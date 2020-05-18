Мужчина сорвали овации зрителей, а федерация регби России оценила забег «спортсмена».

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Видео с тем, как мужчина убегает от пятерых росгвардейцев в сочинском обсерваторе, опубликовал Telegram-канал «Сочи онлайн». Зрители, наблюдавшие за этой картиной, одобрили его действия.

Острожно, в ролике присутствует нецензурная брань

Как сообщили TJ в главном управлении Росгвардии по Краснодарскому краю, военнослужащие ведомства пресекли попытку мужчины покинуть обсерватор. Его привлекли к административной ответственности. По данным Life shot, суд арестовал его на трое суток и оштрафовал на 15 тысяч рублей.

Один из пользователей твиттера попросил Федерацию регби России обратить внимание на «чистый занос». Там ответили, что такому «спортсмену» надо дать «мяч в руки и [отправить его] на просмотр».