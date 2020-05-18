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Алексей Боржонов
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«Ъ»: проекты по созданию облачной госплатформы и развитию сетей 5G в России не выполнят в назначенный срок Материал редакции

Некоторые программы нацпроекта «Цифровая экономика» хотят отложить из-за пандемии коронавируса.

Аналитический центр (АЦ) при правительстве предложил отсрочить ряд программ нацпроекта «Цифровой экономики» из-за пандемии коронавируса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Несколько программ уже отстают от сроков исполнения.

  • Нарушены сроки нескольких проектов, среди которых развитие сетей связи 5G, государственной единой облачной платформы, типового автоматизированного рабочего места госслужащего, венчурного фонда поддержки образовательных проектов;

  • По словам источника издания, с января по март 2020 года из 231 запланированных задач полностью реализовано только шесть. Около 150 находятся в работе «с разной степенью отклонений от запланированных сроков», 66 признаны невыполнимыми, по девяти не получены актуальные данные;

  • Наибольшее число нереализованных проектов — в программе «Цифровое государственное управление» (20 из 74);

  • По словам источника издания, предлагается пересмотреть сроки исполнения некоторых программ из-за пандемии коронавируса, в числе которых развитие искусственного интеллекта. Из проекта «Информационная безопасность» предлагается исключить мероприятия, на которые планировали выделить 1,6 миллиарда рублей. Средства хотят перераспределить на другие задачи проекта;

  • Руководитель Аналитического центра Константин Калинин в разговоре с «Коммерсантом» оценил исполнение нацпрограммы как удовлетворительное. В АЦ считают, что к 1 июля исполнители «наверстают сроки по ряду задач, которые не были исполнены в прошлом году»;

  • Всего в проект «Цифровая экономика» входят шесть проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность»;

  • На реализацию проекта заложено 1,8 миллиарда рублей до 2024 года.

#новости

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5 комментариев
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Людской каякер

6

из 231 запланированных задач 66 признаны невыполнимыми

От это я понимаю эффективность управления. Четверть задач даж в теории не сделать. Некомпетентные пидарасы

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alex twit

Людской
1

Сергей Безруков в остросюжетном боевике "Запланированная задача невыполнима: ярость Путина"

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Евгений Долгий

1

Срываются планы по чипированию! Шах и мат, рептилоиды! Все го ибаца!

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Иван Семёныч

1

надо же, никогда такого не было

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Дмитрий Шалатонов

0

Предиктор покинул их,сами они незнают что делать,огония!

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