Законопроект готова поддержать «Единая Россия».

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Минтруд предложил уменьшить сумму накопительной пенсии в 2021 году. Это произойдёт из-за увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев (22 лет) — на шесть месяцев больше предыдущего срока. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный ведомством.

На предложенное время будет делиться вся сумма накоплений, которую пенсионеры смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста (55 лет у женщин и 60 — у мужчин). Продолжительность периода выплаты ежегодно определяет федеральный закон на основании официальных статистических данных.

По данным Росстата, в 2021 году пенсию смогут начать получать 919,6 тысяч мужчин и миллион женщин, ожидаемая продолжительность их жизни после выхода на пенсию составит 16,86 и 26,56 года соответственно. По расчётам ведомства, ежемесячная накопительная пенсия при увеличении ожидаемого периода выплаты уменьшится в 2021 году на 2,3%.

В Минтруде напомнили, что граждане имеют право забрать накопительную пенсию единовременно или передать по наследству. Её размер не влияет на страховую пенсию, которую рассчитывают исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина. Срок выплат накопительных пенсий повышают ежегодно с 2016 года. За это время он вырос на 30 месяцев.