Он будет отвечать за развитие сервиса на мировом рынке.

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Кевин Майер Фото Jesse Grant, Getty Images

Кевин Майер, который отвечал за запуск стриминговых сервисов ESPN+ и Disney+ и интеграцию Hulu, покидает компанию Disney. Он займёт должность главного операционного директора китайской ByteDance и возглавит её соцсеть TikTok. Об этом говорится на сайте Disney.

Майер возглавлял потребительский и международный сегмент Disney с его основания в 2018 году. Ранее он был главным стратегическим директором компании и сыграл роль в нескольких стратегических приобретениях, в том числе — студии 21st Century Fox. Место Майера в Disney займёт Ребекка Кэмпбелл, которая курировала запуск Disney+ в Европе, Африке и на Среднем Востоке.

Кевин Майер приступит к новой работе 1 июня, сообщили на сайте TikTок. Он будет напрямую подчиняться генеральному директору ByteDance Чжан Имину и отвечать за глобальное развитие компании, а также надзор за корпоративными функциями. В качестве главного операционного директора он будет руководить Helo, музыкальными и игровыми подразделениями компании и займёт должность гендиректора TikTok.

Disney+ начал работать в США 12 ноября 2019 года. В мае он достиг 54,5 миллионов платных абонентов. Это произошло меньше чем за полгода с момента запуска.