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Мужчина сорвали овации зрителей, а федерация регби России оценила забег «спортсмена».
Видео с тем, как мужчина убегает от пятерых росгвардейцев в сочинском обсерваторе, опубликовал Telegram-канал «Сочи онлайн». Зрители, наблюдавшие за этой картиной, одобрили его действия.
Как сообщили TJ в главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, военнослужащие ведомства пресекли попытку мужчины покинуть обсерватор. Его привлекли к административной ответственности. По данным Life shot, суд арестовал его на трое суток и оштрафовал на 15 тысяч рублей.
Один из пользователей твиттера попросил Федерацию регби России обратить внимание на «чистый занос». Там ответили, что такому «спортсмену» надо дать «мяч в руки и [отправить его] на просмотр».
Наконец-то блять нормальное описание ситуации.
У кого как, а мы в детстве с пацанами во дворе так же бегали.
Дорогой космос
От пьяного соседа?
Видосы сохранились? 🧐
это была эпоха видаков, фотоплёнок кодак когда выбирали на что потратить кадры, а о съёмке видео можно было не мечтать
Это ж тот обсерватор про который чел неделю назад писал, лул
Это ж тот чел!
Сколько нужно росгвардейцев, чтобы обосраться?
Пять
Грузинский ключ
Дашенций, здарова!
Как минимум 1
Я дважды убегал от мусоров, всегда это было легко и смешно. Последний раз лет 8 назад я с другом убегал от 3х ментов на расстоянии 10 метров стартанул, бежал бля и ржал во весь голос от абсурда происходчщего. Менты через 1 минуту просио забили
По новому закону придется убегать от пуль.
Новый закон после стрельбы по людям заставит нелюбить полицию до степени ненависти. Так что не факт, что что-то особо изменится в таких ситуациях, как на видео
Хуево бегать в сапогах и форме, они это могут делать только на небольшие расстояния. Я еще на прошлогодних митингах в Москве удивлялся, как люди в шортах и кроссах стоят и ждут пока к ним дотопают росгвардейцы в шлемах и сапогах и повинтят, вместо того чтобы просто отбежать
Тактический магнит
После десяти сезонов Walking Dead вполне нормально смотрится.
Ну или такой вариант
Ффух, я уж хотел дурку вызывать, думал, Бенни Хилла не найду в комментах
что-то ты хуйню покурил а не планчик, нормальный бы тебе сбежать не дал
То ты нормальной сативы не пробовал значит
Нормальную сативу мало кто выращивает, так как выгоднее выращивать индику если на продажу. Сатива растёт долго. И семена стоят дороже. Самое дешёвое что видел - сорт Shiva, больше сатива чем индика. Да и рост кустов - в природе паливно. Дома подавно. (не выращивал шмаль на территории РФ, не думайте)
Либеральный щит
А как её в природе вообще выращивать? Её ведь пчёлки дичкой опылят и хана твоему сортовому кустику
Грустно, но всё так. Но есть еще умельцы у которых можно размутиться хорошей сативой
"когда убегаешь от полиции до принятия поправок, разрешающих им стрелять в любого человека, как предполагается, практически безнаказанно" (с) диванный юрист
Run, Forrest, run!
Ты глупый или что-то?
https://youtu.be/PxZ6cMQdZYo