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Женя Кузьмин
2926

Корейский футбольный клуб заменил зрителей на трибунах секс-куклами. И извинился за это после критики Материал редакции

Болельщики не могут ходить на стадион из-за Covid-19, и команда хотела как-то заполнить пустые места. Но случайно заказала «манекенов» у производителя секс-игрушек.

31 комментарий
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8 мая в Южной Корее стартовал чемпионат страны по футболу, начало которого перенесли на несколько месяцев из-за пандемии коронавируса. Турнир проводят с дополнительными правилами безопасности: запрещены рукопожатия, команды проходят регулярное тестирование, тренеры носят маски, а игроков просят воздержаться от «близких контактов» с соперниками.

Но главное — действует запрет на посещение стадионов зрителями. При этом старт корейского чемпионата привлёк внимание болельщиков по всему миру, потому что футбольных турниров из-за Covid-19 по-прежнему не очень много. На фоне этого местные команды стали искать способы, как сделать трибуны «менее пустыми». Одна из этих попыток обернулась скандалом.

17 мая ФК «Сеул» играл дома против ФУ «Кванджу» и пользователи соцсетей заметили на трибуне несколько десятков секс-кукол. Некоторые из них были одеты в форму «Сеула», а другие держали в руках баннеры с рекламой вебкам-моделей, чья внешность стала основой кукол. В соцсетях отметили, что отличить секс-игрушек от обычных манекенов довольно просто — по размеру груди «болельщиц».

После критики в соцсетях представители ФК «Сеул» извинились перед зрителями и заявили, что произошло «недопонимание». По их словам, накануне матча с ними связалась компания Dalcom и предложила заполнить трибуны 30 реалистичными манекенами. В ФК «Сеул» согласились, не проверив, что поставщик оказался производителем секс-игрушек: «Они выглядели очень человекоподобно, но мы и представить не могли, что это куклы для секса».

Представители Dalcom заявили Би-би-си, что извинились перед футбольной командой. Но подчеркнули, что «болельщицы» — не секс-куклы, а «премиальные манекены». Что это не означает, поставщик не уточнил.

#соцсети #спорт #новости

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31 комментарий
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Уютный Багажник

21

Однажды стадион посетила группа девушек, после того как фанаты узнали, что с ними можно заниматься сексом, руководство клуба засыпали жалобами. Директор ФК извинился и заверил что они и сами не знали о таких возможностях девушек и никогда не практиковали подобное. "Они выглядели в точности как люди" - пожаловался главный менеджер команды. 

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Алексей Мирасов

Уютный
1

Блжадь, это какая-то неироничная выходит экранизация того мем формата в полном объеме.

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Первичный глобус

17

Так какая разница? Они же все равно одетые

Ответить

Лысый фонарь

6

Есть видео встречи с фанатками после матча?

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Андрей Капралов

Лысый
0

для тебя - нет

Ответить

Sergey Volkov

Андрей
0

хам

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Жилищный инструмент

5

«Они выглядели очень человекоподобно, но мы и представить не могли, что это куклы для секса»

Какие там в Корее неиспорченные люди живут. 

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Ирина Белякова

Жилищный
0

Врут, куклам в руки дали баннеры в поддержку игроков, а вместо подписей - реклама кукол этих

Ответить

Жилищный инструмент

Ирина
0

😲

Ответить

Богатый щит

4

А в чем проблема-то?

Ответить

Ирина Белякова

2

Не просто "премиальные маникены", а с неприкрытой рекламой этих кукол

Ответить

Yuri Miller

Ирина
2

После игры игроки могут пойти на трибуну расслабиться

Ответить

Громкий татарин

Yuri
1

И не заразятся как от живых болельщиц! 

Ответить

Yuri Miller

Громкий
1

До поры до времени

Ответить

Эмиль Сулейманов

Ирина
1

Ну... SOLOSу пора тарится силиконом, ща все мощности надо будет врубать, после такого-то успешного пиара.

Ответить

Многолетний хичхакер

2

ЗА ЧТО ИЗВИНЯТЬСЯ??

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Vladimir Chepushtanov

2
Ответить

Пётр Фильчаков

2

«Они выглядели очень человекоподобно, но мы и представить не могли, что это куклы для секса»

Ответить

Иван Семёныч

1

Они выглядели очень человекоподобно, но мы и представить не могли, что это куклы для секса

Ответить

Благоприятный Орзэмэс

Иван
0

Шо человеков таких не видел

Ответить

Иван Семёныч

Благоприятный
0

манекенов таких не видел

Ответить

Громкий татарин

1

держали в руках баннеры с рекламой вебкам-моделей, чья внешность стала основой кукол

мы и представить не могли, что это куклы для секса

🤔

Ответить

Игорь Рачук

1

Мотивация футболистов кратно возросла!

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Aleks Ad

0

а разницы то никто и не заметил

Ответить

Юрий Камерер

0

так вот для кого тот шуруповерт был
https://tjournal.ru/handmade/170190-nuzhno-li-eto-gerlam?comment=3465453

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Aram Mirzoyants

0

случайно заказали,
случайно посадили,
случайно трахнули

Ответить

Yuri Miller

Aram
0

наша страна, ... решение

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LC

0

Матчи рано или поздно заканчиваются - а "болельщиц" надо и дальше использовать. Были бы манекены - пришлось бы стадиону организовывать продажу одежды, что муторно. С такими проще...

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Yuri Miller

LC
0

по домам растащат, пригодятся

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Благоприятный Орзэмэс

0

Что это не означает, поставщик не уточнил.

@Женя Кузьмин "не" лишняя

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alex twit

0

да уж, не было бы счастья, да ковидло помогло

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