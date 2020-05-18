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Новости
Артём Мазанов
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В России 27 регионов готовы к смягчению ограничений, ситуация не стабилизировалась только в семи. Covid-19 за день Материал редакции

Дайджест от 18 мая.

20 комментариев
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Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.

Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 8 926 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 290 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 2 722 россиян, 70,2 тысячи — выздоровели.

Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 4,7 миллиона человек.

В России:

  • Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что 27 регионов готовы к постепенному смягчению ограничений из-за коронавируса;
  • Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что темп прироста случаев заражения коронавирусом уменьшился за неделю на 23,4%, в Москве и Подмосковье — на 42,6%. Но в регионах власти наблюдают увеличение темпов прироста на 8,1%;
  • Роспотребнадзор заявил, что ситуация с коронавирусом не стабилизировалась максимум в семи регионах;
  • Роспотребнадзор рассказал, что кинотеатры, спортивные залы и подобные заведения смогут возобновить работу после того, как будут пройдены все три обозначенных ведомством этапа снятия ограничений;
  • Роспотребнадзор рекомендовал авиакомпаниям после возобновления полётов заполнять самолеты наполовину, в шахматном порядке;

  • Прокуроры выявили нарушения при выплатах медикам в более чем десяти регионах;

  • Мишустин назвал злоупотреблениями попытки рассчитывать надбавки медикам в зависимости от отработанных часов или смен;

  • Путин 19 мая проведёт совещание по доплатам медикам;

  • Роспотребнадзор подготовил рекомендации по работе магазинов: сотрудникам продовольственных магазинов необходимо носить маски и перчатки даже при отсутствии случаев коронавируса в регионе;
  • Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома;
  • Фонд Олега Дерипаски передал в больницы Краснодара и Усть-Лабинска партию средств индивидуальной защиты для медицинского персонала: пять тысяч противочумных костюмов, шесть тысяч респираторов, четыре тысячи очков, а также пять тысяч бахил;
  • В Сочи с 1 июня откроют 65 пляжей санаториев, лежаки будут расставлены на значительном расстоянии друг от друга;
  • В психоневрологическом интернате в Петербурге коронавирусом заразились 411 проживающих и 56 сотрудников;
  • Главу департамента соцзащиты Смоленской области уволили за очаги коронавируса в двух интернатах;
  • В Саратовской области спустя шесть дней на фоне роста числа заболевших коронавирусом вернули запрет на одиночные занятия спортом на улице и прогулки не более двух человек.

В мире:

  • Глава ВОЗ заявил, что менее 10% населения большей части стран мира имеют антитела к коронавирусу, значит большинство людей по-прежнему может подхватить инфекцию;
  • Bloomberg сообщил о новой вспышке коронавируса в Китае, из-за которой на карантин отправили 108 миллионов человек;
  • Франция и Германия инициировали создание фонда восстановления экономики ЕС на 500 миллиардов евро;
  • Китай пообещал выделить два миллиарда долларов на помощь пострадавшим от коронавируса развивающимся странам;
  • В Испании ужесточили правила ношения масок: они станут обязательными не только в транспорте, но также и на улице;

  • В Турции снова введут комендантский час: с 23 по 26 мая;

  • Число смертей из-за коронавируса за сутки в Италии впервые за два месяца опустилось ниже 100;

  • В Бельгии началась вторая фаза снятия карантинных мер: открылись музеи, отдельные предприятия сферы услуг, парикмахерские и салоны красоты, коммунальные службы, контролирующие правила парковки автомобилей.

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#covidtoday #дайджест #covid19

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20 комментариев
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Первичный глобус

14

Путин попросил мусульман отметить Ураза-Байрам дома

То есть в Москве?

Ответить

Средний кубок

8

Мишустина уже вылечили?

Ответить

Средний кубок

Средний
1

Чо вы лайкаете — на вопрос ответьте кто-нибудь, алло

Ответить

infinity one

Средний
1

Боятся сесть за фейковую инфу.

Ответить

Дыня

0

А что такого изменилось, что заболевания начали снижаться, вот реально? Кроме того, что на улице людей стало допизды, что разумеется способствует снижению заболеваемости. 

Ответить

Первичный глобус

Дыня
1

Закрытие мест массового скопления, кмк. Все же в парке подхватить корону сложнее, чем в клубе на тусе

Ответить

Андрей Гришин

Первичный
10

8-9 утра, 6-8 вечера - каждый день такие тусы в общественном транспорте, что и клубам не снилось

Ответить

Первичный глобус

Андрей
2

Выше отписал, что не понял, что речь за РФ

Ответить

Дыня

Первичный
2

Все, теперь травля пожизненно!

Ответить

Дыня

Первичный
0

Так они ж 2 месяца как закрыты, а снижаться по команде началось только сейчас. Метро открыто.

Ответить

Первичный глобус

Дыня
0

А блин, ты про РФ. Я думал про мир в целом

Ответить

Андрей Гришин

Первичный
0

Про мир в целом более-менее понятно. В Германии еще месяц назад хрен бы ты из дома вышел. Польское радио слушаю, у них с начала марта карантин

Ответить

Согласный Илья

Дыня
3

Ну плато, отрицательный рост, вот это всё. Телевизора недостаточно?

Ответить

Андрей Гришин

Дыня
1

Указание сверху пришло, вот и все. Да и лучше уж умереть от вируса сейчас, чем дожить до 70 лет тут

Ответить

Sergey Smirnov

Дыня
0

Люди заразили кого могли и система насытилась, дальше скорость заражения стала падать. 
Видимо не смотря на, шашлычники и транспорт плохо передают вирусняк. 
Это сложно, но теоритически  представить можно.

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infinity one

Sergey
0

Ну хз, Дагестану рил плохо сейчас.
А или ты про Москву?

Ответить

Miku Hatsune

Дыня
0

Поняли что не могут дальше оттягивать голосование за поправки в конституцию

Ответить

пиу-пиу

Miku
0

А может поняли, что людям нужно работать, чтобы не умереть с голоду или не поднялся бунт?
Поправки вообще приплетать странно и худшее, что я слышал от оппозиции. Словно как теории заговора с 11 сентября.

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ouxen

0

Ruki

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Sergey Volkov

0

как блять может снижатсья, если к примеру у меня только сейчас дохуища знакомых начало заражаться ?

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