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Если родители решат, что ребёнок посмотрел достаточно — они смогут с другого устройства ограничить дальнейший просмотр.
В онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» появился детский режим. Теперь родители могут создать отдельные профили для детей, указав их имена и возрастные ограничения. Об этом компания рассказала TJ.
В детском режиме на основе персональных рекомендаций формируются отдельные списки фильмов, сериалов и мультфильмов, которые подходят для детей. Родители могут выбрать, фильмы каких возрастных ограничений может смотреть ребёнок.
Если родители решат, что ребёнок на сегодня посмотрел достаточно — они смогут с мобильного телефона запретить дальнейший просмотр на детском аккаунте, тогда после завершения фильма или серии персонажи из «Смешариков» сообщат, что «на сегодня просмотры завершаем, до созвона». Блокировку можно снять также в мобильном приложении.
Одновременно с запуском детского режима на «КиноПоиск HD» эксклюзивно появились четыре серии нового сезона «Смешариков», в мае и июне выйдут ещё восемь эпизодов. В честь этого онлайн-кинотеатр поменял логотип браузерной версии, а вместо стандартных звёздочек в оценках появился Крошик.
Жду новостей о том, как эта хрень заглючила и показала карапузу зелёного слоника.
Ребенок сразу повзрослеет, никак не прикопаться.
Оставляешь своего мелкого одного в комнате, смотреть Кинопоиск. Возвращаешься через час, а там Пахом сидит.
А он тебе с сестрой тарелку говна приготовил.
А он тебе с сестрой тарелку говна приготовил.
Что-то мне подсказывает, что дети и без Пахома подобные подарочки регулярно преподносят родителям)
Когда раздел с порно добавят?!
Ответственный парфюмер
Яндекс.Видео?)
Хороший сервис, и развивается. На текущий момент ЯндексПлюс вообще самая выгодная подписка, практически маст хев.
В это странное время, новости про Яндекс кажутся уже нормальны и позитивными. Спасибо!
Кинопоиск конечно дно. Я уже заебался там подписки оформлять и один хуй когда фильм включаю просит какие то там ссаные сто рублей еще накинуть. Эпл тв онли остальное кал