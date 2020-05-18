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Алексей Боржонов
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В России зафиксировали 8926 случаев заболевания Covid-19. Заболевших за всё время — больше 290 тысяч Материал редакции

За сутки выздоровели 2836 человек, умерли — 91.

62 комментария
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Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в России превысило 290 тысяч, сообщил оперштаб.

За сутки зафиксировано 8926 случаев заболевания Covid-19, 2836 человек выздоровели, умерли — 91.

Число заболевших за всё время выросло до 290 678. Выздоровели 70 209 человек, умерли — 2722.

Наибольшее число случаев заболевания — в Москве (больше 146 тысяч), на втором месте — Московская область (больше 28 тысяч), на третьем — Петербург (больше 10 тысяч).

Динамика распространения заболевания в Москве — городе с наибольшим числом случаев Covid-19

#новости #covid19

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62 комментария
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Иван Семёныч

40

росстат побеждает короновирус

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Енот Волшебный

23

Не верю.

Ответить

Никита Чайка

Енот
12

Спасибо, что держите в курсе.

Ответить

Konstantin Tsevelev

Енот
3
Ответить

Roberto Rueda

15

Спасибо деду за победу!

Ответить

Eugen T

Roberto
0

Тонко 👍

Ответить

Дорогой космос

11

Фух, справились.

Ответить

Роберт Петросян

9

Маски во время эпидемии бесплатно раздавать нельзя - ими начнут спекулировать. Вы бы такое не придумали. Поэтому вы и не начальник в Правительстве Москвы.

Ответить

Потребительский корабль

8

Ну, давайте опять обсуждать циферки, которые к реальности не имеют отношения

Ответить

пиу-пиу

Потребительский
1

А что реально? У тебя вся семья и друзья больные, город завален трупами?

На 146к у меня в этом списке похоже только один дальний знакомый, который выписался ещё в апреле.

Ответить

Тимур Блажкович

пиу-пиу
3

А у меня из всех знакомых больны 5 человек. При этом один при смерти. Может не будешь по себе всё равнять?

Ответить

dwl

пиу-пиу
2

Реальных цифр нет ни у кого

Ответить

Потребительский корабль

пиу-пиу
0

То есть ты хочешь сказать, что заболевших именно столько, сколько зарегистрировано?

Ответить

пиу-пиу

Потребительский
1

Нет, ибо заболевших в любом случае больше, ибо не все же сдают тест. Но к чему это? По твоему должны всех каждый день тестировать? Или больных короной из космоса видно, ибо у них кристаллик красным светится над головой и можно пересчитать? 

Ответить

Потребительский корабль

пиу-пиу
0

Это к тому, что цифры не имеют отношения к реальности, ты и сам, видно, это понимаешь

Ответить

Витя О.

7

хочется верить, но сложно.

Ответить

Дмитрий Маркин

6

Просто наверное тестов меньше желают по приказу ботокса.

Ответить

Просто Тимуррр

Дмитрий
2

Ну да, ботексный же хочет, чтобы было побольше не выявленных больных, которые продолжат заражать людей, увеличивая масштабы эпидемии до тысяч трупов каждый день

Ответить

Дмитрий Алексеевич

6

В Краснодаре всё стабильно — 94 случая

Ответить

Arcade Gannon

6

Единственный способ избавиться от вируса, это сделать Путина президентом мира. После первого же обращения гарантируется 100 процентный спад заражённых, а если во время трансляции зарядить воду в банках и пить ее - абсолютное исцеление!

Ответить

Равный череп

5

Луууул
Вот что творит Пыня чудотворный

Ответить

Равный череп

Равный
0
Ответить

Сергей Васильев

2

Извините, а вы будете продолжать публиковать  новости с уведомлениями после того, как эпидемия в Москве закончится? Тогда мне придётся удалить Ваше приложение.

С наилучшими пожеланиями, Коренной Москвич.

Ответить

Илья Волочков

Сергей
5

Лучше для Москвы делать отдельные приложения мне кажется. Москва не Россия всё-таки.

Ответить

Сергей Васильев

Илья
2

Москва это вся Россия, остальная Россия это не Россия

Ответить

Ебаный Кошмар

Сергей
0

отключи пуши

Ответить

Сергей Васильев

Ебаный
0

Вы там сами у себя за мкадом отключайте отопление, горячую воду, пуши!

Ответить

Alexei Serebryakov

Сергей
1

За такие усы - сделаем все, что угодно

Ответить

Алексей Скляр

3

Хотел написать комментарий, но пришлось стереть, а то двери выломают...

Ответить

Alexey Samarkin

0

Чё, мужики, выходим на Плуто? 

