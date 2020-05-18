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Болельщики не могут ходить на стадион из-за Covid-19, и команда хотела как-то заполнить пустые места. Но случайно заказала «манекенов» у производителя секс-игрушек.
8 мая в Южной Корее стартовал чемпионат страны по футболу, начало которого перенесли на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Турнир проводят с дополнительными правилами безопасности: запрещены рукопожатия, команды проходят регулярное тестирование, тренеры носят маски, а игроков просят воздержаться от «близких контактов» с соперниками.
Но главное — действует запрет на посещение стадионов зрителями. При этом старт корейского чемпионата привлёк внимание болельщиков по всему миру, потому что футбольных турниров из-за Covid-19 по-прежнему не очень много. На фоне этого местные команды стали искать способы, как сделать трибуны «менее пустыми». Одна из этих попыток обернулась скандалом.
17 мая ФК «Сеул» играл дома против ФУ «Кванджу» и пользователи соцсетей заметили на трибуне несколько десятков секс-кукол. Некоторые из них были одеты в форму «Сеула», а другие держали в руках баннеры с рекламой вебкам-моделей, чья внешность стала основой кукол. В соцсетях отметили, что отличить секс-игрушек от обычных манекенов довольно просто — по размеру груди «болельщиц».
После критики в соцсетях представители ФК «Сеул» извинились перед зрителями и заявили, что произошло «недопонимание». По их словам, накануне матча с ними связалась компания Dalcom и предложила заполнить трибуны 30 реалистичными манекенами. В ФК «Сеул» согласились, не проверив, что поставщик оказался производителем секс-игрушек: «Они выглядели очень человекоподобно, но мы и представить не могли, что это куклы для секса».
Представители Dalcom заявили Би-би-си, что извинились перед футбольной командой. Но подчеркнули, что «болельщицы» — не секс-куклы, а «премиальные манекены». Что это не означает, поставщик не уточнил.
Однажды стадион посетила группа девушек, после того как фанаты узнали, что с ними можно заниматься сексом, руководство клуба засыпали жалобами. Директор ФК извинился и заверил что они и сами не знали о таких возможностях девушек и никогда не практиковали подобное. "Они выглядели в точности как люди" - пожаловался главный менеджер команды.
Блжадь, это какая-то неироничная выходит экранизация того мем формата в полном объеме.
Врут, куклам в руки дали баннеры в поддержку игроков, а вместо подписей - реклама кукол этих
Не просто "премиальные маникены", а с неприкрытой рекламой этих кукол
После игры игроки могут пойти на трибуну расслабиться
Громкий татарин
И не заразятся как от живых болельщиц!
Ну... SOLOSу пора тарится силиконом, ща все мощности надо будет врубать, после такого-то успешного пиара.
«Они выглядели очень человекоподобно, но мы и представить не могли, что это куклы для секса»
Они выглядели очень человекоподобно, но мы и представить не могли, что это куклы для секса
Благоприятный Орзэмэс
Шо человеков таких не видел
так вот для кого тот шуруповерт был
https://tjournal.ru/handmade/170190-nuzhno-li-eto-gerlam?comment=3465453
случайно заказали,
случайно посадили,
случайно трахнули
Матчи рано или поздно заканчиваются - а "болельщиц" надо и дальше использовать. Были бы манекены - пришлось бы стадиону организовывать продажу одежды, что муторно. С такими проще...
Что это не означает, поставщик не уточнил.
@Женя Кузьмин "не" лишняя