахстане выступили с заявлением в День борьбы с гомофобией - США вывесили флаг ЛГБТ
Они отмечают Международный день борьбы с гомофобией, бифобией и трансфобией и выступают против молчания из-за страха меньшинств перед насилием или стигматизацией.
88
Популярное за три дня
Технологии
СтопПарк: Жалуемся на парковку теперь и на Android
По многочисленными просьбам людей после релиза версии приложения под iOS рад представить вам версию под Android, скачать можно по этой ссылке.
103
Дизайн и архитектура
Волна в коробке
Медитативная диджитал-инсталляция на крупнейшем в Южной Корее экране для наружной рекламы с высоким разрешением.
18
Животные
Жалкий выпендрёжник
9
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Артур Сакаев

Нужно ли это гёрлам?

Иван Семёныч

Нужно ли это гёрлам?

Ivan

Паспортные данные нарушителей…

пиу-пиу

В России зафиксировали 8926…

Роман Белоус

Скончался Сергей Демехов

ZeramthgiN

Паспортные данные нарушителей…

Dragan Velimirovic

Паспортные данные нарушителей…

alex twit

В России зафиксировали 8926…

Dc Maniac

Запись в подсайте Интернет

alex twit

Паспортные данные нарушителей…

Sakari Sauso

YouTube перестал считать…

Юрий Камерер

Нужно ли это гёрлам?

Роман Белоус

Паспортные данные нарушителей…

пиу-пиу

В России зафиксировали 8926…

theomism

Запись в подсайте Интернет

the art of гепард

Нужно ли это гёрлам?

Vitali

В России зафиксировали 8926…

Человек-человек

Запись в подсайте Twitter

Рисоварка Zojirushi

Нужно ли это гёрлам?

Ольга Семенова

Нужно ли это гёрлам?