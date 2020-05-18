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Дайджест от 18 мая.
Последние новости о распространении и последствиях пандемии коронавирусной инфекции.
Оперштаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России отчитался о 8 926 новых случаях заражения, общее число инфицированных в стране превысило 290 тысяч человек. За весь период от Covid-19 умерли 2 722 россиян, 70,2 тысячи — выздоровели.
Во всём мире, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заболело более 4,7 миллиона человек.
Прокуроры выявили нарушения при выплатах медикам в более чем десяти регионах;
Путин 19 мая проведёт совещание по доплатам медикам;
В Турции снова введут комендантский час: с 23 по 26 мая;
В Бельгии началась вторая фаза снятия карантинных мер: открылись музеи, отдельные предприятия сферы услуг, парикмахерские и салоны красоты, коммунальные службы, контролирующие правила парковки автомобилей.
Средний кубок
Чо вы лайкаете — на вопрос ответьте кто-нибудь, алло
А что такого изменилось, что заболевания начали снижаться, вот реально? Кроме того, что на улице людей стало допизды, что разумеется способствует снижению заболеваемости.
Закрытие мест массового скопления, кмк. Все же в парке подхватить корону сложнее, чем в клубе на тусе
8-9 утра, 6-8 вечера - каждый день такие тусы в общественном транспорте, что и клубам не снилось
А блин, ты про РФ. Я думал про мир в целом
Про мир в целом более-менее понятно. В Германии еще месяц назад хрен бы ты из дома вышел. Польское радио слушаю, у них с начала марта карантин
Указание сверху пришло, вот и все. Да и лучше уж умереть от вируса сейчас, чем дожить до 70 лет тут
Люди заразили кого могли и система насытилась, дальше скорость заражения стала падать.
Видимо не смотря на, шашлычники и транспорт плохо передают вирусняк.
Это сложно, но теоритически представить можно.
Поняли что не могут дальше оттягивать голосование за поправки в конституцию
как блять может снижатсья, если к примеру у меня только сейчас дохуища знакомых начало заражаться ?