Накануне «Ведомости» рассказали, что у «Ростеха» скопилось 60 «Суперджетов», на которых пока нет покупателей — их и хотят передать новой авиакомпании.

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Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что на базе принадлежащей «Ростеху» Red Wings создадут авиакомпанию, в парке которой будут преимущественно российские самолёты. Об этом пишет ТАСС.

Борисов уточнил, что до 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолётов SSJ-100 («Суперджет») и 16 самолётов МС-21. «Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, скажем так, эталонная модель организация сервиса и ремонта. Для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолёты уступают западным», — добавил он.

Сегодня на базе компании Red Wings, которая принадлежит «Ростеху», будет создана компания, где будет создан акцент на использование именно отечественной авиатехники. Юрий Борисов вице-премьер России

Борисов также назвал недопустимыми репутационные риски, которые на определённом этапе «с недолжным ремонтом и эксплуатацией самолетов, в том числе SSJ-100 понёс «Аэрофлот». Он не уточнил, о чём именно идёт речь.

14 января создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке поручил Владимир Путин. 15 мая «Ведомости» со ссылкой на источники рассказали, что у Объединённой авиастроительной корпорации (тоже входит в «Ростех) находится 60 «Суперджетов», на которых пока нет покупателей — их и хотят передать Red Wings.