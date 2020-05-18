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Новости
Артём Мазанов
1168

Кабмин сообщил о планах создать авиакомпанию, в парке которой будут преимущественно российские самолёты: SSJ-100 и МС-21 Материал редакции

Накануне «Ведомости» рассказали, что у «Ростеха» скопилось 60 «Суперджетов», на которых пока нет покупателей — их и хотят передать новой авиакомпании.

30 комментариев
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Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что на базе принадлежащей «Ростеху» Red Wings создадут авиакомпанию, в парке которой будут преимущественно российские самолёты. Об этом пишет ТАСС.

Борисов уточнил, что до 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолётов SSJ-100 («Суперджет») и 16 самолётов МС-21. «Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, скажем так, эталонная модель организация сервиса и ремонта. Для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолёты уступают западным», — добавил он.

Сегодня на базе компании Red Wings, которая принадлежит «Ростеху», будет создана компания, где будет создан акцент на использование именно отечественной авиатехники.

Юрий Борисов
вице-премьер России

Борисов также назвал недопустимыми репутационные риски, которые на определённом этапе «с недолжным ремонтом и эксплуатацией самолетов, в том числе SSJ-100 понёс «Аэрофлот». Он не уточнил, о чём именно идёт речь.

14 января создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке поручил Владимир Путин. 15 мая «Ведомости» со ссылкой на источники рассказали, что у Объединённой авиастроительной корпорации (тоже входит в «Ростех) находится 60 «Суперджетов», на которых пока нет покупателей — их и хотят передать Red Wings.

Вечером 5 мая 2019 года «Суперджет» «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. На борту лайнера находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Из-за пожара погиб 41 человек, в том числе один ребёнок и бортпроводник. 2 октября командиру лайнера предъявили обвинение.

#новости #авиакомпании

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30 комментариев
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Евгений Долгий

16

Спасибо, что предупредили!

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solawind

Евгений
0

Увидев этот логотип — сдевай билеты и беги

Ответить

Константин Дмитриевич

solawind
0

Хз, постоянно ими летаю, жив здоров, бодр

Ответить

красивый комбинатор

7
Ответить

умный человек

5

Crash Airlines?

Ответить

Родной жар

4
Ответить

Усталый единорожек88

Родной
0

Тоже боюсь чтобы на мой дом не упали. 

Ответить

Персональный коктейль

4

Взрывной стартап

Ответить

bor_vn

2

Обязательно сделайте пуш, когда станет известно название авиакомпании. 
Спасите наши жизни!!!

Ответить

Denis Krivonosov

1

Еще бы сделали, чтоб SSJ и MC юзала только эта кампания. Было бы вообще замечательно.

Ответить

FOX

0

не будут брать - отключим газ

Ответить

Sakari Sauso

0

после всех проблем с сухим??

Ответить

Миша Сергеев

Sakari
0

Это решение проблем с перенаселением

Ответить

bor_vn

Миша
0

Но у нас нет проблем с перенаселением! 🧐

Ответить

Евгений Долгий

bor_vn
0

Дыра в пенсионном фонде требует безотлагательных действий. нет времени на раскачку жпг

Ответить

bor_vn

Евгений
0

Бесплатный рейс для пенсионеров в одну сторону?

Ответить

Евгений Долгий

bor_vn
0

Ви меня так спрашиваете, будто я знаю.

А я таки знаю, но не точно.

Ответить

Миша Сергеев

bor_vn
0

На опережение работают!🇳🇱

Ответить

Комментарий удален

Рог Кирилл

0

Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, скажем так, эталонная модель организация сервиса и ремонта.

А раньше этого нельзя было сделать?

Ответить

Иван Семёныч

Рог
0

а раньше отрабатывалась старая
эталонная модель организация сервиса и ремонта

че непонятного

Ответить

Igor Ivanov

0

Удачи!

Ответить

Artem Kondratev

0

На МС-21 есть хоть какая-то надежда. На Суперджете единственного раза хватило, чтобы больши никогда.

Ответить

Сергей Тогатов

Artem
0

А что с ним не так? Обычный мелкий самолет, для лоукостеров вполне сойдет. 

Ответить

Джордж Харви

Сергей
0

Если ты про Суперджет, то там все не так, от ЛТХ до комфортабельности.

Ответить

Усталый единорожек88

Artem
0

МС-21 еще даже не сертифицирован в ни в одной страны кроме рашки. 

Ответить

Иван Семёныч

Artem
0

А че, тебе не понравилось? я летал один раз, правда не в рф. ну да, с потолка капало и было шумновато, зато места много

Ответить

Автомобильный Илья

0

СуицидАвиа

Ответить

Усталый единорожек88

0

Авиакомпания для самоубийства. Дождались. 

Ответить

Тактический магнит

0
Ответить

Джордж Харви

0

Ну если МС-21 ещё не самый плохой самолёт, то Суперджет — это полный аллес

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