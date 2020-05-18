Прямой эфир
что происходит в интернете
Законопроект готова поддержать «Единая Россия».
Минтруд предложил уменьшить сумму накопительной пенсии в 2021 году. Это произойдёт из-за увеличения срока выплаты накоплений до 264 месяцев (22 лет) — на шесть месяцев больше предыдущего срока. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на законопроект, разработанный ведомством.
На предложенное время будет делиться вся сумма накоплений, которую пенсионеры смогут начать получать с момента наступления пенсионного возраста (55 лет у женщин и 60 — у мужчин). Продолжительность периода выплаты ежегодно определяет федеральный закон на основании официальных статистических данных.
По данным Росстата, в 2021 году пенсию смогут начать получать 919,6 тысяч мужчин и миллион женщин, ожидаемая продолжительность их жизни после выхода на пенсию составит 16,86 и 26,56 года соответственно. По расчётам ведомства, ежемесячная накопительная пенсия при увеличении ожидаемого периода выплаты уменьшится в 2021 году на 2,3%.
В Минтруде напомнили, что граждане имеют право забрать накопительную пенсию единовременно или передать по наследству. Её размер не влияет на страховую пенсию, которую рассчитывают исходя из стажа и размеров пенсионных отчислений гражданина. Срок выплат накопительных пенсий повышают ежегодно с 2016 года. За это время он вырос на 30 месяцев.
Новый законопроект поддерживает «Единая Россия». При этом в партии отметили, что накопительная пенсионная система в стране не очень эффективна. В других фракциях выразили уверенность, что новый документ — способ сократить месячные выплаты.
Напомните, с какого года там замораживалась накопительная часть пенсии и разморозили ли ее вообще?
С 2014. Нет, не рзморозили
Можно передать привет всем, кто считает, что у нас всё ещё НДФЛ 13%. По факту это 13%+накопительная часть, которую отжимают уже 6 лет. Итого 13+6=19. Вот такой НДФЛ нынче в России.
в партии отметили, что накопительная пенсионная система в стране не очень эффективна
https://www.meme-arsenal.com/memes/7fc8b5add42a9cfbaba4385717e141ae.jpg
что граждане имеют право забрать накопительную пенсию единовременно
Ага блять, у мамы накопительная пенсия около 170к, ей уже который год говорят: у вас слишком большая сумма, такую сумму нельзя получить единовременно, можно только сделать так, что от неё была надбавка к пенсии каждый месяц 1000р
Пошли нахуй пиздаболы
кто-то нибудь понял, чо тут написано? я не шарю в пенсиях. для уже пенсионеров, че-нибудь изменится?
Нет.
Т.е. они платить будут дольше и вроде как суммарно больше, но разовая выплата будет меньше. С учетом того, что большинство и сейчас не доживают до конца срока выплаты пенсии получаем просто уменьшение расходов на выплату пенсий со стороны государства.