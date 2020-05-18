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Ольга Щербинина
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В Воронеже волонтёр «Единой России» продавала продукты для малоимущих семей в чате с соседями Материал редакции

Один набор стоит около 2-2,5 тысяч рублей.

31 комментарий
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Волонтёр «Единой России» в Воронеже продала продуктовые наборы, которые предназначались бедным семьям в качестве помощи во время пандемии. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Девушка продавала продукты в чате жителей ЖК «Цветной бульвар» по низким ценам: сахар по 30 рублей, сыр и колбасу — 100 рублей, конфеты — 25 рублей, вафли и печенье — 40 рублей. Скриншот её сообщения 13 мая опубликовали в паблике «Мой и твой Воронеж».

В региональном отделении «Единой России» рассказали, что девушка успела проработать волонтёром два дня, забрать семь наборов и продать «большую часть». Её нашли с помощью соседей и попросили публично извиниться. 14 мая появился пост с извинениями.

В полицию на девушку пока не заявляли, но сразу исключили её из волонтёрского центра. «Сейчас её аккаунт удалён, а телефон выключен», — рассказала представительница партии. Как пояснили в волонтёрском центре, один набор стоит около 2-2,5 тысяч рублей. Всем, кто не получил продуктовые наборы, уже оказали помощь.

#новости #карантинвроссии

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31 комментарий
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Jaroslav Komkov

12

Я не то что адвокат дьявола, но какая-то левая волонтерша украла продукты на 12000 рублей. Едро тут только для заголовка

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Ответный завод

Jaroslav
22

Ну что поделать, раз с названием этой партии связывают возможность украсть и стащить что-нибудь.

Ответить

Yuri Miller

Ответный
5

Если в партии воруют за деньги, то Волонтёры партии воруют бесплатно.

Ответить

Лысый фонарь

Jaroslav
2

А 12к? Да хуйня, пускай воруют

Ответить

Jaroslav Komkov

Лысый
3

Нет, но волонтер не равно член едра

Ответить

Ответный завод

Jaroslav
3

Ну она девушка, так что точно не член.

Ответить

Yuri Miller

Ответный
7

игра слов прелестная. Пизда Единой России)

Ответить

Max Yankov

Jaroslav
0

Р - репутация.

Ответить

Автомобильный Илья

5

Барышня пойдет на повышение!

Ответить

Al

4

В полицию на девушку пока не заявляли, но сразу исключили её из волонтёрского центра.

Строго то как. Странно, что не повысили по всей строгости единой россии. 

Ответить

Yuri Miller

Al
0

Ну вот теперь заявили. Публикация о преступлении в СМИ должна расследываться. Скажут западная провокация, её телефон мол взломали агенты Госдепа.

Ответить

Coronadoden

3
Ответить

Эмиль Рубанов

2

Как пояснили в волонтёрском центре, один набор стоит около 2-2,5 тысяч рублей

Начнем с того, что набор на фото стоит рублей 500 максимум, если в магните или пятерочке собирать.

Ответить

Евгений Клочков

Эмиль
1

Может быть не 2000, но и не 500 - только колбаса и сыр уже больше выйдут

Ответить

Эмиль Рубанов

Евгений
4

сыр красная цена, колбаса из говяжьих анусов - ну 300 максимум вдвоем, окей. Накидываем еще сотню-другую.

Ответить

Евгений Клочков

Эмиль
0

Такое ощущение, будто в магазе вам родители еще покупают 

На фото видно, что за сыр
На красную цену не похож

Колбаса даже из говяжьих анусов без скидки минимум 200 рупичей выйдет

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Эмиль Рубанов

Евгений
0

сыр 172 рубля в Глобусе, дороговато но ок, в пятерочке дешевле скорее всего

колбасу разобрать не могу на фото, помогите зоркие соколы

Сыр Сливочный Вкуснотеево 45%, 200 г — купить в…
Сыр Сливочный Вкуснотеево 45%, 200 г
online.globus.ru
Ответить

Евгений Клочков

Эмиль
0

кек, а у меня он по 200 где нашел
несправедлива(

колбаса какая-то из "черкизовской", судя по упаковке
если взять брауншвейгскую - то она без скидок нашел 300 с копейками

так шо только по одному батону колбасы и сыра уже пятихат выйдет, даже если их в наборе по штуке - уже больше выходит

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Abram Dikoy

Эмиль
0

Ну так окажется что сначала попилили едросы, а только потом волонтеры

Ответить

Эмиль Рубанов

Abram
0
Ответить

Тактический магнит

2

Не понимаю, за что её ругают? Она пошла в волонтёрский центр организации, известной тем, что её участники воруют и наживаются на бедах граждан, и... украла что-то и попыталась нажиться на гражданах?

Это как штрафовать её за то, что она мусор в мусорный бак выбросила.

Ответить

theomism

1

жалко, что тушенка закончилась

Ответить

Автомобильный Илья

theomism
1

Ты о еде не думай, тебе ещё голодать и голодать

Ответить

Yuri Miller

Автомобильный
2

аха прошу помощи, закончилась тушёнка, уже начинаю облизывать яйца)

Ответить

Автомобильный Илья

Yuri
3
Ответить

Yuri Miller

Автомобильный
0

Именно так

Ответить

LC

1

"Единая Россия" кому-то что-то раздавала? Бесплатно? Ой, не верю.

Ответить

Шумный кот

0

В полицию на девушку пока не заявляли

Своих не сдаём!

Ответить

alex twit

0

в паблике «Мой и твой разбомбленный Воронеж»
ПЖиВ во всей красе, пидарасы ебаные

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Дима Попов

0

Типичный Воронеж. 

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Первичный глобус

–1

Скрепно

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