Ответить

Мальмезон I

Alexey
7

*входим в Плуто

Ответить

пиу-пиу

0

Читаю недоверчивые комменты и так забавно. Да, все поверили десяткам расследований, что от нас скрывают масштабы, вон вижу даже цифру 70%. Но если верить этим расследованиям, то очень странно, что живя в Москве я не знаю ни одного больного из своего окружения (а я к слову экстраверт и социоблядь). Какие же везучие все мои знакомые, учитывая, что они, да и я не совсем уж добросовестно относимся к изоляции.

Если эпидемия вышла из под контроля, то я бы уже увидел пару сторис, ну или в чатах в которых я сижу уже бы хоть кто-то бы признался, что он там лежит умирает. Но увы ребята.

Я это к тому, что может нахуй быть такими конспирологами и преувеличивать? Если даже цифры правят, то не так уж значительно.

Ой ну нарвусь на минусы, но как-то похуй. Относительно вы выглядите долбоёбами каждый день под каждым таким постом высирая тему не лучше чем 5G-фобы.

Ответить

Джонни Голубь

пиу-пиу
2

У меня в окружении (интроверт и не социоблядь и не Москва) за эту неделю четыре заболевших, из них двое врачи, один из которых работает на приёме в крупной клинике. И перед глазами два закрытых отделения в одной из больниц, которые не появились в статистике по моему городу. Мне эти результаты тоже нужно как-то по тупому экстраполировать?

Ответить

пиу-пиу

Джонни
0

Врачи заболевшие, ну охуеть. А не логично ли это?

Я же не отрицаю, что вирус есть, я говорю о том, что если верить расследованиям и твиттерским политикам у нас трупы на улицах валяются.

Ответить

Богатый щит

пиу-пиу
1

Нарвался на лайк от меня

Ответить

Abram Dikoy

пиу-пиу
0

везет тебе, живу в мск, знаю лично минимум 3 переболевших, родители еще человек 7, один из эих 7 помер

Ответить

пиу-пиу

Abram
0

Жаль я тебя не знаю. Просто сложно верить в эти связи с рукопожатиями.

Я не пытаюсь отрицать, что меня это не коснётся никак. Я скорее пытаюсь понять почему люди преувеличивают проблему и верят во всякие скрытие масштабов, причём в разы. Хотя глядя на тот же TJ ну такая себе эпидемия.

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Усталый единорожек88

1

Скоро 300

Ответить

Дмитрий Алексеевич

Усталый
2

«Коронавирус покидает территорию России после обращения Путина»

Ответить

Людской каякер

1

О как рисуют. Просто, блядь, художники

Ответить

Evgeny Grigoriev

1

Краснодарский край на месте. Я спокоен. 

Ответить

Антон Курочкин

1

Как четко сортиромочительный прочувствовал момент по выходу из режима самовыходных! Даже в Краснодаре нисходящий тренд!

Ответить

funniest animal's videos and

0

Не верю

Ответить

Тактический магнит

0
Ответить

Благоприятный хичхакер

–1

Это плато уже? Или нет?

Ответить

Ебаный Кошмар

Благоприятный
2

бутылочное

Ответить

Andrey Alyushin

0

ну типа Москва на спад пошла, по внушаемой нами логике в остальной России спад должен наступить через 3 недели, что же,  в начале июня посмотрим снизится ли число заболевших до 4-5к.

Ответить

Konstantin Tsevelev

Andrey
–2

блядь, какой спад. есть миллион расследований, что данные занижены на 70% и «мифический» спад только для того, чтобы быстрей «стабилизировать» обстановку и провести быстрое голосование за поправки.

Ответить

Nikita Resh

Konstantin
1

"Расследований"

Ответить

Andrey Alyushin

Konstantin
0

в глаза долбишся? я же черным по белому написал "по внушаемой нами логике".
и вопрос в том - получится ли им поддерживать пиздабольство на одном уровне на протяжении периода.

Ответить

Alexei Kuksin

Konstantin
0

Удивительно как испорченный телефон превращает расследования про смертность от ковида в это. 

Ответить

Сергей Сергеев

0

Регионы вперде.

Ответить

Dmitry Shiryaev

0

  ________
/               \

Ответить

Михаил Зеленин

0

В Москве снизили количество тестов что ли?

Ответить

Darya Timofeeva

Михаил
0

Людей

Ответить

Roman Roman

0

В Москве официально 1% населения переболел/болеет. А что в столицах других стран - такой же показатель?

Ответить

Эмиль Рубанов

0

Петросянский коммент про то, как вирус испугался Путина

Ответить

Тимур Блажкович

0

Ахахахаха

Ответить

Олег Варламов

0

сомнительно

Ответить

Bad Bear

0

Короче если раньше хоть в разы можно было мысленно увеличивать официальную статистику, он сейчас полный пиздец без каких-либо данных.

Ответить

Vitali

0

Ну вот оно плато, дед походу не наебал
Или ...

Ответить

alex twit

0

https://ic.pics.livejournal.com/melnik_sergei/21765822/44342/44342_900.jpg

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