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Артём Мазанов
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На «КиноПоиск HD» появился детский режим — с подборкой фильмов по возрастным ограничениям и родительским контролем Материал редакции

Если родители решат, что ребёнок посмотрел достаточно — они смогут с другого устройства ограничить дальнейший просмотр.

19 комментариев
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Изображение «КиноПоиск HD»

В онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» появился детский режим. Теперь родители могут создать отдельные профили для детей, указав их имена и возрастные ограничения. Об этом компания рассказала TJ.

В детском режиме на основе персональных рекомендаций формируются отдельные списки фильмов, сериалов и мультфильмов, которые подходят для детей. Родители могут выбрать, фильмы каких возрастных ограничений может смотреть ребёнок.

Если родители решат, что ребёнок на сегодня посмотрел достаточно — они смогут с мобильного телефона запретить дальнейший просмотр на детском аккаунте, тогда после завершения фильма или серии персонажи из «Смешариков» сообщат, что «на сегодня просмотры завершаем, до созвона». Блокировку можно снять также в мобильном приложении.

Одновременно с запуском детского режима на «КиноПоиск HD» эксклюзивно появились четыре серии нового сезона «Смешариков», в мае и июне выйдут ещё восемь эпизодов. В честь этого онлайн-кинотеатр поменял логотип браузерной версии, а вместо стандартных звёздочек в оценках появился Крошик.

#новости #кинопоиск

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19 комментариев
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Уютный Багажник

7

Жду новостей о том, как эта хрень заглючила и показала карапузу зелёного слоника. 

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Персональный коктейль

Уютный
2

Ребенок сразу повзрослеет, никак не прикопаться.

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Уютный Багажник

Персональный
3

Оставляешь своего мелкого одного в комнате, смотреть Кинопоиск. Возвращаешься через час, а там Пахом сидит.

Ответить

Персональный коктейль

Уютный
4

А он тебе с сестрой тарелку говна приготовил.

Ответить

Уютный Багажник

Персональный
1

 А он тебе с сестрой тарелку говна приготовил.

Что-то мне подсказывает, что дети и без Пахома подобные подарочки регулярно преподносят родителям)

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Владислав Покровский

1

Если честно, то новые Смешарики просто ахуительнейшие, 10/10. 

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George Weiler

1

За смешарики и двор стреляю в упор

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Ольга Семенова

0

Детский режим с подборкой фильмов по возрастным ограничениям 0+, 3+, 18+

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Ответный диод

0

Ну такое.
Хотя учитывая, что Кинопоиск пытается быть русским Netflix, то почему бы и нет

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bor_vn

0

Когда раздел с  порно добавят?!

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Ответственный парфюмер

bor_vn
0

Яндекс.Видео?)

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bor_vn

Ответственный
0

Там реклама и неудобно.
Хотя контент иногда и правда хороший. 

Ответить

tapav

0

Хороший сервис, и развивается. На текущий момент ЯндексПлюс вообще самая выгодная подписка, практически маст хев.

Ответить

Andrew Makarov

0

В это странное время, новости про Яндекс кажутся уже нормальны и позитивными. Спасибо!

Ответить

Открытый Никита

0

лучше бы добавил приложение в Sony Store

Ответить

Ответственный парфюмер

Открытый
0

Если ты про PS Store, то у них в планах)

Ответить

Анна Вилкова

0

https://stihi.ru/2020/05/18/4998

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Максим Шпилёв

0

Яндекс джорнал

Ответить

Jesus Surfer

0

Кинопоиск конечно дно. Я уже заебался там подписки оформлять и один хуй когда фильм включаю просит какие то там ссаные сто рублей еще накинуть. Эпл тв онли остальное кал

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