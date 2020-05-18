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Некоторые программы нацпроекта «Цифровая экономика» хотят отложить из-за пандемии коронавируса.
Аналитический центр (АЦ) при правительстве предложил отсрочить ряд программ нацпроекта «Цифровой экономики» из-за пандемии коронавируса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Несколько программ уже отстают от сроков исполнения.
Нарушены сроки нескольких проектов, среди которых развитие сетей связи 5G, государственной единой облачной платформы, типового автоматизированного рабочего места госслужащего, венчурного фонда поддержки образовательных проектов;
Наибольшее число нереализованных проектов — в программе «Цифровое государственное управление» (20 из 74);
Руководитель Аналитического центра Константин Калинин в разговоре с «Коммерсантом» оценил исполнение нацпрограммы как удовлетворительное. В АЦ считают, что к 1 июля исполнители «наверстают сроки по ряду задач, которые не были исполнены в прошлом году»;
Всего в проект «Цифровая экономика» входят шесть проектов: «Информационная инфраструктура», «Цифровые технологии», «Цифровое государственное управление», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики» и «Информационная безопасность»;
Людской каякер
из 231 запланированных задач 66 признаны невыполнимыми
От это я понимаю эффективность управления. Четверть задач даж в теории не сделать. Некомпетентные пидарасы
alex twitЛюдской
Сергей Безруков в остросюжетном боевике "Запланированная задача невыполнима: ярость Путина"
Евгений Долгий
Срываются планы по чипированию! Шах и мат, рептилоиды! Все го ибаца!
Иван Семёныч
надо же, никогда такого не было
Дмитрий Шалатонов
Предиктор покинул их,сами они незнают что делать,огония!