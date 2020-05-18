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Один набор стоит около 2-2,5 тысяч рублей.
Волонтёр «Единой России» в Воронеже продала продуктовые наборы, которые предназначались бедным семьям в качестве помощи во время пандемии. Об этом сообщают «Вести Воронеж».
Девушка продавала продукты в чате жителей ЖК «Цветной бульвар» по низким ценам: сахар по 30 рублей, сыр и колбасу — 100 рублей, конфеты — 25 рублей, вафли и печенье — 40 рублей. Скриншот её сообщения 13 мая опубликовали в паблике «Мой и твой Воронеж».
В региональном отделении «Единой России» рассказали, что девушка успела проработать волонтёром два дня, забрать семь наборов и продать «большую часть». Её нашли с помощью соседей и попросили публично извиниться. 14 мая появился пост с извинениями.
В полицию на девушку пока не заявляли, но сразу исключили её из волонтёрского центра. «Сейчас её аккаунт удалён, а телефон выключен», — рассказала представительница партии. Как пояснили в волонтёрском центре, один набор стоит около 2-2,5 тысяч рублей. Всем, кто не получил продуктовые наборы, уже оказали помощь.
Я не то что адвокат дьявола, но какая-то левая волонтерша украла продукты на 12000 рублей. Едро тут только для заголовка
Ну что поделать, раз с названием этой партии связывают возможность украсть и стащить что-нибудь.
Если в партии воруют за деньги, то Волонтёры партии воруют бесплатно.
Лысый фонарь
А 12к? Да хуйня, пускай воруют
Нет, но волонтер не равно член едра
Ну она девушка, так что точно не член.
В полицию на девушку пока не заявляли, но сразу исключили её из волонтёрского центра.
Строго то как. Странно, что не повысили по всей строгости единой россии.
Ну вот теперь заявили. Публикация о преступлении в СМИ должна расследываться. Скажут западная провокация, её телефон мол взломали агенты Госдепа.
Как пояснили в волонтёрском центре, один набор стоит около 2-2,5 тысяч рублей
Начнем с того, что набор на фото стоит рублей 500 максимум, если в магните или пятерочке собирать.
Может быть не 2000, но и не 500 - только колбаса и сыр уже больше выйдут
сыр красная цена, колбаса из говяжьих анусов - ну 300 максимум вдвоем, окей. Накидываем еще сотню-другую.
Такое ощущение, будто в магазе вам родители еще покупают
На фото видно, что за сыр
На красную цену не похож
Колбаса даже из говяжьих анусов без скидки минимум 200 рупичей выйдет
сыр 172 рубля в Глобусе, дороговато но ок, в пятерочке дешевле скорее всего
колбасу разобрать не могу на фото, помогите зоркие соколы
кек, а у меня он по 200 где нашел
несправедлива(
колбаса какая-то из "черкизовской", судя по упаковке
если взять брауншвейгскую - то она без скидок нашел 300 с копейками
так шо только по одному батону колбасы и сыра уже пятихат выйдет, даже если их в наборе по штуке - уже больше выходит
Ну так окажется что сначала попилили едросы, а только потом волонтеры
жалко, что тушенка закончилась
Автомобильный Илья
Ты о еде не думай, тебе ещё голодать и голодать
аха прошу помощи, закончилась тушёнка, уже начинаю облизывать яйца)
в паблике «Мой и твой разбомбленный Воронеж»
ПЖиВ во всей красе, пидарасы ебаные