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Ольга Щербинина
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Белгородский сайт изменил текст о жалобах медиков. Главный врач рассказал, что они признали свою «ошибку и глупость» Материал редакции

В больнице вычислили, кто из персонала общался с журналистами.

15 комментариев
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Издание «Бел.ру» переписало текст о жалобах медсёстер городской больницы №2, где рассказывалось о трудностях, с которыми сталкиваются медики во время пандемии Covid-19. На это обратил внимание «Белгород №1».

Материал появился на сайте 13 мая. В нём две медсестры анонимно рассказали, что им пришлось начинать работать с коронавирусными пациентами по обычным видео в сети, что сотрудников нормально не обучили надевать защитные костюмы, а спецтранспорт возит только ночную смену, остальные же добираются в больницу и обратно сами. Также они пожаловались на отсутствие обещанных выплат.

14 мая текст отправили на доработку — в «Бел.ру» пояснили, что материал вернут позже, добавив комментарий руководства больницы. На следующий день его вновь опубликовали. В тексте появились комментарии главврача больницы Антона Бондарева и замглавы департамента здравоохранения Людмилы Крыловой.

Вся медицина военнообязанная, и никаким образом никто не должен стоять на коленях и уговаривать кого-то: «Пойдите, пожалуйста, сделайте это». Это личное качество человека, пришедшего в медицину, и его профессиональный долг.

замглавы департамента здравоохранения Белгородской области
Людмила Крылова

Из материала пропали ряд высказываний, которые были там изначально. Например, из абзаца об инструкторе, которая пришла учить носить средства защиты, убрали фразу (отмечена курсивом): «туда пришла непонятная женщина, которая сама толком не умела надевать защитный костюм, но пыталась научить нас». Удалили абзацы о том, что медсёстры не знали, как обращаться с коронавирусными больными, отсутствии респираторов, пластиковых пакетах вместо бахил и защитных костюмах не по размеру. Предложение о больных коронавирусом медиках также пропало: «У нас на двух этажах лежат двое наших больных сотрудников из приёмника».

Главный врач в интервью рассказал, что в больнице вычислили, кто именно из медсестёр общался с журналистами. По его словам, сейчас эти девушки говорят, что «совершили большую ошибку и глупость».

Да, сложно. Но я пока не вижу, чтоб люди с ног валились. Мы внутри работаем с коллективом, кто-то жалуется на усталость, кто-то говорит, что всё нормально. Надо отдать должное: эти люди работают всё равно, что на передовой.

Антон Бондарев
главный врач городской больницы №2 Белгорода

#новости #медиа #карантинвроссии #врачи

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15 комментариев
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Евгений Клочков

26

Вся медицина военнообязанная, и никаким образом никто не должен стоять на коленях и уговаривать кого-то: «Пойдите, пожалуйста, сделайте это». Это личное качество человека, пришедшего в медицину, и его профессиональный долг.

Вот пусть сами департаментские крысы и идут лечить больных без СИЗ и денег
А то чуть припечет - вспомнили, суки, о долге и призвании

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Михаил Мятный

Евгений
1

Окей, представим, что медицина и правда военнообязанная. Солдат-то не отправляют в тапках и с деревянными палками сражаться. 

Ответить

alex twit

11

В больнице вычислили
Да эти пидары только недовольных и могут вычислять, да зп себе нехуевую начислять. Чтоб их черти в аду ебали

Ответить

bor_vn

alex
5

Ада нет, эти ребята проживут прекрасную жизнь и умрут в окружении любящей семьи. 

Ответить

Пожилой Мартингал

3

Сук, ебучий Шерлок 

Да, сложно. Но я пока не вижу, чтоб люди с ног валились. 

Ответить

Нежный ихтиандр

Пожилой
4
Ответить

Вячеслав Шиленков

2

Жаль что медсестры не попёрли дальше, даже если бы уволили, был бы резонанс, глядишь гандона глав врача выгнали бы с должности, мразь кабинетная 

Ответить

Роман Боронин

1

Из названия можно было представить что Главврач совершил глупость. Но к счастью показалось.

Ответить

Sergey Feiler

0

Статистика частоты подобных новостей есть?

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FOX

0

Извинись! 

Ответить

Александр Мирошников

0

Запугали медсестр и теперь радуются

Ответить

Ilya Shevraev

0

Ну вобщем понятно что когда идет мухлеж со статистикой, то с реальными наблюдениями врачей смухлевать не получится. Это точно не последнее сообщение что кого-то заткнули.

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Пальто в коне

0

я иногда представляю, как после таких опусов реально собирается весь младший персонал и кто-нибудь говорит: «да ну их в пизду, сколько можно ноги об меня вытирать?», идут полным составом в кабинет главврача, где тот же лидер, точно также уверенно заявляет: «мы решили, что ну вас нахуй, носите утки сами» и уходят.
несмотря на угрозы, что-то там про трудовые книжки, увольнения по статье, вот просто «ебитесь вы тут все трехфазным током» и занавес.
персонала нет, работать некому, наглая главная тётка рвёт волосы на жопе от бессилия.

но, увы, это невозможно. причём в любой профессии :/ нет у нас профсоюзов рабочих, нет смелости в принятии таких решений (безусловно из-за множества факторов, никого не осуждаю), нет коллектива (по тем же причинам, в общем-то, что и по предыдущему пункту).
жаль. я порвался.

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Zasad Asdasd

0

А что, медсестер вызвали из запаса в связи с военными действиями или на учения? 
В иных случаях ограничения прав не допускаются

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Бунт Протеста

0

Хуеннохуязанная

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