На фоне расследования нападения на авиабазе во Флориде Уильям Барр назвал «неприемлемым» позицию Apple, что телефон может разблокировать только владелец устройства.

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Генеральный прокурор США Уильям Барр Фото Reuters

Генеральный прокурор США Уильям Барр назвал политику Аpple по защите персональных данных угрозой нацбезопасности. Он считает, что это может иметь «опасные последствия» для общественной безопасности. Об этом пишет Forbes.

Барр сообщил об этом на пресс-конференции в связи с расследованием вооружённого нападения на авиабазе во Флориде, при котором погибли четыре человека. Генпрокурор заявил, что правоохранительные органы в этом деле «фактически не получили никакой помощи от Apple». Он считает, что следствие нуждалось в такой помощи — из-за затянувшегося расследования «у сообщников [нападавшего] было больше времени, чтобы уничтожить улики».

Но ФБР всё равно удалось взломать два телефона стрелка. Каким именно образом, не уточняется. Правоохранительные органы выяснили, что нападавший был связан с группировкой «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в России). «Он был решительным террористом, который потратил годы, готовясь напасть на нас», — заявил директор ФБР Кристофер Рей.

Генпрокурор США назвал «маркетинговым решением», что Apple разрешает только владельцу устройства разблокировать его, независимо от обстоятельств. «Это неприемлемо», — добавил он.

Apple ранее утверждала, что предоставила следствию по этому делу «гигабайты информации, включая резервные копии iCloud, информацию об учётных записях и данные по транзакциям нескольких учётных записей».

Барр также обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, которые якобы пытаются организовать слежку за гражданами. По его данным, американская компания перемещает центры обработки данных по требованию этих стран.

Если технологические компании готовы выполнять требования авторитарных режимов, то у них нет оправданий в случае отказа сотрудничать со странами, где есть верховенство права, которые уважают приватность и гражданские свободы. Уильям Барр генеральный прокурор США

Директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, комментируя обвинения Барра, заявил, что заявления генпрокурора вызывают «снисходительную улыбку». «Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует», — считает он.