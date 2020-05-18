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В больнице вычислили, кто из персонала общался с журналистами.
Издание «Бел.ру» переписало текст о жалобах медсёстер городской больницы №2, где рассказывалось о трудностях, с которыми сталкиваются медики во время пандемии Covid-19. На это обратил внимание «Белгород №1».
Материал появился на сайте 13 мая. В нём две медсестры анонимно рассказали, что им пришлось начинать работать с коронавирусными пациентами по обычным видео в сети, что сотрудников нормально не обучили надевать защитные костюмы, а спецтранспорт возит только ночную смену, остальные же добираются в больницу и обратно сами. Также они пожаловались на отсутствие обещанных выплат.
14 мая текст отправили на доработку — в «Бел.ру» пояснили, что материал вернут позже, добавив комментарий руководства больницы. На следующий день его вновь опубликовали. В тексте появились комментарии главврача больницы Антона Бондарева и замглавы департамента здравоохранения Людмилы Крыловой.
Из материала пропали ряд высказываний, которые были там изначально. Например, из абзаца об инструкторе, которая пришла учить носить средства защиты, убрали фразу (отмечена курсивом): «туда пришла непонятная женщина, которая сама толком не умела надевать защитный костюм, но пыталась научить нас». Удалили абзацы о том, что медсёстры не знали, как обращаться с коронавирусными больными, отсутствии респираторов, пластиковых пакетах вместо бахил и защитных костюмах не по размеру. Предложение о больных коронавирусом медиках также пропало: «У нас на двух этажах лежат двое наших больных сотрудников из приёмника».
Главный врач в интервью рассказал, что в больнице вычислили, кто именно из медсестёр общался с журналистами. По его словам, сейчас эти девушки говорят, что «совершили большую ошибку и глупость».
Вся медицина военнообязанная, и никаким образом никто не должен стоять на коленях и уговаривать кого-то: «Пойдите, пожалуйста, сделайте это». Это личное качество человека, пришедшего в медицину, и его профессиональный долг.
Вот пусть сами департаментские крысы и идут лечить больных без СИЗ и денег
А то чуть припечет - вспомнили, суки, о долге и призвании
Окей, представим, что медицина и правда военнообязанная. Солдат-то не отправляют в тапках и с деревянными палками сражаться.
В больнице вычислили
Да эти пидары только недовольных и могут вычислять, да зп себе нехуевую начислять. Чтоб их черти в аду ебали
Сук, ебучий Шерлок
Да, сложно. Но я пока не вижу, чтоб люди с ног валились.
Жаль что медсестры не попёрли дальше, даже если бы уволили, был бы резонанс, глядишь гандона глав врача выгнали бы с должности, мразь кабинетная
Из названия можно было представить что Главврач совершил глупость. Но к счастью показалось.
Ну вобщем понятно что когда идет мухлеж со статистикой, то с реальными наблюдениями врачей смухлевать не получится. Это точно не последнее сообщение что кого-то заткнули.
я иногда представляю, как после таких опусов реально собирается весь младший персонал и кто-нибудь говорит: «да ну их в пизду, сколько можно ноги об меня вытирать?», идут полным составом в кабинет главврача, где тот же лидер, точно также уверенно заявляет: «мы решили, что ну вас нахуй, носите утки сами» и уходят.
несмотря на угрозы, что-то там про трудовые книжки, увольнения по статье, вот просто «ебитесь вы тут все трехфазным током» и занавес.
персонала нет, работать некому, наглая главная тётка рвёт волосы на жопе от бессилия.
но, увы, это невозможно. причём в любой профессии :/ нет у нас профсоюзов рабочих, нет смелости в принятии таких решений (безусловно из-за множества факторов, никого не осуждаю), нет коллектива (по тем же причинам, в общем-то, что и по предыдущему пункту).
жаль. я порвался.
А что, медсестер вызвали из запаса в связи с военными действиями или на учения?
В иных случаях ограничения прав не допускаются