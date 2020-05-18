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На фоне расследования нападения на авиабазе во Флориде Уильям Барр назвал «неприемлемым» позицию Apple, что телефон может разблокировать только владелец устройства.
Генеральный прокурор США Уильям Барр назвал политику Аpple по защите персональных данных угрозой нацбезопасности. Он считает, что это может иметь «опасные последствия» для общественной безопасности. Об этом пишет Forbes.
Барр сообщил об этом на пресс-конференции в связи с расследованием вооружённого нападения на авиабазе во Флориде, при котором погибли четыре человека. Генпрокурор заявил, что правоохранительные органы в этом деле «фактически не получили никакой помощи от Apple». Он считает, что следствие нуждалось в такой помощи — из-за затянувшегося расследования «у сообщников [нападавшего] было больше времени, чтобы уничтожить улики».
Но ФБР всё равно удалось взломать два телефона стрелка. Каким именно образом, не уточняется. Правоохранительные органы выяснили, что нападавший был связан с группировкой «Аль-Каида» (террористическая организация, запрещенная в России). «Он был решительным террористом, который потратил годы, готовясь напасть на нас», — заявил директор ФБР Кристофер Рей.
Генпрокурор США назвал «маркетинговым решением», что Apple разрешает только владельцу устройства разблокировать его, независимо от обстоятельств. «Это неприемлемо», — добавил он.
Apple ранее утверждала, что предоставила следствию по этому делу «гигабайты информации, включая резервные копии iCloud, информацию об учётных записях и данные по транзакциям нескольких учётных записей».
Барр также обвинил Apple в сотрудничестве с Россией и Китаем, которые якобы пытаются организовать слежку за гражданами. По его данным, американская компания перемещает центры обработки данных по требованию этих стран.
Директор департамента международной информационной безопасности МИД России Андрей Крутских, комментируя обвинения Барра, заявил, что заявления генпрокурора вызывают «снисходительную улыбку». «Масштаб антироссийских обвинений достиг в США очередной фазы, а именно: бей своих, чтобы чужие боялись. Это плохо их характеризует», — считает он.
В феврале 2016 года Apple отказалась выполнять решение суда и предоставлять ФБР доступ к iPhone стрелка из Сан-Бернардино, убившего 14 человек. Глава компании Тим Кук заявлял, что если ФБР получит доступ к одному телефону, спецслужбы смогут проникнуть в любые устройства для отслеживания данных. В марте власти заявили, что им удалось взломать iPhone террориста.