Женщина почти год не выходит из квартиры.

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Профессора РУДН Ирину Карабулатову оштрафовали на 4 тысячи рублей за нарушение самоизоляции. У неё первая группа инвалидности — женщина уже год почти не выходит из квартиры, она прикована к постели. Об этом в Фейсбуке сообщила журналистка Наталия Панкратова. Она подчеркнула, что у профессора не нашли Covid-19.

Карабулатова рассказала, что в 2019 году перенесла операцию на позвоночнике, после которой не может самостоятельно ходить — у неё нарушено 90% двигательных функций. По её словам, несколько недель назад она почувствовала, что у нее обострился тонзиллит и вызвала врача, которые диагностировали ОРВИ. Она подписала обязательство не покидать квартиру в течение двух недель. В апреле власти Москвы приравняли больных ОРВИ к заражённым коронавирусом и запретили выходить из дома.

Женщина сообщила, что её оштрафовали за то, что она не установила приложение «Социальный мониторинг», через которое власти контролируют соблюдение самоизоляции. Она объяснила, что на её телефон нельзя поставить приложение по техническим причинам, но никто и не контролировал этот процесс и не предложил подходящее устройство.

Карабулатова также рассказала, что опротестовать решение нельзя, так как в приложении нет функции, где можно было бы сообщить о неправильном назначении штрафа. «Эта ситуация возмутительна и оскорбительна», — считает она.

Я была бы рада оплатить штраф, если бы служба главконтроля меня не отфутболила. Я вижу в этом коррупцию и халатное отношение. Ирина Карабулатова

Глава контрольного управления Москвы Евгений Данчиков пообещал разобраться со штрафом Карабулатовой. Он подчеркнул, что каждый такой факт находится на особом контроле ведомства. «С жалобами граждан мы всегда разбираемся в индивидуальном порядке, потому что ситуации разные бывают», — сказал Данчиков.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту публикаций в СМИ. Представитель прокуратуры отметила, что при наличии оснований нарушения устранят и восстановят права москвички.