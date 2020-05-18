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Новости
Ольга Щербинина
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В Сочи мужчина пытался сбежать из обсерватора. За ним устроили погоню росгвардейцы Материал редакции

Мужчина сорвали овации зрителей, а федерация регби России оценила забег «спортсмена».

48 комментариев
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Видео с тем, как мужчина убегает от пятерых росгвардейцев в сочинском обсерваторе, опубликовал Telegram-канал «Сочи онлайн». Зрители, наблюдавшие за этой картиной, одобрили его действия.

Острожно, в ролике присутствует нецензурная брань

Как сообщили TJ в главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, военнослужащие ведомства пресекли попытку мужчины покинуть обсерватор. Его привлекли к административной ответственности. По данным Life shot, суд арестовал его на трое суток и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Один из пользователей твиттера попросил Федерацию регби России обратить внимание на «чистый занос». Там ответили, что такому «спортсмену» надо дать «мяч в руки и [отправить его] на просмотр».

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#новости #карантинвроссии

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48 комментариев
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Родной жар

57

Ебанаты все - росгвардия, чувак, зрители, федерация регби, я, ты.

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Дмитрий Новик

Родной
19

Наконец-то блять нормальное описание ситуации. 

Ответить

умный человек

Дмитрий
4

У кого как, а мы в детстве с пацанами во дворе так же бегали.

Ответить

Дорогой космос

умный
1

От пьяного соседа?

Ответить

умный человек

Дорогой
2

когда играли в соседнем дворе, и такое было.

Ответить

Виталий Иванович Иванов

умный
1

Видосы сохранились? 🧐

Ответить

умный человек

Виталий
2

это была эпоха видаков, фотоплёнок кодак когда выбирали на что потратить кадры, а о съёмке видео можно было не мечтать

Ответить

Евгений Клочков

13

Это ж тот обсерватор про который чел неделю назад писал, лул

Ответить

Евгений Мартынов

Евгений
9

Это ж тот чел!

Ответить

Andre Macareno

Евгений
0

Тоже так подумал

Ответить

ouxen

Евгений
0

видимо там слишком хорошо сидится

Ответить

Василий Лебедев

Евгений
0

Люди там один за одним потихоньку отпускают ситуацию.

Ответить

Енот Волшебный

12

Сколько нужно росгвардейцев, чтобы обосраться?

Ответить

Darya Timofeeva

Енот
1

Пять

Ответить

Енот Волшебный

Darya
2

Давай дневник.

Ответить

Грузинский ключ

Darya
2

Дашенций, здарова!

Ответить

Darya Timofeeva

Грузинский
0

Привет, Пашенька!!!

Ответить

Владимир Филатов

Енот
1

Как минимум 1

Ответить

Енот Волшебный

Владимир
0

Чуть больше нуля.

Ответить

Jesus Surfer

9

Я дважды убегал от мусоров, всегда это было легко и смешно. Последний раз лет 8 назад я с другом убегал от 3х ментов на расстоянии 10 метров стартанул, бежал бля и ржал во весь голос от абсурда происходчщего. Менты через 1 минуту просио забили

Ответить

Василий Лебедев

Jesus
10

По новому закону придется убегать от пуль.

Ответить

Андрей Гришин

Василий
0

Новый закон после стрельбы по людям заставит нелюбить полицию до степени ненависти. Так что не факт, что что-то особо изменится в таких ситуациях, как на видео

Ответить

Василий Лебедев

Андрей
0

Да они и сейчас в лучиках нашей любви не купаются)

Ответить

solawind

7

Хуево бегать в сапогах и форме, они это могут делать только на небольшие расстояния. Я еще на прошлогодних митингах в Москве удивлялся, как люди в шортах и кроссах стоят и ждут пока к ним дотопают росгвардейцы в шлемах и сапогах и повинтят, вместо того чтобы просто отбежать

Ответить

Тактический магнит

solawind
0

После десяти сезонов Walking Dead вполне нормально смотрится.

Ответить

Грузинский ключ

1
Ответить

Евгений Мартынов

Грузинский
8

Ну или такой вариант

Ответить

Andre Macareno

Евгений
4

Ффух, я уж хотел дурку вызывать, думал, Бенни Хилла не найду в комментах

Ответить

Евгений Мартынов

Andre
0

Идеально ложится на видеоряд.

Ответить

Первичный глобус

2

Когда накуренный убегаешь от ментов

Ответить

Yuri Miller

Первичный
1

что-то ты хуйню покурил а не планчик, нормальный бы тебе сбежать не дал

Ответить

Первичный глобус

Yuri
0

То ты нормальной сативы не пробовал значит

Ответить

Yuri Miller

Первичный
1

Нормальную сативу мало кто выращивает, так как выгоднее выращивать индику если на продажу. Сатива растёт долго. И семена стоят дороже. Самое дешёвое что видел - сорт Shiva, больше сатива чем индика. Да и рост кустов - в природе паливно. Дома подавно. (не выращивал шмаль на территории РФ, не думайте)

Ответить

Либеральный щит

Yuri
0

А как её в природе вообще выращивать? Её ведь пчёлки дичкой опылят и хана твоему сортовому кустику

Ответить

Ivan

Либерал…
0

покупаешь автофемки и выращиваешь в кладовке с угольным фильтром, нефиг сортовые кусты на природе растить

Ответить

Джордж Харви

Ivan
0

Ух бля, пацанчики то пустились во все тяжкие

Ответить

Первичный глобус

Yuri
0

Грустно, но всё так. Но есть еще умельцы у которых можно размутиться хорошей сативой

Ответить

Правительственный космос

2

Беги, Лола, беги!

Ответить

theomism

2

"когда убегаешь от полиции до принятия поправок, разрешающих им стрелять в любого человека, как предполагается, практически безнаказанно" (с) диванный юрист

Ответить

theomism

1

кажется, это мем

Ответить

Насущные Проблемы

1

Кажется, мужик решил просто пробежать пару кругов по двору и домой.

Ответить

Shamil Kalysbekov

0

Run, Forrest, run!

Ответить

Vladimir Vorobyev

Shamil
0

Ты глупый или что-то?
https://youtu.be/PxZ6cMQdZYo

Ответить

Shamil Kalysbekov

Vladimir
0

что-то 😒

Ответить

Криминальный Артем

0

КРОСИВО

Ответить

Al

0

Новая российская забава?

Ответить

Джордж Харви

0

Форрест Гамп

Ответить

Petr

0
Ответить
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