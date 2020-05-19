Федеральная служба безопасности поддержала вопросы изучения безопасности систем мониторинга граждан в период самоизоляции и напомнила о необходимости согласовывать с ней подобные разработки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководителя научно-технической службы ФСБ Эдуарда Черновольцева в Минкомсвязи. Ранее эти требования изложило московское отделение Ассоциации юристов России.