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Новости
Ольга Щербинина
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Минтруд предложил увеличить период выплаты накопительной пенсии. Сумма уменьшится на 2,3% Материал редакции

Законопроект готова поддержать «Единая Россия».

17 комментариев
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Минтруд предложил уменьшить сумму накопительной пенсии в 2021 году. Это произойдёт из-за увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев (22 лет) — на шесть месяцев больше предыдущего срока. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный ведомством.

На предложенное время будет делиться вся сумма накоплений, которую пенсионеры смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста (55 лет у женщин и 60 — у мужчин). Продолжительность периода выплаты ежегодно определяет федеральный закон на основании официальных статистических данных.

По данным Росстата, в 2021 году пенсию смогут начать получать 919,6 тысяч мужчин и миллион женщин, ожидаемая продолжительность их жизни после выхода на пенсию составит 16,86 и 26,56 года соответственно. По расчётам ведомства, ежемесячная накопительная пенсия при увеличении ожидаемого периода выплаты уменьшится в 2021 году на 2,3%.

В Минтруде напомнили, что граждане имеют право забрать накопительную пенсию единовременно или передать по наследству. Её размер не влияет на страховую пенсию, которую рассчитывают исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина. Срок выплат накопительных пенсий повышают ежегодно с 2016 года. За это время он вырос на 30 месяцев.

Новый законопроект поддерживает «Единая Россия». При этом в партии отметили, что накопительная пенсионная система в стране не очень эффективна. В других фракциях выразили уверенность, что новый документ — способ сократить месячные выплаты.

#новости #минтруд #пенсия

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17 комментариев
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Евгений Клочков

8

Напомните, с какого года там замораживалась накопительная часть пенсии и разморозили ли ее вообще? 

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Дмитрий Алексеевич

Евгений
4

С 2014. Нет, не рзморозили

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Илья Гераськин

Дмитрий
8

Можно передать привет всем, кто считает, что у нас всё ещё НДФЛ 13%. По факту это 13%+накопительная часть, которую отжимают уже 6 лет. Итого 13+6=19. Вот такой НДФЛ нынче в России.

Ответить

Иван Семёныч

6

ну если поддерживает ер, то попахивает наебаловом

Ответить

alex twit

6

в партии отметили, что накопительная пенсионная система в стране не очень эффективна
https://www.meme-arsenal.com/memes/7fc8b5add42a9cfbaba4385717e141ae.jpg

Ответить

Алексей Селезнев

3

что граждане имеют право забрать накопительную пенсию единовременно

Ага блять, у мамы накопительная пенсия около 170к, ей уже который год говорят: у вас слишком большая сумма, такую сумму нельзя получить единовременно, можно только сделать так, что от неё была надбавка к пенсии каждый месяц 1000р
Пошли нахуй пиздаболы

Ответить

Алексей Селезнев

Алексей
0
Ответить

Сергей Васильев

2

Предлагаю выплачивать деньги Москвичам.

Ответить

Иван Семёныч

1

кто-то нибудь понял, чо тут написано? я не шарю в пенсиях. для уже пенсионеров, че-нибудь изменится?

Ответить

Иван Иванов

Иван
1

Нет.

Ответить

Иван Семёныч

Иван
1

это хорошо, а то у уже подумал, что понизят на 2.3%

Ответить

Ольга Семенова

1

Ахтышхитраяжёпа. 

Ответить

Eugen T

1

Да попробуйте вы их уже дустом! Чего тянуть? 

Ответить

Jimmy Caldwell

1

Т.е. они платить будут дольше и вроде как суммарно больше, но разовая выплата будет меньше. С учетом того, что большинство и сейчас не доживают до конца срока выплаты пенсии получаем просто уменьшение расходов на выплату пенсий со стороны государства.

Ответить

Уверенный Денис

0

Да они 20 лет не проживут

Ответить

badResistor

0

Так пенсионный возраст же поднимали как раз...

Ответить

Олег Варламов

0

"Новый законопроект поддерживает «Единая Россия». "
Ну всё, пиши пропало. 

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