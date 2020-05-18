Свежее
Новая запись
Уведомления Пометить все как прочитанные
Уведомлений пока нет
Пишите хорошие статьи, комментируйте,
и здесь станет не так пусто

Прямой эфир

Не пропустите самое важное,
что происходит в интернете
Подписаться на push-уведомления
Новости
Артём Мазанов
5597

Bloomberg сообщил о новой вспышке коронавируса в Китае, из-за которой на карантин отправили 108 миллионов человек Материал редакции

По данным агентства, власти считают, что вирус могли занести люди, вернувшиеся из России.

26 комментариев
В закладки

Из-за новой вспышки коронавируса в самоизоляции оказались более 108 миллионов китайцев на северо-востоке страны.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, только в провинции Цзилинь зафиксировали 34 новых случая коронавирусной инфекции Covid-19, всего — 127. Из-за этого власти прервали автобусное и железнодорожное сообщение, закрыли школы и изолировали людей. В одном из городов провинции, Шулань, чиновники закрыли жилые комплексы с подтверждёнными или предполагаемыми случаями заболевания — за продуктами разрешили выходить только одному из членов семьи, на два часа каждые два дня. Правительство также запретило продавать противотуберкулёзные препараты — чтобы люди не скрывали свои симптомы и обращались к медикам.

Быстрая и мощная реакция Китая отражает его страх перед второй волной инфекции после того, как он сдержал распространение вируса с большими экономическими и социальными издержками.

Bloomberg

По данным Bloomberg, власти Китая уволили шестерых чиновников из города Шулань, включая руководителя местного отделения Коммунистической партии Китая.

Китайские чиновники пока не знают, откуда именно началось повторное распространение инфекции, но подозревают, что местные жители могли заразиться коронавирусом после контакта с теми, кто вернулся из России.

О вспышке инфекции в провинции Цзилинь сообщает и South China Morning Post. Газета не называет общее число попавших под карантин людей, но сообщает, что только в городе Шулань ограничительные меры коснулись 700 тысяч жителей. По данным журналистов, троих заражённых также выявили в провинции Ляонин.

#коронавирус #китай #covid19 #новости

Спасибо за наводку Dc Maniac
Артём Мазанов PLUS
+109 289
🦠
3
16
Реклама на TJ Отключить рекламу
{ "author_name": "Dc Maniac", "author_type": "self", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","covid19","\u043a\u043e\u0440\u043e\u043d\u0430\u0432\u0438\u0440\u0443\u0441","\u043a\u0438\u0442\u0430\u0439"], "comments": 26, "likes": 16, "favorites": 3, "is_advertisement": false, "subsite_label": "news", "id": 170374, "is_wide": false, "is_ugc": false, "date": "Mon, 18 May 2020 20:36:07 +0300", "is_special": false }
Поиск работы на vc.ru
Свежие вакансии от работодателей в сфере ИТ и маркетинга
Перейти
Объявление на TJ
Вакансии Разместить
Показать еще
Все вакансии
0
26 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Уютный Багажник

33

бляяя. только не это. заебало

Ответить

Comrade EightEightSeven

Уютный
6

Норм. У меня в стиме бэклог ещё на десяток подобных самоизоляций.

Ответить

Это не шутки

10

Регион граничит с российским Приморьем. И подозревают, что именно оттуда зараза пришла. А в Приморье сейчас бушует атипичная пневмония

Ответить

Костя Васильев

Это
6

Я из приморья, никакой атипичной пневмонии нет, а вот коронавирус очень даже. Родственница работает медсестрой, сейчас лежит с двусторонней пневмонией и положительным тестом на короны. Как по мне, статистика по приморью сильно занижена

Ответить

Уютный Багажник

Костя
3

Выше был сарказм. Чел просто кавычки не поставил) Я надеюсь во всяком случае. 

Ответить

Павел Макров

Уютный
1

Примерно так и появляется всякая хуета в одноклассниках блять. Ебучий сарказм в интернете его реально какой-то куколд придумал блять

Ответить

Markscheider

Павел
0

А в Приморье сейчас бушует атипичная пневмония

Это точно нельзя воспринимать серьезно после 
Регион граничит с российским Приморьем. И подозревают, что именно оттуда зараза пришла.

Качественно сказал

Ответить

Это не шутки

Marksch…
0

Забавно

Ответить

Павел Макров

Marksch…
0

Ватсап и Виктория Боня каждый день доказывают, что можно

Ответить

Павел Петрович

Костя
1

Вообще, под атипичной пневмонией чаще всего подразумевается вирусная пневмония (типичная = бактериальная, из-за пневмококка). Так что вполне допустимо называть Covid-19 атипичной пневмонией. Например, коронавирус SARS-CoV (ставший причиной эпидемии в 2003 году) в России назывался именно атипичной пневмонией.

