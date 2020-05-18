Прямой эфир
За сутки выздоровели 2836 человек, умерли — 91.
Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в России превысило 290 тысяч, сообщил оперштаб.
За сутки зафиксировано 8926 случаев заболевания Covid-19, 2836 человек выздоровели, умерли — 91.
Число заболевших за всё время выросло до 290 678. Выздоровели 70 209 человек, умерли — 2722.
Наибольшее число случаев заболевания — в Москве (больше 146 тысяч), на втором месте — Московская область (больше 28 тысяч), на третьем — Петербург (больше 10 тысяч).
Не верю.
Спасибо деду за победу!
Маски во время эпидемии бесплатно раздавать нельзя - ими начнут спекулировать. Вы бы такое не придумали. Поэтому вы и не начальник в Правительстве Москвы.
А что реально? У тебя вся семья и друзья больные, город завален трупами?
На 146к у меня в этом списке похоже только один дальний знакомый, который выписался ещё в апреле.
А у меня из всех знакомых больны 5 человек. При этом один при смерти. Может не будешь по себе всё равнять?
То есть ты хочешь сказать, что заболевших именно столько, сколько зарегистрировано?
Нет, ибо заболевших в любом случае больше, ибо не все же сдают тест. Но к чему это? По твоему должны всех каждый день тестировать? Или больных короной из космоса видно, ибо у них кристаллик красным светится над головой и можно пересчитать?
Это к тому, что цифры не имеют отношения к реальности, ты и сам, видно, это понимаешь
Просто наверное тестов меньше желают по приказу ботокса.
Ну да, ботексный же хочет, чтобы было побольше не выявленных больных, которые продолжат заражать людей, увеличивая масштабы эпидемии до тысяч трупов каждый день
Единственный способ избавиться от вируса, это сделать Путина президентом мира. После первого же обращения гарантируется 100 процентный спад заражённых, а если во время трансляции зарядить воду в банках и пить ее - абсолютное исцеление!
Извините, а вы будете продолжать публиковать новости с уведомлениями после того, как эпидемия в Москве закончится? Тогда мне придётся удалить Ваше приложение.
С наилучшими пожеланиями, Коренной Москвич.
Лучше для Москвы делать отдельные приложения мне кажется. Москва не Россия всё-таки.
отключи пуши
Вы там сами у себя за мкадом отключайте отопление, горячую воду, пуши!
Чё, мужики, выходим на Плуто?
Читаю недоверчивые комменты и так забавно. Да, все поверили десяткам расследований, что от нас скрывают масштабы, вон вижу даже цифру 70%. Но если верить этим расследованиям, то очень странно, что живя в Москве я не знаю ни одного больного из своего окружения (а я к слову экстраверт и социоблядь). Какие же везучие все мои знакомые, учитывая, что они, да и я не совсем уж добросовестно относимся к изоляции.
Если эпидемия вышла из под контроля, то я бы уже увидел пару сторис, ну или в чатах в которых я сижу уже бы хоть кто-то бы признался, что он там лежит умирает. Но увы ребята.
Я это к тому, что может нахуй быть такими конспирологами и преувеличивать? Если даже цифры правят, то не так уж значительно.
Ой ну нарвусь на минусы, но как-то похуй. Относительно вы выглядите долбоёбами каждый день под каждым таким постом высирая тему не лучше чем 5G-фобы.
У меня в окружении (интроверт и не социоблядь и не Москва) за эту неделю четыре заболевших, из них двое врачи, один из которых работает на приёме в крупной клинике. И перед глазами два закрытых отделения в одной из больниц, которые не появились в статистике по моему городу. Мне эти результаты тоже нужно как-то по тупому экстраполировать?
везет тебе, живу в мск, знаю лично минимум 3 переболевших, родители еще человек 7, один из эих 7 помер
Жаль я тебя не знаю. Просто сложно верить в эти связи с рукопожатиями.
Я не пытаюсь отрицать, что меня это не коснётся никак. Я скорее пытаюсь понять почему люди преувеличивают проблему и верят во всякие скрытие масштабов, причём в разы. Хотя глядя на тот же TJ ну такая себе эпидемия.
«Коронавирус покидает территорию России после обращения Путина»
Как четко сортиромочительный прочувствовал момент по выходу из режима самовыходных! Даже в Краснодаре нисходящий тренд!
ну типа Москва на спад пошла, по внушаемой нами логике в остальной России спад должен наступить через 3 недели, что же, в начале июня посмотрим снизится ли число заболевших до 4-5к.
блядь, какой спад. есть миллион расследований, что данные занижены на 70% и «мифический» спад только для того, чтобы быстрей «стабилизировать» обстановку и провести быстрое голосование за поправки.
в глаза долбишся? я же черным по белому написал "по внушаемой нами логике".
и вопрос в том - получится ли им поддерживать пиздабольство на одном уровне на протяжении периода.
Удивительно как испорченный телефон превращает расследования про смертность от ковида в это.
В Москве снизили количество тестов что ли?
В Москве официально 1% населения переболел/болеет. А что в столицах других стран - такой же показатель?
Короче если раньше хоть в разы можно было мысленно увеличивать официальную статистику, он сейчас полный пиздец без каких-либо данных.