Их будут рассматривать в недельный срок.
Федеральная служба безопасности поддержала вопросы изучения безопасности систем мониторинга граждан в период самоизоляции и напомнила о необходимости согласовывать с ней подобные разработки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо руководителя научно-технической службы ФСБ Эдуарда Черновольцева в Минкомсвязи. Ранее эти требования изложило московское отделение Ассоциации юристов России.
- Черновольцев уточнил, что при разработке таких систем надо согласовывать со службой техзадания и модели угроз безопасности информации. В письме говорится, что ФСБ готова рассматривать их в недельный срок;
- Информационные системы для мониторинга должны соответствовать требованиям ФСБ и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю по защите от несанкционированного доступа и могут попадать по действие закона «О безопасности КИИ» (критической информационной инфраструктуры);
- К таким системам относятся системы мониторинга, которые принадлежат госорганам, учреждениям или лицам, которые работают в том числе в сферах здравоохранения и транспорта;
- Роскомнадзор после заключения Ассоциации юристов направил запрос в департамент информационных технологий Москвы об условиях обработки и использования полученных через приложение «Социальный мониторинг» персональных данных. В ведомстве напомнили, что их после достижения целей обработки нужно уничтожить;
- До сих пор неизвестно, готовила ли мэрия Москвы модели угроз и техническое задание на создание информационной системы и направляли ли эти данные на рассмотрение в ФСБ;
- В Минкомсвязи не видят необходимости принимать дополнительные меры для защиты информационных систем и обработки данных россиян.
но есть и хорошие новости
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Иван Семёныч
Стройный теркин30см
А ЧО НЕ ФСО НА#УЙ?