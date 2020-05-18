Один набор стоит около 2-2,5 тысяч рублей.

В закладки

Волонтёр «Единой России» в Воронеже продала продуктовые наборы, которые предназначались бедным семьям в качестве помощи во время пандемии. Об этом сообщают «Вести Воронеж».

Девушка продавала продукты в чате жителей ЖК «Цветной бульвар» по низким ценам: сахар по 30 рублей, сыр и колбасу — 100 рублей, конфеты — 25 рублей, вафли и печенье — 40 рублей. Скриншот её сообщения 13 мая опубликовали в паблике «Мой и твой Воронеж».

В региональном отделении «Единой России» рассказали, что девушка успела проработать волонтёром два дня, забрать семь наборов и продать «большую часть». Её нашли с помощью соседей и попросили публично извиниться. 14 мая появился пост с извинениями.