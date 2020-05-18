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что происходит в интернете
По данным агентства, власти считают, что вирус могли занести люди, вернувшиеся из России.
Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев на северо-востоке страны.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным агентства, только в провинции Цзилинь зафиксировали 34 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, всего — 127. Из-за этого власти прервали автобусное и железнодорожное сообщение, закрыли школы и изолировали людей. В одном из городов провинции, Шулань, чиновники закрыли жилые комплексы с подтверждёнными или предполагаемыми случаями заболевания — за продуктами разрешили выходить только одному из членов семьи, на два часа каждые два дня. Правительство также запретило продавать противотуберкулёзные препараты — чтобы люди не скрывали свои симптомы и обращались к медикам.
По данным Bloomberg, власти Китая уволили шестерых чиновников из города Шулань, включая руководителя местного отделения Коммунистической партии Китая.
Китайские чиновники пока не знают, откуда именно началось повторное распространение инфекции, но подозревают, что местные жители могли заразиться коронавирусом после контакта с теми, кто вернулся из России.
О вспышке инфекции в провинции Цзилинь сообщает и South China Morning Post. Газета не называет общее число попавших под карантин людей, но сообщает, что только в городе Шулань ограничительные меры коснулись 700 тысяч жителей. По данным журналистов, троих заражённых также выявили в провинции Ляонин.
бляяя. только не это. заебало
Норм. У меня в стиме бэклог ещё на десяток подобных самоизоляций.
Регион граничит с российским Приморьем. И подозревают, что именно оттуда зараза пришла. А в Приморье сейчас бушует атипичная пневмония
Я из приморья, никакой атипичной пневмонии нет, а вот коронавирус очень даже. Родственница работает медсестрой, сейчас лежит с двусторонней пневмонией и положительным тестом на короны. Как по мне, статистика по приморью сильно занижена
Выше был сарказм. Чел просто кавычки не поставил) Я надеюсь во всяком случае.
Примерно так и появляется всякая хуета в одноклассниках блять. Ебучий сарказм в интернете его реально какой-то куколд придумал блять
А в Приморье сейчас бушует атипичная пневмония
Это точно нельзя воспринимать серьезно после
Регион граничит с российским Приморьем. И подозревают, что именно оттуда зараза пришла.
Качественно сказал
Вообще, под атипичной пневмонией чаще всего подразумевается вирусная пневмония (типичная = бактериальная, из-за пневмококка). Так что вполне допустимо называть Covid-19 атипичной пневмонией. Например, коронавирус SARS-CoV (ставший причиной эпидемии в 2003 году) в России назывался именно атипичной пневмонией.
Так и напиши что это шутка, не все люди умны
Пиздос блядь. Идите нахуй. Тут сказоный хуйню творит, а теперь второй круг истерии начинается.
Пиарщики-говноеды последовательно пытаются запустить второй (или какой уже?) виток паники, но пока не вытанцовывается. С "повторным заболеванием выздоровевших" - не прокатило, "страшная мутация" вызывающая ещё скорейшее заражение и более тяжёлые осложнения - не прокатило, теперь вот стомильёновкитайцивнакарантин. Так и хочется дописать !!!111азазапиупиу.
Народ устал, но пробы будут продолжаться.