Ответить

Dc Maniac

Это
0

Инфа сотка ... плюсую

Ответить

Это не шутки

Dc
5
Ответить

Платон Кауфман

3
Ответить

Многолетний хичхакер

1

Убери опрос нахуй

Ответить

Dc Maniac

Многолетний
1

блин ну он реально не мешает
Устали все уже от треша просто - хочется как то разбавить негатив юмором

Ответить

Павел Макров

Dc
0

Так и напиши что это шутка, не все люди умны

Ответить

Dc Maniac

Павел
1

Договорились

Ответить

Павел Макров

Dc
0

Молодец, хороший опрос сделал фхыххы

Ответить

Многолетний хичхакер

Dc
0

🧐🤡😅

Ответить

theomism

1

*картинка про напуганного зверька"

Ответить

Al

1

Пиздос блядь. Идите нахуй. Тут сказоный хуйню творит, а теперь второй круг истерии начинается. 

Ответить

Taktischer Corgi

Al
–4

Пиарщики-говноеды последовательно пытаются запустить второй (или какой уже?) виток паники, но пока не вытанцовывается. С "повторным заболеванием выздоровевших" - не прокатило, "страшная мутация" вызывающая ещё скорейшее заражение и более тяжёлые осложнения - не прокатило, теперь вот стомильёновкитайцивнакарантин. Так и хочется дописать !!!111азазапиупиу.
Народ устал, но пробы будут продолжаться. 

Ответить

Darya Timofeeva

1

ДА ТЫ ЧО
БЛЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯ

Ответить

Kyler

0

Это собственно наша ответочка...

Ответить

Polina Malahova

0
Ответить

Нижний интернет

0

Первый карантин окончен. Всем приготовиться ко второму карантину

Ответить
Написать комментарий...
Обсуждаемое
Дизайн и архитектура
Сравнение Берлина с Киевом, Пермью и Волгоградом
В этой рубрике сравниваю города с похожими площадями по количеству населения, плотности, размеру агломерации и уровню жизни по показателю Индекса человеческого развития.
100
Новости
Отказ от раздачи бесплатных масок в Москве объяснили тем, что это могло бы привести к спекуляциям
Ношение масок и перчаток в Москве обязательно с 12 мая.
102
Технологии
США ужесточат блокаду Huawei. С компанией не сможет работать бизнес, использующий американское ПО и технологии
Под это описание подпадают почти все подрядчики за пределами Китая.
206
Популярное за три дня
Новости
Петиция Навального «5 шагов для России» на сайте РОИ набрала 100 тысяч подписей менее чем за сутки
Теперь её должна рассмотреть федеральная комиссия и составить экспертное заключение.
161
Интернет
«Изобрази предпоследний день Помпеи»: художник Чилик делает рисунки по заявкам подписчиков (даже очень странным)
Рубрика вернулась впервые за два года, попав в разгар пандемии: нашлось место работам про изоляцию, кризис и аллюзиям на Путина.
37
Технологии
СтопПарк: Жалуемся на парковку теперь и на Android
По многочисленными просьбам людей после релиза версии приложения под iOS рад представить вам версию под Android, скачать можно по этой ссылке.
103
Мероприятия Разместить
Показать еще
Все мероприятия

Прямой эфир

Посторонний

«Не возвращайся никогда» или…

Миха Юхименко

«Закройте рты»: медики жалуются…

Кодзим Дедстрендыч

Фотожабы: Священник в маске и…

Это не шутки

Запись в подсайте Животные

Цезарь Пионерский

«Не возвращайся никогда» или…

Насущные Проблемы

Запись в подсайте Животные

Миха Юхименко

«Закройте рты»: медики жалуются…

Nuke Iron

Чакинский сельскохозяйственный…

Кодзим Дедстрендыч

Фотожабы: Священник в маске и…

С Осмыслом

Генпрокурор США назвал политику…

Кисьпись

«В 8 случаях из 10 полицейского…

Nick Rosenberg

Кабмин сообщил о планах создать…

Marat Khamadeev

Фотожабы: Священник в маске и…

С Осмыслом

Генпрокурор США назвал политику…

Кодзим Дедстрендыч

«Постсоветский узник совести…

Дыня

Чакинский сельскохозяйственный…

Nike RossXP

Лабрадор Мус получил докторскую…