В больнице вычислили, кто из персонала общался с журналистами.

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Издание «Бел.ру» переписало текст о жалобах медсёстер городской больницы №2, где рассказывалось о трудностях, с которыми сталкиваются медики во время пандемии Covid-19. На это обратил внимание «Белгород №1».

Материал появился на сайте 13 мая. В нём две медсестры анонимно рассказали, что им пришлось начинать работать с коронавирусными пациентами по обычным видео в сети, что сотрудников нормально не обучили надевать защитные костюмы, а спецтранспорт возит только ночную смену, остальные же добираются в больницу и обратно сами. Также они пожаловались на отсутствие обещанных выплат.

14 мая текст отправили на доработку — в «Бел.ру» пояснили, что материал вернут позже, добавив комментарий руководства больницы. На следующий день его вновь опубликовали. В тексте появились комментарии главврача больницы Антона Бондарева и замглавы департамента здравоохранения Людмилы Крыловой.

Вся медицина военнообязанная, и никаким образом никто не должен стоять на коленях и уговаривать кого-то: «Пойдите, пожалуйста, сделайте это». Это личное качество человека, пришедшего в медицину, и его профессиональный долг. замглавы департамента здравоохранения Белгородской области Людмила Крылова

Из материала пропали ряд высказываний, которые были там изначально. Например, из абзаца об инструкторе, которая пришла учить носить средства защиты, убрали фразу (отмечена курсивом): «туда пришла непонятная женщина, которая сама толком не умела надевать защитный костюм, но пыталась научить нас». Удалили абзацы о том, что медсёстры не знали, как обращаться с коронавирусными больными, отсутствии респираторов, пластиковых пакетах вместо бахил и защитных костюмах не по размеру. Предложение о больных коронавирусом медиках также пропало: «У нас на двух этажах лежат двое наших больных сотрудников из приёмника».

Главный врач в интервью рассказал, что в больнице вычислили, кто именно из медсестёр общался с журналистами. По его словам, сейчас эти девушки говорят, что «совершили большую ошибку и глупость».