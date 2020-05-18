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Накануне «Ведомости» рассказали, что у «Ростеха» скопилось 60 «Суперджетов», на которых пока нет покупателей — их и хотят передать новой авиакомпании.
Вице-премьер России Юрий Борисов рассказал, что на базе принадлежащей «Ростеху» Red Wings создадут авиакомпанию, в парке которой будут преимущественно российские самолёты. Об этом пишет ТАСС.
Борисов уточнил, что до 2024 года эта компания должна приобрести до 60 самолётов SSJ-100 («Суперджет») и 16 самолётов МС-21. «Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, скажем так, эталонная модель организация сервиса и ремонта. Для того чтобы не было больше нареканий, что российские самолёты уступают западным», — добавил он.
Борисов также назвал недопустимыми репутационные риски, которые на определённом этапе «с недолжным ремонтом и эксплуатацией самолетов, в том числе SSJ-100 понёс «Аэрофлот». Он не уточнил, о чём именно идёт речь.
14 января создать авиакомпанию для перевозок на Дальнем Востоке поручил Владимир Путин. 15 мая «Ведомости» со ссылкой на источники рассказали, что у Объединённой авиастроительной корпорации (тоже входит в «Ростех) находится 60 «Суперджетов», на которых пока нет покупателей — их и хотят передать Red Wings.
Вечером 5 мая 2019 года «Суперджет» «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. На борту лайнера находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа. Из-за пожара погиб 41 человек, в том числе один ребёнок и бортпроводник. 2 октября командиру лайнера предъявили обвинение.
Спасибо, что предупредили!
Обязательно сделайте пуш, когда станет известно название авиакомпании.
Спасите наши жизни!!!
Еще бы сделали, чтоб SSJ и MC юзала только эта кампания. Было бы вообще замечательно.
после всех проблем с сухим??
Это решение проблем с перенаселением
Дыра в пенсионном фонде требует безотлагательных действий. нет времени на раскачку жпг
Комментарий удален
Одновременно в этой компании будет отрабатываться новая, скажем так, эталонная модель организация сервиса и ремонта.
А раньше этого нельзя было сделать?
а раньше отрабатывалась старая
эталонная модель организация сервиса и ремонта
че непонятного
На МС-21 есть хоть какая-то надежда. На Суперджете единственного раза хватило, чтобы больши никогда.
А что с ним не так? Обычный мелкий самолет, для лоукостеров вполне сойдет.
Если ты про Суперджет, то там все не так, от ЛТХ до комфортабельности.
Усталый единорожек88
МС-21 еще даже не сертифицирован в ни в одной страны кроме рашки.
А че, тебе не понравилось? я летал один раз, правда не в рф. ну да, с потолка капало и было шумновато, зато места много